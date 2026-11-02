Після збирання врожаю. Яке добриво допоможе відновити ґрунт у теплиці

Після завершення дачного сезону важливо подбати не лише про прибирання теплиці, а й про відновлення ґрунту. Вирощування томатів, огірків та інших овочів поступово виснажує ґрунт, позбавляючи його необхідних поживних речовин.

Однак кілька простих осінніх процедур допоможуть повернути землі родючість і підготувати її до майбутніх посадок.

Як розповідають автори YouTube-каналу Наша дача, особливу увагу варто приділити зволоженню ґрунту та внесенню органічних добрив.

Реклама

Як відновити ґрунт у теплиці восени

Перше, що необхідно зробити після збирання врожаю, — очистити грядки від рослинних решток і бур’янів. Після цього фахівці радять рясно полити ґрунт.

Річ у тім, що ґрунт у теплиці захищений від природних опадів, тому до кінця сезону часто виявляється пересушеним. Нестача вологи сповільнює діяльність корисних мікроорганізмів, які беруть участь у переробці органічних речовин і підтриманні родючості ґрунту.

Щоб відновити необхідний рівень вологості, ґрунт рекомендують пролити водою на глибину близько 25 см. Це допоможе створити сприятливі умови для ґрунтової мікрофлори.

Чим удобрити ґрунт у теплиці після збирання врожаю

Не менш важливим етапом осінньої підготовки є поповнення запасів поживних речовин, які рослини витратили за сезон.

Для цього городники можуть використовувати гранульований курячий послід. Автори каналу радять вносити приблизно 200 г добрива на квадратний метр ґрунту. При цьому дозування слід звіряти з інструкцією виробника, оскільки концентрація поживних речовин у різних препаратах різниться.

Гранули слід рівномірно розподілити по грядках, а потім загорнути в ґрунт під час перекопування. Це дозволить зменшити втрати азоту та забезпечити поступове вивільнення поживних речовин.

Протягом зими органічні речовини розкладатимуться під впливом ґрунтових мікроорганізмів, завдяки чому навесні частина корисних елементів стане доступною для нових рослин.

Що ще важливо зробити восени

Поєднання зволожувального поливу та органічного підживлення допомагає відновити ґрунт після інтенсивного вирощування овочів. При цьому фахівці радять зважати на стан ґрунту й не вносити добрива в надмірних кількостях.

Реклама:

Правильна осіння підготовка теплиці дозволить створити сприятливіші умови для росту томатів, огірків та інших культур у наступному сезоні.