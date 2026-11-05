«Можна зробити квас або ром». Тесть і теща Євгена Клопотенка виростили в Україні незвичайну цукрову культуру

В Україні не вперше експериментують із вирощуванням екзотичних чи просто нехарактерних для нас рослин. Від чаю до ананасів, ґрунти приймають безліч нових видів. Так відбулося і цього разу.

На своїй сторінці в Instagram ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував пост із відеорядом, в якому батьки дружини вирощують цукрову тростину.

Ця рослина не характерна для українського клімату. Вона росте переважно у тропічних та субтропічних регіонах світу, оскільки рослина потребує спекотного та вологого клімату. Утім, у травні 2026 року родина Воскресенських показала, як посадила тростину, а потім, як зібрала її в жовтні. Також на відео видно, як за допомогою спеціального пристрою з рослини вичавлюють сік. Рідину та окремо жом залишили бродити у великому чані. Цю роботу проробили спільно з виноробом з Поділля Анатолієм Зеленицею.

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Євген Клопотенко прокоментував:

«Я давно знав, що в Україні може вирости дуже багато всього. Уже бачив мигдаль, рис, хурму, інжир, лимони. А тепер — ще й цукрову тростину. З неї можна зробити, наприклад, квас або ром.

Батьки моєї дружини разом з українським аграрієм і виноробом із Поділля Анатолієм Зеленицею зібрали першу партію цукрової тростини й уже поставили її бродити. І я досі не можу натішитися. Просто подумайте, де ми живемо і що маємо під ногами".

Цукрову тростину вирощують для виготовлення цукру, адже близько 65% цього продукту у світі виготовляють саме з неї. Також тростинна меляса використовується для отримання рому, патоки та етанолу (біопалива для транспорту).