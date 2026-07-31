Житель Ічні Чернігівської області Микола Дем'яненко довів, що навіть у північному регіоні України можна вирощувати десятки елітних сортів винограду .

За роки роботи він зібрав колекцію з понад 500 сортів, опанував щеплення лози, вирощує власні саджанці й щороку отримує щедрий урожай. Історію виноградаря розповіло виданн Прилуки Оперативні .

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Інтерес до виноградарства виник у Миколи не одразу. Тривалий час він працював у пожежній охороні, а згодом займався столярною справою. Однак після того, як через стан здоров’я довелося залишити попередню роботу, він повністю присвятив себе вирощуванню винограду.

Сьогодні, каже господар, опанувати всі тонкощі догляду за лозою значно простіше, ніж раніше. Корисну інформацію він знаходить у спеціалізованій літературі та в інтернеті.

«Зараз достатньо відкрити YouTube — там можна знайти відповіді майже на будь-які запитання. Головне — бажання вчитися», — зазначає виноградар.

Колишній пожежник із Чернігівщини зібрав колекцію з понад 500 сортів винограду / Фото: Трудова слава

Однією з особливостей його господарства стало щеплення кількох сортів на одну лозу. Завдяки цьому один кущ може одночасно давати врожай одразу кількох різновидів винограду. Для щеплень Микола використовує лише культурні сорти, які добре зарекомендували себе в місцевих умовах.

Роботи проводять навесні, коли пагони досягають необхідної стадії розвитку. При цьому виноградар наголошує на важливості дотримання строків: у разі запізнення молоді пагони не встигнуть зміцніти до настання холодів.

Які сорти найкраще ростуть на півночі України?

За словами Миколи Дем’яненка, в умовах Чернігівської області пізні сорти практично не встигають повністю дозріти. Саме тому основу колекції становлять ультраранні та ранні різновиди винограду.

Серед улюблених сортів — селекція українського виноградаря Віктора Калугіна, зокрема Находка Калугіна. Також добре зарекомендували себе Ювілей Новочеркаська та Преображення, що вирізняються великими ягодами й масивними гронами вагою до двох кілограмів.

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У колекції є й незвичні сорти з оригінальним смаком. Наприклад, Лівія має виражений мускатний аромат, Бананас поєднує фруктові нотки банана й ананаса, а сорт Полуничний за смаком нагадує лісову суницю. Крім того, виноградар вирощує кишмиш Юпітер та ультраранній темний сорт Владика ночі.

Чому навіть морозостійкий виноград доводиться вкривати

Для вирощування теплолюбних сортів Микола збудував три великі теплиці. Улітку вони дають змогу отримати ранній урожай, проте потребують постійного контролю температури. У спекотні дні теплиці швидко перегріваються, тому їх обладнано системою повного провітрювання.

Не менше уваги доводиться приділяти винограду навесні. Під час поворотних заморозків рослини захищають за допомогою саморобних металевих печей, що працюють майже всю ніч.

Протягом сезону лозу регулярно підв'язують, обрізують, видаляють пасинки та проводять чеканку пагонів.

«Виноград не любить, коли про нього забувають. Тут треба працювати постійно», — каже господар.

Виноградники займають близько 10 соток. У теплицях застосовують крапельний полив, а насадження на відкритому ґрунті поливають за потреби. Для збереження вологи ґрунт мульчують товстим шаром скошеної трави.

Ще один напрямок діяльності господарства — вирощування саджанців. Микола розробив власну технологію вкорінення живців, яка дозволяє отримувати якісний посадковий матеріал.

За роки роботи виноградар дійшов висновку, що в кліматичних умовах Чернігівської області на зиму необхідно вкривати навіть ті сорти, які вважаються морозостійкими.

«Одного разу я вирішив перевірити це на практиці й залишив кілька кущів без укриття. Після сильних морозів більшість бруньок загинула. Відтоді я завжди вкриваю всі столові сорти», — розповідає він.

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Окрім столового винограду, Микола вирощує технічні сорти для домашнього виноробства. За сезон родина отримує до тисячі літрів вина, призначеного виключно для власного споживання та частування гостей.

Родині виноградаря допомагає розвивати господарство. Дружина бере участь у догляді за насадженнями, а син, який мешкає в Австралії, допомагає розвивати спеціалізований інтернет-магазин, через який саджанці надсилають покупцям по всій Україні.

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