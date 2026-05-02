Не навмання. Коли садити картоплю за місячним календарем
Картоплю варто садити на спадаючу фазу Місяця (Фото: magnific)
Картопля — один із найпопулярніших продуктів щоденного раціону українців. Якщо плануєте вирощувати її самостійно, зверніть увагу на фази місячного календаря — це може допомогти отримати кращий урожай.
Варена, запечена, у вигляді пюре чи навіть обсмажена в невеликій кількості олії, картопля залишається однією з найпопулярніших страв у нашому щоденному раціоні. Цей універсальний овоч містить вітаміни групи B, калій і клітковину, а при помірному вживанні чудово насичує та підтримує енергію.
Якщо ви плануєте вирощувати улюблену українську культуру самотужки, то рекомендуємо звернути увагу на фази місячного календаря. Це може примножити врожай і допоможе виправдати ваші очікування.
Фази Місяця у травні 2026
1 і 31 травня — повний Місяць
Це дні, коли не рекомендується працювати з рослинами, тому городньо-садові роботи варто відкласти.
2−15 травня — спадна фаза Місяця
Найкращі дні для посівних і городніх робіт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 числа.
16 травня — новий Місяць
Молодик знаменує непридатну для сіяння та висаджування дату.
17−30 травня — Місяць, що зростає
У цей період є також сприятливі дні для посівних і городніх робіт: 20, 21, 26, 27, 28, 29 і 30 травня.
Діяльності, пов’язаної з висадкою та доглядом за рослинами у цей період варто уникати в такі числа: 8, 9, 10, 15, 16 і 17 травня.
Коли садити картоплю за місячним календарем
Із 2 по 6 травня рекомендовано висаджувати картоплю, а також сіяти буряк, пізню моркву, зелену цибулю.