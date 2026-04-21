Зі спаржею, руколою чи шпинатом. Сім рецептів сніданків, які варто приготувати цієї весни

Ми зібрали ідеї весняних сніданків — від швидких буденних до більш вишуканих варіантів вихідного дня. Вони насичені весняною зеленню, а отже смаком, свіжістю і користю.

Багато досліджень пов’язують регулярний сніданок із добрим здоров’ям: кращою пам’яттю та увагою, нижчим рівнем «поганого» холестерину (ЛПНЩ), а також меншою ймовірністю розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та надмірної ваги. Втім, складно однозначно сказати, чи саме сніданок є причиною цих позитивних ефектів, чи люди, які його їдять, загалом ведуть здоровіший спосіб життя.

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Пропуск ранкової трапези може порушити природний ритм голоду й насичення. Коли ви прокидаєтеся, рівень цукру в крові, необхідний для роботи м’язів і мозку, зазвичай низький. Сніданок допомагає його відновити. NV Food підготував добірку весняних сніданків, які можна приготувати як у будні, коли обмаль часу, так і у вихідні, коли хочеться чогось більш вишуканого.

Сім рецептів весняних сніданків на всі випадки життя

Ідеальний весняний, сезонний сніданок, з спаржею королевою овочів. Готувати його дуже швидко і просто, а ситість після такого сніданку збережеться мінімум чотири години. Козячий сир можна замінити фетою, і як доповнення підійде і слабосолона, і копчена червона риба, буде чудово.

Весняний омлет зі спаржею і козячим сиром Цей легкий сніданок додасть ситості й бадьорості та ідеально пасує до теплих весняних ранків. Перейти до рецепту

Завдяки ретельному балансуванню співвідношення соковитих помідорів, борошна та яєць, ці оладки виходять хрусткими, ароматними та не надто вологими, незважаючи на високий вміст вологи в основному інгредієнті. Суміш нарізаних та тертих помідорів гарантує яскраві, соковиті томатні шматочки та насичений, рівномірний томатний смак. Свіжа зелень та солона фета значно підсилюють складність смаку цих оладок, роблячи їх чудовим вибором. Уявіть, що ви сидите на тихому пляжі в Греції спекотного літнього дня.

Грецькі томатні оладки: простий літній смак Середземномор’я Хрусткі по краях, з ароматом трав і насиченим смаком томатів — ці грецькі оладки є ідеальною літньою мезе-закускою. Перейти до рецепту

Це підкопчнеа, насичена альтернатива фаршированим яйцям, але менш витончена і більш смілива. Зварені некруто яйця посипають часниковою спаржею, яку швидко обсмажили, а потім заправляють чіпотле в соусі адобо для гостроти і глибини смаку. Жменя свіжого базиліку додає яскравості, а жовтки залишаються насиченими і тягучими. Це просто приготувати, подавати теплим або кімнатної температури. Це щось середнє між салатом і закускою.

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Весною смачніше: яєчня з вершками, спаржею та чіпотле Ця яскрава весняна страва з гостринкою, свіжістю та ніжністю яєць потішить як на сніданок, так і в обідній та вечірній час. Перейти до рецепту

Цей ситний весняний тост поєднує в собі вершкову рикотту, білу квасолю чимічуррі та ніжну спаржу на хрусткому тісті з закваски. Хоча спаржа доступна цілий рік, вона найкраще смакує ранньою весною — ніжна, соковита та ледь помітно солодка. Чімічуррі - це традиційна аргентинська приправа, що готується з петрушки, орегано, часнику, пластівців чилі, оцту та оливкової олії. Хоча зазвичай його подають до смаженого м’яса, цей пікантний, яскравий соус добре поєднується майже з усім. Соус швидко подрібнюється в кухонному комбайні, а потім відпочиває, поки ви готуєте спаржу та квасолю. Цей час відпочинку дозволяє смакам змішатися та допомагає пом’якшити гостроту сирого часнику та будь-яку гіркоту в травах.

Тости з рикотою, білою квасолею та спаржею з чимічурі Весна офіційно прийшла, а разом з нею приходить щедрість продуктів, включаючи артишоки, ніжні трави, горошок і спаржу. Перейти до рецепту

Оскільки вам не потрібно готувати власну основу, цей тарт зі спаржею дуже простий у приготуванні. Оскільки в цьому рецепті так мало інгредієнтів, що кожен з них має особливий ефект, обов’язково купіть хороше листкове тісто, повністю виготовлене з вершкового масла. Якщо вам вдасться подати цей тарт теплим протягом години після випікання, він буде найкращим: хрустке тісто, яке розсипається на маслянисті шматочки, коли ви кусаєте, та все ще рідкий сир. Але він також чудовий через кілька годин, якщо ви хочете встигнути спекти до приходу гостей.

Тарт зі спаржею, козячим сиром та естрагоном для весняного настрою Для цього рецепту вам не треба самостійно готувати листкове тісто - використайте покупне та насолоджуйтесь. Перейти до рецепту

На початку тижня несу вам геніальний рецепт найсмачнішого скрембла, щоб ви якнайшвидше могли смачно й корисно снідати. Це мій фаворит серед сніданків останнього часу, подаю або так, як у цьому пості, на тості з авокадо, або з відвареною броколі. Шикарно буде і з шинкою, і з лососем. Але повторюся, цей скрембл неймовірно смачний, вершковий і ароматний сам по собі.

Зникає зі сковорідки за хвилину: рецепт сирного скрембла Ситно, смачно, швидко і просто — це все, що вам потрібно знати про ідеальний сніданок для усієї сім'ї. Перейти до рецепту

Їхній рецепт опублікувала на своїй сторінці в Instagram інфлюенсерка Анна Євтімова, яка гост ювала на кухні у Дмитра Горовенка, екссудді кулінарного реаліті-шоу МайстерШеф. «Таких сирників ви більше ніде не знайдете. Це ексклюзивний рецепт, створений шеф-кухарем Романом. Саме ці солоні сирники зі шпинатом — один із найпопулярніших сніданків у готелі @krmigovo (Карпати Мигово — ред.). Гості повертаються за ними знову і знову. Ніжні всередині, ідеально збалансовані по солі, з насиченим сирним соусом… Якщо спробуєте хоча б раз — захочете повторити вдома», — зазначила Євтімова.

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Солоні сирники зі шпинатом від шефа: улюблений рецепт гостей карпатського ресторану Якщо полюбляєте сирники, то цей рецепт теж вам має сподобатися. Хоч класичні є солодкими на смак, ці теж мають задовільнити найвибагливіші смаки. Перейти до рецепту