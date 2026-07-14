Виноград гниє просто на лозі. П’ять помилок, які можуть залишити вас без урожаю

Чому псується виноград і як його врятувати (Фото: Couleur/pixabay)

Дозрівання винограду — один із найочікуваніших етапів сезону. Проте саме в цей період чимало дачників стикаються з неприємною проблемою: ягоди починають розм’якшуватися, вкриваються плямами й загнивають просто на гронах, не встигнувши потрапити на стіл.

Найчастіше причина криється не в одному факторі, а одразу в кількох. На стан урожаю впливають погода, режим поливу, стан куща й навіть своєчасність обрізування. З’ясовуємо, чому виноград починає гнити і як зупинити цей процес.

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Чому гниє виноград

Підвищена вологість

Тривалі дощі, тумани та висока вологість повітря створюють сприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій. Якщо грона тривалий час залишаються вологими, ризик ураження різко зростає.

Особливо часто ця проблема виникає наприкінці літа, коли теплі дні змінюються прохолодними ночами, а на ягодах регулярно осідає роса.

Помилки під час поливу

Не менш небезпечним є неправильне поливання. Надлишок вологи призводить до розвитку гнилі, а після тривалої посухи надмірне зволоження може спричинити розтріскування ягід. Крізь пошкоджену шкірку всередину легко проникають хвороботворні мікроорганізми.

Щоб уникнути подібних проблем, ґрунт рекомендується підтримувати помірно вологим, не допускаючи різких перепадів.

Хвороби та шкідники

Ще одна поширена причина — грибкові захворювання та комахи-шкідники. Оси, мухи й інші комахи пошкоджують ягоди, після чого ті починають швидко псуватися. Не менш небезпечними є грибкові інфекції, здатні за короткий час знищити значну частину врожаю.

Загущені кущі

Якщо довго не обрізати виноград, усередині куща порушується циркуляція повітря. Після дощу або поливу волога затримується між листям і гронами, створюючи ідеальні умови для розвитку гнилі.

Регулярна санітарна обрізка допомагає покращити провітрювання та знижує ймовірність захворювань.

Нестача харчування

Дефіцит калію, фосфору та інших мікроелементів послаблює рослину. Унаслідок цього ягоди стають менш стійкими до інфекцій, а врожай гірше переносить несприятливі погодні умови.

Що робити, якщо виноград уже почав псуватися

За перших ознак гнилі важливо не відкладати обробку.

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Фахівці рекомендують:

видалити всі пошкоджені ягоди та грона;

обробити кущі фунгіцидами в разі грибкових захворювань або інсектицидами за появи шкідників;

скоригувати режим поливу, усунувши застій води та пересихання ґрунту;

забезпечити рослини необхідними поживними речовинами;

Провести санітарну обрізку, видаливши зайві пагони та листя.

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