«Інвестиція в майбутнє». Український ветеран заклав на Житомирщині посадку нетипового горіха

Ветеран із Житомирщини Володимир Матвійчук після 10 років служби в ЗСУ вирощує та переробляє фундук.

Про це пише Житомирський обласний центр зайнятості.

Володимир Матвійчук понад 10 років служив у лавах Збройних сил України. Звільнився внаслідок отримання інвалідності. Тоді ж розпочати новий етап у житті — заснував бізнес. До розвитку справи долучилися його донька та зять, які підтримали ідею. Родина заклала власний фундуковий сад і оформила підприємницьку діяльність.

Реклама

У 2024 році ветеран отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень. За ці гроші придбав обладнання для переробки фундука.

«Обладнання ми офіційно придбали на фірмі в Полтавській області — саме те, яке нам було потрібно для переробки горіха: для лущення, калібрування, очищення. На нього фактично й пішла вся сума гранту. Можна було купити ближче, у Києві, але там не було такого обладнання, як нам потрібно. Тож обрали Полтаву. Водночас зіткнулися з низкою труднощів — зокрема, з доставкою, адже логістика не була налагоджена. Були й інші проблеми: наприклад, траплялося, що закуплений горіх приходив неякісний. Але поступово все налагоджується, і зараз ми вже працюємо стабільніше», — розповів ветеран, повідомляє Суспільне.

Фундуковий сад Володимира налічує понад 250 дерев. Частина з них росте біля домогосподарства, ще частина — на ділянці в іншій області.

Володимир Матвійчук вирощує кілька сортів, зокрема каталонський, барселонський, вебба, халлє, косфорд. Окрім горіхів, продає саджанці — попит на них стабільний, особливо в західних регіонах України.

За словами ветерана, поки що господарство не приносить значних прибутків, однак справа поступово розвивається. Володимир Матвійчук упевнений, що у великих господарствах вирощування фундука може приносити суттєвий дохід.

Ветеран планує розширювати переробку горіха, зокрема виготовляти пасту з фундука. Також хоче більше розвивати продажі.

Пасхальний десерт із шоколаду та маршмелоу Рокі роуд Це простий, красивий і смачний варіант смаколика на найсвітліше свято в році. Попри солодкий склад, сподобається не лише дітям, а й дорослим. Перейти до рецепту

Солодка «ковбаска» мортадела: до Різдва в італійському стилі Смачно, гарно та оригінально — таке печиво стане родзинкою до святкового столу чи справжньою знахідкою як подарунок до різдвяно-новорічних свят. Перейти до рецепту

Натуральна й домашня: простий рецепт нутели з горіхів та какао Вона на смак, як справжня, з трохи сильнішим ароматом лісового горіха та чистим смаком домашніх ласощів без консервантів. Обов'язково спробувати хоча б раз у житті. Перейти до рецепту