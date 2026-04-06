Щедрий стіл. 10 страв від шефа, які варто приготувати на Великдень заздалегідь

Стіл на Великдень традиційно заведено робити щедрим та ситним. А підготовка такого — непроста задача. Утім, і її можна розв’язати, маючи під рукою зручне меню від зіркового шефа.

Кілька днів перед Великоднем — найбільше переповнені переживання щодо їжі та готування. Потрібно продумати список покупок, приготувати, нічого не забути. Окрім того, що всі процеси займають багато часу, ще й створюють багато метушні та стресу. А якщо до свята підійти раціональніше і приготувати майже усі страви наперед?

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Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко запропонував власне великоднє меню на чолі з італійською паскою, в якому кожна зі страв не займає багато часу, але виходить ошатною та ситною. Кожна з них добре зберігається в холодильнику, тож до вашого великоднього ранку все буде як свіжоприготовлене. Почніть з приготування ароматної паски з мигдалем та ароматним тістом, яке буде апетитно рватися волокнами та довго не сохнутиме. Приготуйте холодець з півня на основі наваристого бульйону, а також кілька рулетів, що прикрасять стіл красими візерунками в розрізі та порадують смачною начинкою. Кілька салатів та намазок, розкішний десерт і ваш стіл на Великдень готовий.

Паска по-італійськи. Великодня коломба за рецептом Євгена Клопотенка Коломба — це італійська великодня випічка, яка за формою нагадує голубку, символ миру та оновлення. Вона така ж повітряна й ароматна, як наші традиційні паски, але має свій характер: ніжний цитрусовий аромат, м’яку волокнисту текстуру і хрустку мигдалеву скоринку зверху. Перейти до рецепту

Святковий печінковий рулет: рецепт до Великодня Печінковий рулет, запечений у духовці, — це вишукана, але водночас доступна страва, яка ідеально підходить для святкового столу. Перейти до рецепту

З консервованою скумбрією: рулет з лаваша від Євгена Клопотенка Така закуска може стати улюбленою на будь-якому столі, і готувати її можна заздалегідь. Перейти до рецепту

Без желатину: холодець з домашнього півня до Великодня Головний секрет рецепту — домашній півень, що дає наваристий бульйон, який застигає сам, без желатину. Перейти до рецепту

Зі смородини, ківі та апельсина: розкішний торт Бите скло Ніжний, яскравий, в міру солодкий, цей десерт полюбиться кожному за столом. Перейти до рецепту

Пікантний салат: буряк по-корейськи від Євгена Клопотенка Буряк по-корейськи просто готується і стане ідеальним доповненням до різноманітних гарнірів та мʼяса. Перейти до рецепту

Ідеальна закуска до свята: хе зі щуки Страва має настоятися, тож приготувати її заздалегідь — вдала ідея. Окрім щуки, можна використовувати філе судака, товстолоба чи навіть лосося — головне, щоб риба була свіжа або якісно заморожена. Перейти до рецепту

Намазка з тунця з оливками і крем-сиром: легка закуска Різноманітні намазки й паштети завжди доречні, адже зазвичай їх можна доволі легко приготувати з простих інгредієнтів. Перейти до рецепту

Паштет з квасолі та плавленого сирка: прості продукти - смачна закуска Якщо вам набридли звичайні бутерброди, а часу на складні закуски немає, ідеальне рішення – паштет з квасолі та плавленого сирка! Перейти до рецепту