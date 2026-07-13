Чому українські фермери відмовляються від гречки та що буде з її цінами

13 липня, 10:41
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Що змушує аграріїв відмовлятися від гречки (Фото: iira116/pixabay)

Що змушує аграріїв відмовлятися від гречки (Фото: iira116/pixabay)

Українські аграрії дедалі частіше відмовляються від вирощування гречки на користь більш прибуткових культур.

Щоб змінити ситуацію, галузі потрібні не постійні дотації, а довгострокова стратегія розвитку, яка допоможе збільшити попит як усередині країни, так і за її межами. Про це заявив директор департаменту Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Пінчук, пише Agronews.

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За словами посадовця, сьогодні виробництво гречки залишається малорентабельним насамперед через наслідки повномасштабної війни. Додатковий фінансовий тиск на виробників створюють зростання вартості пального, логістики та електроенергії, а також обмежений доступ до кредитних ресурсів і недостатня державна підтримка.

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За таких умов, зазначив Пінчук, сільгоспвиробники закономірно переорієнтовуються на культури, здатні забезпечити вищий дохід.

Водночас він переконаний, що вирішити проблему виключно за рахунок бюджетних дотацій не вдасться. Хоча свого часу адресна фінансова допомога дала змогу підтримати ринок, регулярне субсидування з часом робить галузь залежною від державної підтримки та знижує її здатність розвиватися самостійно.

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На думку Пінчука, замість щорічного фінансування необхідно розробити комплексну програму розвитку ринку гречки. Вона має передбачати чіткі механізми підтримки виробників, розвиток внутрішнього споживання, просування української продукції на експортних ринках і створення умов, за яких вирощування цієї культури знову стане економічно вигідним.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Ринок Гречка

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