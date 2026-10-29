Гарбуз на Геловін 2026: як вирізати його, щоб довше зберігався та мав ефектний зовнішній вигляд

Вирізати оригінальний гарбуз на Геловін простіше, ніж здається (Фото: NV via Gemini)

Вирізання гарбузів — улюблена традиція на Геловін. Проте створити з овоча моторошний ліхтар буває складніше, ніж здається. Експерт детально розповів як зробити це найкраще.

Найголовніше, про що варто пам’ятати під час роботи з гарбузом — не поспішайте на жодному з етапів: від вибору відповідного плоду та видалення насіння до вирізання кожної деталі вашого візерунка, пише Good Housekeeping. Це допоможе вам уникнути багатьох типових помилок.

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Коли ваш гарбуз уже готовий прикрашати ґанок, варто скористатися кількома хитрощами, які допоможуть довше зберегти його свіжим. Адже немає нічого сумнішого, ніж гарбуз, який починає в’янути й зморщуватися ще до настання Геловіну.

Як вирізати гарбуз на Геловін

1. Почніть із вибору гарбуза

Найкраще підходять свіжі гарбузи з міцною плодоніжкою, без пошкоджень і з пласким дном — завдяки цьому він не перекочуватиметься, поки ви вирізатимете візерунок.

2. Починайте вирізати знизу, а не зверху

За словами Майкла Натіелло — професіонала з вирізання гарбузів і креативного директора заходу The Great Jack-o'-Lantern Blaze, — якщо вирізати «кришку» в нижній частині гарбуза, це допоможе запобігти просіданню його стінок.

3. Якщо ви вирізаєте отвір зверху, вирізайте «кришку» під кутом

Щоб «кришка» не провалювалася всередину гарбуза, коли ви кластимете її на місце, вирізайте її під кутом. Для цього добре підійде ніж для обробки м’яса (обвалювальний ніж).

4. Виберіть усю м’якоть (і навіть трохи більше)

Для видалення м’якоті з гарбуза можна придбати спеціальний інструмент — «кіготь», але чудово підійде і звичайна ложка для морозива. Зробіть внутрішню стінку в тій частині, де буде «обличчя», тоншою — приблизно 3 см завтовшки; так її буде легше прорізати.

Вирізаний гарбуз може виглядати дуже креативно та моторошно / Фото: magnific

5. Спочатку намалюйте ескіз на папері

Якщо ви намалюєте «обличчя» для свого гарбуза в натуральну величину, його можна буде використати як шаблон: просто приклейте малюнок до гарбуза скотчем і за допомогою виделки або олівця зробіть отвори вздовж ліній, за якими плануєте вирізати. Або ж скористайтеся готовим набором для різьблення по гарбузу — до нього зазвичай входять маркер, скребок, інструменти для вирізання та готові шаблони.

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6. Покладіть гарбуз собі на коліна

Вирізати риси обличчя значно зручніше, коли воно «дивиться» прямо на вас. Натіелло радить використовувати кухонний ніж із зубчиками або макетний ніж (скальпель), а для створення складних візерунків можна спробувати маленьку пилку. Головне — не ріжте під кутом: найакуратніше виглядають рівні вертикальні розрізи.

7. Почніть із простих, грубих розрізів

Якщо спочатку видалити великі шматки гарбуза, то згодом можна буде повернутися до роботи й акуратно підправити краї візерунка.

8. Використовуйте залишки гарбуза творчо

Зі шматків гарбузової шкірки, що залишилися, можна зробити, наприклад, язик, люльку або прикраси для волосся.

9. Збережіть гарбуз свіжим.

Натіелло радить змастити зрізи вазеліном — це «запечатає» вологу всередині й допоможе гарбузу довше залишатися в гарному стані. Якщо через кілька днів гарбуз усе ж таки почне зморщуватися, його можна «реанімувати»: покладіть його в холодну воду (зрізами донизу) на час до восьми годин.

10. Додайте світла

Помістіть усередину гарбуза свічку (або кілька свічок). Якщо не хочете використовувати звичайні свічки, спробуйте гірлянду — особливо ефектно виглядатимуть миготливі вогники, що нададуть гарбузу моторошного вигляду. Або ж, щоб уникнути зайвого клопоту, скористайтеся свічками на батарейках.

11. Зробіть отвір у правильному місці

Спершу залиште кришку на місці на кілька хвилин, поки свічка горить. Потім зробіть невеликий отвір у тому місці, де кришка почорніла.

12. Насипте всередину кришки корицю

Завдяки цьому, коли ви запалите свічку, ваш гарбузовий ліхтар пахнутиме гарбузовим пирогом.

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Вирізати на геловін гарбуз з дітьми простіше, ніж здається / Фото: magnific

Геловінські гарбузи можуть стати справжнім витвором мистецтва / Фото: NV Food via Chat GPT All

Гербуз до Геловіну може бути трохи милим / Фото: NV Food via Chat GPT All