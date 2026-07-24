Цукор часто зображають ворогом здорового способу життя. Багато дієт побудовані навколо того, щоб повністю відмовлятися від нього. Але, можливо, це і не потрібно.

Чи потрібно повністю відмовлятися від цукру, щоб схуднути? У програмі Ранок Вдома, яка виходить на телеканалі українського іномовлення Дім, лікарка-ендокринологиня, дієтологиня, докторка філософії в галузі медицини Анастасія Соколова пояснила, скільки солодкого можна їсти без шкоди для здоров’я та яких правил варто дотримуватися.

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За словами експертки, відмова від цукру не гарантує схуднення. Вага залежить від загальної калорійності раціону та балансу між спожитою і витраченою енергією. Водночас регулярна заміна повноцінних прийомів їжі солодощами може призвести до дефіциту білка, клітковини та інших важливих поживних речовин, що негативно впливає на обмін речовин і здоров’я загалом.

Лікарка Анастасія Соколова / Фото: надане власниками

«Насправді проблеми починаються, коли цукор витісняє нормальну їжу. Коли ми пропускаємо обід, замінюючи його на цукерку, або замість вечері обираємо солодке, а не достатню кількість білка», — пояснила Анастасія Соколова.

Лікарка нагадала, що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я доданий цукор має становити не більше 10% від добової калорійності раціону. При цьому варто враховувати не лише цукор, який додають у чай чи каву, а й приховані цукри в готових продуктах, десертах і солодких напоях.

Ендокринологиня також розвінчала популярний міф про «корисний» коричневий цукор і мед. За її словами, вони також належать до доданих цукрів, тому споживати їх потрібно помірно. Щодо цукрозамінників, то вони можуть бути лише тимчасовим рішенням на шляху до зменшення солодкого в раціоні, а не повноцінною альтернативою на все життя.

Щоб контролювати споживання цукру без жорстких заборон, Анастасія Соколова радить регулярно харчуватися, не замінювати десертами основні прийоми їжі та залишати солодке як невелику частину збалансованого раціону — після повноцінного сніданку, обіду чи вечері.

Ранок Вдома виходить з понеділка по пʼятницю з 7:00 до 10:00 на телеканалі Дім і на YouTube-каналі проєкту.

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