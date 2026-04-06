Не пасками єдиними. 10 найкращих весняних рецептів салатів на Великдень: до яйця і до ковбаси

Пропонуємо урізноманітнити святкове меню і поєднати смачне з корисним. Ці закуски наповнені овочами та зеленню — саме те, що потрібно, щоб доповнити ситні основні страви.

Православні та греко-католики, тобто віряни східного обряду, відзначатимуть Великдень у 2026 році 12 квітня. Це сам розквіт весняного сезону, коли з’являється перша зелень. Попри традиційну великодню паску, кільце ковбаси, бурячки та крашанки, пропонуємо урізноманітнити меню. Додайте до свого столу ці смачні, корисні весняні салати. Насолоджуйтесь не лише смаком, а й весняним вайбом.

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10 рецептів смачних й корисних весняних салатів на Великдень чи й щодень

1. Великодній весняний салат

Особливого шарму цьому салатові додає різноманіття інгредієнтів та особлива подача: акуратно розкладені красиві інгредієнти. Змішайте усе перед тим, як насипати та заправте соусом. Це може бути як майонез, так й інший соус на основі сметани, йогурту, чи просто свіжа заправка з олії.

Салат топ-1 на Великдень: весняний Свіжий салат з шинкою, редисом та салатом у красивій подачі - це вже половина успіху для красивого великоднього столу. Перейти до рецепту

2. Салат бита редиска

Якщо ви досі не куштували таку редиску, то точно маєте спробувати цієї весни. Бита редиска точно стане новим хітом весняних посиденьок на природі! Ви більше не зможете їсти її в іншому вигляді. Приготуйте за цим простим рецептом і насолоджуйтесь оригінальною весняною закускою. Смакуватиме вона як гарнір до основних страв, бутербродів чи бургерів, також стане чудовим інгредієнтом салату чи просто як чудовий додаток до шматка хліба з солоним салом.

Божественно: рецепт битої редиски Хрустка, пікантна закуска, що ідеально смакуватиме до шашлику, основних страв чи й до сала з окрайцем хліба. Перейти до рецепту

3. Весняна альтернатива олів'є із зеленню

Поєднання картоплі та тунця вже давно стало класикою. А якщо доповнити їх тандем зеленню, горошком та пікантним соусом айолі, вийде чудовий салат з тунцем для святкового столу. Просто, швидко, смачно — те, що ще треба!

Рецепт салату з тунцем, картоплею та соусом айолі: альтернатива олів'є Ця ситна і корисна закуска підійде усім, хто хоче урізноманітнити меню на святкування Різдва чи Нового року. Також він менш калорійний та більш корисний, ніж олів'є Перейти до рецепту

4. Салат із весняними овочами та лососем

Рецепт оригінального салату — з лососем у медово-гірчичному соусі. Звучить дуже вишукано, а готується неймовірно просто.

Рецепт салату з овочами та лососем до святкового столу Ця легка і дуже ароматна закуска чудово поєднається з калорійними святковими стравами та стане окрасою будь-якого сімейного застілля. Перейти до рецепту

5. Овочевий салат із куркою

Салат із курки-гриль, салату й томатів — чудовий вибір для святкового столу на Великдень. Він легкий, яскравий, швидкий у приготуванні та ідеально доповнить страви основного меню. Такий салат підійде для тих, хто хоче зберегти баланс між смачним і корисним і відмовитися від традиційного олів'є.

Рецепт салату з запеченої курки та свіжих овочів на Великдень Закуска стане легкою й смачною стравою, яка потішить гостей та додасть вашому святковому столу свіжості й барвистості. Салат готується на основі оливкової олії без калорійного майонезу. Перейти до рецепту

6. Вишуканий весняний салат із креветками

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Це легка, корисна й дуже смачна страва. Його можна подавати як закуску або основну страву для легкого обіду чи вечері. Для більш насиченого смаку креветки можна попередньо замаринувати в лимонному соці й спеціях на 10−15 хвилин. Якщо хочете зробити салат більш ситним, додайте відварені яйця або кіноа. Свіжість інгредієнтів відіграє ключову роль, тому вибирайте якісні продукти, особливо креветки та помідори.

Рецепт вишуканого салату з креветок на Великдень і не тільки Така закуска готується всього 15 хвилин і не поступається смаком складним святковим салатом, які забирають багато часу та зусиль. Перейти до рецепту

7. Салат із черемші та тунця

Цей салат — справжня знахідка весняного сезону. Одне приготування — і ви в нього закохані. Черемша тут відіграє ключову роль: додає вітамінів, клітковини, і надзвичайно свіжого кисленького смаку. А риба та яйця створять білкову ситну основу, що допоможе не відчувати голоду ще кілька годин після перекусу цим салатом. Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її натуральним йогуртом.

Салат із черемші: рецепт весняної страви з тунця, яєць і сиру Пікантний, корисний і дуже смачний салат із черемші, тунця, яєць, сиру та сметани, який готується за лічені хвилини. Перейти до рецепту

8. Трендовий салат із молодої капусти

Молода капуста, свіжий огірок і зелена цибуля, заправлені ароматним соусом на основі авокадо, — ідеальний варіант до калорійних великодніх страв. Салат чудово смакуватиме зі шматком хліба, доповнить основну страву або стане яскравим наповненням тарталеток чи основою для шматків багета.

З весняним вайбом: трендовий салат з капусти під зеленим соусом Рецепт салату з капусти, який давно став вірусним, — і не дарма: це не лише смачно, а й корисно. Перейти до рецепту

9. Салат із копченої форелі

Рецепт містить поєднання салатного листя, трав і форелі, ідеально підкреслених гострою заправкою. Цей салат має одночасно яскраву насиченість та легкість, ідеально підходить для поціновувачів витончених смакових контрастів.

Салат з копченої форелі: рецепт з ароматною заправкою із зелені та хрону Цей салат має одночасно яскраву насиченість та легкість, ідеально підходить для поціновувачів витончених смакових контрастів. Перейти до рецепту

10. Грецький салат із стручками горошку та редискою

Такий салат можна готувати до осені та насолоджуватися його незвичайним та приємним смаком.

Грецький салат зі стручками горошку: рецепт класики зі смаковим доповненням Від звичного «грецького» тут заправка, фета і маслини. Але спробуйте віднайти особливий смак салату зі стручковим горошком. Перейти до рецепту