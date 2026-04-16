«Інвестиція в майбутнє». Український ветеран заклав на Житомирщині посадку нетипового горіха
Ветеран ЗСУ вирощує на Житомирщині фундук (Фото: freepik)
Ветеран із Житомирщини Володимир Матвійчук після 10 років служби в ЗСУ вирощує та переробляє фундук.
Про це пише Житомирський обласний центр зайнятості.
Володимир Матвійчук понад 10 років служив у лавах Збройних сил України. Звільнився внаслідок отримання інвалідності. Тоді ж розпочати новий етап у житті — заснував бізнес. До розвитку справи долучилися його донька та зять, які підтримали ідею. Родина заклала власний фундуковий сад і оформила підприємницьку діяльність.
У 2024 році ветеран отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень. За ці гроші придбав обладнання для переробки фундука.
«Обладнання ми офіційно придбали на фірмі в Полтавській області — саме те, яке нам було потрібно для переробки горіха: для лущення, калібрування, очищення. На нього фактично й пішла вся сума гранту. Можна було купити ближче, у Києві, але там не було такого обладнання, як нам потрібно. Тож обрали Полтаву. Водночас зіткнулися з низкою труднощів — зокрема, з доставкою, адже логістика не була налагоджена. Були й інші проблеми: наприклад, траплялося, що закуплений горіх приходив неякісний. Але поступово все налагоджується, і зараз ми вже працюємо стабільніше», — розповів ветеран, повідомляє Суспільне.
Фундуковий сад Володимира налічує понад 250 дерев. Частина з них росте біля домогосподарства, ще частина — на ділянці в іншій області.
Володимир Матвійчук вирощує кілька сортів, зокрема каталонський, барселонський, вебба, халлє, косфорд. Окрім горіхів, продає саджанці — попит на них стабільний, особливо в західних регіонах України.
За словами ветерана, поки що господарство не приносить значних прибутків, однак справа поступово розвивається. Володимир Матвійчук упевнений, що у великих господарствах вирощування фундука може приносити суттєвий дохід.
Ветеран планує розширювати переробку горіха, зокрема виготовляти пасту з фундука. Також хоче більше розвивати продажі.