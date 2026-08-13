Ціни знизяться. Скільки коштуватиме мед в Україні у 2026 році

Що буде з ціною на мед в Україні (Фото: PollyDot/pixabay)

Цього сезону в Україні скоротилася кількість бджіл, пасічників та вуликів. Проте врожайність меду виявилася вищою за торішню, тому загальний обсяг виробництва може залишитися приблизно на рівні 2025 року. Водночас ціни на продукт уже почали знижуватися.

За словами голови Асоціації «Об'єднання українських експортерів та переробників меду» Вадима Паньковського, нинішній сезон для українських пасічників складається значно краще, ніж попередній. Проте розраховувати на суттєве зростання виробництва меду наразі не доводиться.

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«Урожай однозначно кращий, але через зменшення кількості пасічників і вуликів загалом виробництво меду в Україні не зросте», — пояснив експерт.

Скільки коштуватиме мед в Україні

Вища врожайність уже позначилася на вартості продукту. На початку сезону кілограм меду безпосередньо з пасіки продавали за ціною від 130 грн. Надалі Паньковський очікує зниження ціни до 80−100 грн за кілограм.

Для порівняння: у 2025 році через невдалий сезон вартість меду сягала 150 грн за кілограм. Експерт називає торішню ситуацію нетиповою і не очікує її повторення.

«Минулого року ціна сягала 150 грн. Далі спіраль пішла вниз», — зазначив Паньковський.

Основний медозбір ще попереду

Наразі точно оцінити обсяги виробництва меду в Україні неможливо. Пік медозбору припадає на серпень, а актуальних даних про кількість збережених бджолосімей та ситуацію в окремих регіонах недостатньо.

Частину раннього меду — зокрема акацієвого, липового та ріпакового — пасічники вже могли відкачати й реалізувати. Проте основні обсяги врожаю ще належить зібрати.

За словами Паньковського, наразі невідома точна кількість бджолосімей, що залишилися в країні, а також те, в яких областях пасічники вже завершили відкачування меду. Тому говорити про конкретні показники врожаю поки що передчасно.

Точніші оцінки можна буде зробити після завершення основного медозбору. Наразі тенденція така: урожайність вища за торішню, але скорочення кількості пасік стримує зростання виробництва, а ціни на мед поступово знижуються.

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