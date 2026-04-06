Щедрий стіл. 10 страв від шефа, які варто приготувати на Великдень заздалегідь

Печінковий рулет на Великдень (Фото: сайт klopotenko.com)
Стіл на Великдень традиційно заведено робити щедрим та ситним. А підготовка такого — непроста задача. Утім, і її можна розв’язати, маючи під рукою зручне меню від зіркового шефа.
Кілька днів перед Великоднем — найбільше переповнені переживання щодо їжі та готування. Потрібно продумати список покупок, приготувати, нічого не забути. Окрім того, що всі процеси займають багато часу, ще й створюють багато метушні та стресу. А якщо до свята підійти раціональніше і приготувати майже усі страви наперед?
Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко запропонував власне великоднє меню на чолі з італійською паскою, в якому кожна зі страв не займає багато часу, але виходить ошатною та ситною. Кожна з них добре зберігається в холодильнику, тож до вашого великоднього ранку все буде як свіжоприготовлене. Почніть з приготування ароматної паски з мигдалем та ароматним тістом, яке буде апетитно рватися волокнами та довго не сохнутиме. Приготуйте холодець з півня на основі наваристого бульйону, а також кілька рулетів, що прикрасять стіл красими візерунками в розрізі та порадують смачною начинкою. Кілька салатів та намазок, розкішний десерт і ваш стіл на Великдень готовий.
Паска по-італійськи. Великодня коломба за рецептом Євгена Клопотенка
Коломба — це італійська великодня випічка, яка за формою нагадує голубку, символ миру та оновлення. Вона така ж повітряна й ароматна, як наші традиційні паски, але має свій характер: ніжний цитрусовий аромат, м’яку волокнисту текстуру і хрустку мигдалеву скоринку зверху.