Погода вносить свої корективи в догляд за садом: нестабільна весна з перепадами температур і затяжними дощами змістила звичні терміни обробки дерев. Якщо раніше садівники орієнтувалися на календар, то цього сезону ключовими факторами стають фаза розвитку рослин і температурний режим.

Одним із критично важливих етапів вважається друга весняна обробка — у фазі так званого «зеленого конуса» та «рожевого бутона». Саме в цей період закладається майбутній урожай: ігнорування обробки може призвести до масового ураження дерев хворобами та шкідниками вже на старті вегетації.

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Як пояснюють фахівці, під час відділення бутонів рослини стають максимально вразливими до грибкових інфекцій і перших активних шкідників. В умовах підвищеної вологості зростає ризик парші, моніліозу та інших захворювань. При цьому нестабільна погода змушує коригувати підхід до захисту саду буквально в режимі реального часу.

Температура повітря безпосередньо впливає на вибір препаратів. При денних показниках на рівні +3…+5°C і нічних заморозках більшість системних засобів працюють слабо. За таких умов перевагу віддають контактним фунгіцидам на основі міді, які створюють захисний бар'єр на поверхні рослин. Серед винятків — окремі препарати, здатні діяти за низьких температур. Якщо ж погода стабілізується і повітря прогрівається до +7…+10°C і вище, фахівці рекомендують переходити на сучасні системні засоби з більш глибоким захистом.

Для яблунь і груш у фазі «зеленого конуса» ефективним є комплексний захист: до фунгіцидів додають інсектициди, щоб одночасно запобігти хворобам і знищити шкідників, які активізувалися після зимівлі.

Особливої уваги потребують кісточкові культури — абрикоси, вишні, черешні. Вони найбільш чутливі до моніліозу, який може призвести до почорніння квітів і пагонів. Оптимальним моментом для обробки вважається стадія, коли розкривається близько половини квіткових бруньок. При цьому важливо не обмежуватися однією процедурою — обприскування рекомендують повторити через тиждень, чергуючи препарати.

Окремі рекомендації стосуються персиків. Через ризик поворотних заморозків на ранньому етапі їх краще обробляти мідьвмісними засобами. Системні препарати для цих культур дають максимальний ефект тільки за стійкого тепла, тому з їхнім застосуванням радять не поспішати.