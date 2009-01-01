Здобний і запашний

Традиції Великоднього хліба в Європі та розмаїття українських звичаїв

Готуйте на Великдень класичні українські паски, вигадливі крафіни, італійські панетоне або коломби, польські бабки чи грецькі цурекі - вибір за вами. Розповідаємо про традиції святкової випічки різних країн - надихайтеся та обирайте рецепт, який вам до душі.

Пропонуємо подивитися на окремі традиції деяких країн Європи, адже вони надзвичайно різноманітні, хоча й схожі в чомусь між собою та у порівнянні з українськими.

Остерброт

Німеччина
У Німеччині великодні «паски» Osterbrot (великодній хліб) мають довгу історію: ці плетені хліби і досі випікають у формі кролика, символу родючості, або яєць, що символізують новий початок. Osterbrot часто посипають цукровою пудрою, яку німці асоціюють із радістю та святковістю. Утім, нові тенденції підказують, що можна оздоблювати й більш пишно. Тому нині можна знайти цю випічку з глазур’ю, покриту їстівним декором чи прикрасами. Однак більш консервативні регіони, такі як Баварія чи Швабія, продовжують зберігати класичні рецепти і залишають великодні хліби символом сімейної спадщини.

Німці надають перевагу хлібам із простим, більш нейтральним солодкуватим смаком, які ідеально підходять як до солодких, так і до солоних страв. Як і в інших частинах Європи, головну увагу приділяють як випічці, так і способам її подачі. Німці полюбляють намазувати великодній хліб маслом або подавати його з вершковим сиром, медом, варенням чи тонкими скибками сиру.

Загалом, це розповсюджена практика по всій Європі та Україні вже кілька століть. На відміну від, наприклад, італійської Colomba di Pasqua (яка багата на масло, цукати та мигдаль) чи грецького Tsoureki (де додають спеціальні ароматизатори, наприклад, махлепі), німецькі великодні хліби зазвичай мають простіший склад. Німці наголошують на натуральності, легкій солодкості та текстурі, роблячи випічку універсальною.

Цурекі

Греція
Грецький великодній хліб виготовляється в плетеній формі з трьома переплетеними джгутами, які символізують Святу Трійцю. До складу, окрім традиційних інгредієнтів, додають маглепі (порошок із кісточки вишні) та мастику. У центр хліба кладуть червоні яйця, що символізують кров Христа.

Цурекі їдять після великоднього богослужіння разом з іншими стравами святкового столу. Прикметно, що в кожній країні Європи Великдень святкують обов’язковими м’ясними стравами та супами, особливо в Італії, але поки не про неї. Цурекі (τσουρέκι) смакують як десерт або подають із кавою, але це також символічний хліб, яким іноді навіть обмінюються з рідними й друзями під час святкових зустрічей. Це як в Україні: можна прийти до кожної господині, та скуштувати в неї паску, щоб отримати, до прикладу, число 12.

Для цієї цілі в Греції існує окремий вид — Харизма Ламбро (Χαρίσματα Λαμπρού). Це випічка у деяких регіонах,яку випікали спеціально невеликого розміру й дарували їх із благословеннями на Великдень близьким, друзям або сусідам. Цурекі та інші великодні хліби пекли в особливий день Страсного тижня (зазвичай у Чистий четвер або Велику п’ятницю). Процес випікання традиційно супроводжувався молитвами або благословенням, а в деяких місцевостях майстра з випікання хліба вважали такою ж шанованою людиною, як і священника.

У багатьох грецьких родинах цурекі подавали разом із червоними яйцями, використовуючи їх у традиційній грі на Великдень, тобто стукання яйцями. Одне із них зазвичай вбудовувалося у саму булку чи хліб.

Цурекі

Греція
Грецький великодній хліб виготовляється в плетеній формі з трьома переплетеними джгутами, які символізують Святу Трійцю. До складу, окрім традиційних інгредієнтів, додають маглепі (порошок із кісточки вишні) та мастику. У центр хліба кладуть червоні яйця, що символізують кров Христа.

Цурекі їдять після великоднього богослужіння разом з іншими стравами святкового столу. Прикметно, що в кожній країні Європи Великдень святкують обов’язковими м’ясними стравами та супами, особливо в Італії, але поки не про неї. Цурекі (τσουρέκι) смакують як десерт або подають із кавою, але це також символічний хліб, яким іноді навіть обмінюються з рідними й друзями під час святкових зустрічей. Це як в Україні: можна прийти до кожної господині, та скуштувати в неї паску, щоб отримати, до прикладу, число 12.

Для цієї цілі в Греції існує окремий вид — Харизма Ламбро (Χαρίσματα Λαμπρού). Це випічка у деяких регіонах,яку випікали спеціально невеликого розміру й дарували їх із благословеннями на Великдень близьким, друзям або сусідам. Цурекі та інші великодні хліби пекли в особливий день Страсного тижня (зазвичай у Чистий четвер або Велику п’ятницю). Процес випікання традиційно супроводжувався молитвами або благословенням, а в деяких місцевостях майстра з випікання хліба вважали такою ж шанованою людиною, як і священника.

У багатьох грецьких родинах цурекі подавали разом із червоними яйцями, використовуючи їх у традиційній грі на Великдень, тобто стукання яйцями. Одне із них зазвичай вбудовувалося у саму булку чи хліб.

Хрестові булочки

Велика Британія
Тут вже зникають знайомі великі плетені та круглі форми пасок. Вони поступають невеликим булочкам, які називаються Hot Cross Buns (Гарячі хрестові булочки). Однак є й інші страви з хліба, пов'язані із цим святом, хоча саме Hot Cross Buns залишаються символом британського Великодня. Вони мають солодкуватий смак, приправлені спеціями, родзинками чи сушеними фруктами, а на їхній поверхні обов’язково оформлено хрест із тіста або глазурі, що є важливим символом.

Витоки цієї традиції сягають дохристиянського періоду. Булочки з хрестом могли бути частиною весняних язичницьких свят на честь богині Еостре (звідси й походить англійська назва Великодня – Easter). Вони символізували собою відродження природи та новий цикл життя.

З приходом християнства хрест на цих булочках став символом розп’яття Ісуса Христа. У середні віки Hot Cross Buns стали популярним ритуальним хлібом у Страсну П’ятницю (Good Friday). Вважалося, що вони мають чудодійні властивості: захищають сім’ю від зла, зцілюють хвороби й навіть допомагають відганяти пожежі. Їх їдять як теплими, так і холодними, зазвичай розрізаючи навпіл і змащуючи вершковим маслом. До речі, у сучасних варіаціях до хрестової випічки додають апельсинову цедру, шоколад, карамель та будь-які інші наповнення всередину чи назовні.

Але це те що стосується хлібного, але ж є й десертні позиції. Simnel Cake – це традиційний британський великодній пиріг, який має глибоке символічне значення та цікаву історію, пов’язану з Великоднем. Хоча він більше схожий на пиріг, аніж на хліб, його можна вважати важливим елементом пасхальної випічки у Великій Британії завдяки використанню багатих інгредієнтів і символіки, яка в ньому закладена. На цьому торті лежить товстий пласт марципану, і ним же він прикрашений у формі багатьох кульок по колу. Їх 11 і вони символізують 11 апостолів, які залишилися вірними після зради Христа (Юда, як зрадник, виключається). У деяких регіонах використовується 12 кульок, якщо рахувати Христа. Вони також нагадують про близькість до Бога й духовну чистоту.

Панетоне

Італія
Найвідомішим великоднім хлібом є Colomba di Pasqua, але в Італії можна знайти й інші своєрідні форми, смаки та ритуали приготування. Проте спочатку про нього. Коломба символізує голуба миру, що приносить надію та добрі новини. Традиція її випікання бере свій початок із Ломбардії, але сьогодні цей хліб є символом Великодня по всій країні. Вона готується зі здобного дріжджового тіста, схожого на панетоне. До складу входять масло, яйця, борошно, цукати (цедра апельсина), ваніль. Для прикраси зверху використовують мигдалеві горіхи, грубий цукор і іноді глазур. Утім, в Італії є загальна назва випічки у Великдень – Pane di Pasqua. Сюди входять хліби з яйцями: у ньому є цілі яйця, що символізують життя і воскресіння, і їх запікаються прямо в тісті. Зазвичай ще прикрашають кольоровими цукровими посипками та плетеними елементами. Італійська Пасха без солоного неможлива, тому існує Torta Pasqualina, її готують у Лігурії, і цей пиріг із яйцями і сиром є важливою частиною великоднього столу.

Якщо піти у порівняння з європейськими пасками, то стане зрозуміло, що звичаї західних країн пішли далеко за історичну цінність великоднього хліба, як хліба безпосередньо. Випічка Європи у свято може бути абсолютно шоколадною, яскраво прикрашеною, солоною та часто схожою на десерт, ніж частину обрядів. Таку тенденцію ми можемо помітити і в нашій країні сьогодні. Гарним прикладом є панетоне. Прикметно, що це італійський різдвяний хліб, який у нас почали готувати на Великдень. Панетоне дійсно нагадує українську паску, тому напередодні свята його можна знайти практично у кожному магазині. Ця випічка, відома ще з часів Римської імперії, коли хліб підсолоджувався медом, змінила свій рецепт багато разів.

Сьогодні панетоне роблять не лише візуально привабливим завдяки немовірним декораціям, а й насиченим зсередини. Його начинять усеможливими кремами, пастами та джемами, які при розрізанні апетитно витікають.

Панетоне

Італія
Найвідомішим великоднім хлібом є Colomba di Pasqua, але в Італії можна знайти й інші своєрідні форми, смаки та ритуали приготування. Проте спочатку про нього. Коломба символізує голуба миру, що приносить надію та добрі новини. Традиція її випікання бере свій початок із Ломбардії, але сьогодні цей хліб є символом Великодня по всій країні. Вона готується зі здобного дріжджового тіста, схожого на панетоне. До складу входять масло, яйця, борошно, цукати (цедра апельсина), ваніль. Для прикраси зверху використовують мигдалеві горіхи, грубий цукор і іноді глазур. Утім, в Італії є загальна назва випічки у Великдень – Pane di Pasqua. Сюди входять хліби з яйцями: у ньому є цілі яйця, що символізують життя і воскресіння, і їх запікаються прямо в тісті. Зазвичай ще прикрашають кольоровими цукровими посипками та плетеними елементами. Італійська Пасха без солоного неможлива, тому існує Torta Pasqualina, її готують у Лігурії, і цей пиріг із яйцями і сиром є важливою частиною великоднього столу.

Якщо піти у порівняння з європейськими пасками, то стане зрозуміло, що звичаї західних країн пішли далеко за історичну цінність великоднього хліба, як хліба безпосередньо. Випічка Європи у свято може бути абсолютно шоколадною, яскраво прикрашеною, солоною та часто схожою на десерт, ніж частину обрядів. Таку тенденцію ми можемо помітити і в нашій країні сьогодні. Гарним прикладом є панетоне. Прикметно, що це італійський різдвяний хліб, який у нас почали готувати на Великдень. Панетоне дійсно нагадує українську паску, тому напередодні свята його можна знайти практично у кожному магазині. Ця випічка, відома ще з часів Римської імперії, коли хліб підсолоджувався медом, змінила свій рецепт багато разів.

Сьогодні панетоне роблять не лише візуально привабливим завдяки немовірним декораціям, а й насиченим зсередини. Його начинять усеможливими кремами, пастами та джемами, які при розрізанні апетитно витікають.

Касатело

Італія
Не забудьмо про Casatiello, прикрашений яйцями, куди додають свинячий жир (сало), сир проволоне чи пекоріно, та шматочки салямі чи інших копченостей разом зі спеціями та прянощами. Можливо вас здивує, а можливо й ні, той факт, що в Італії мається й великодня піца. Але вона зовсім не класична, не пласка та без начинки. Навпаки, більше нагадує українську традиційну паску. Є як солодкі, так і солоні варіанти. Перший схожий на класичну здобну випічку, посипану цукром, із додаванням родзинок або цукатів, а другий  випікають із сиром й часто подають разом із м’ясом чи яйцями.

Бріош Муна

Франція
Хоча Великдень у Франції більше асоціюється з шоколадними яйцями, кроликами та іншими солодкими витворами, святковий хліб також має важливе значення і варіюється залежно від регіону країни. Так, ви могли чути про доволі відомий французький пасхальний бріош — Brioche de Pâques, хоча є й інші види святкової випічки з місцевими особливостями. Сам по собі бріош – це пухкий здобний хліб із багатим складом (яйця, масло, цукор), який закріпився як традиція Великодня.

У Провансі та на півдні популярна кругла форма зі «щитом» або отворами, що символізують сонце або вічне життя. У інших регіонах печуть бріоші у формах, які нагадують плетені вінки або кулі. У південних регіонах (зокрема в Провансі та Ніцці) традиційним великоднім хлібом є Mouna. Це велика здобна булка, подібна до італійської «панетоне», яка має нотки апельсина та анісового аромату.

За своїм походженням він інспірований алжирськими французами, які привезли рецепт у XIX столітті. Чимось нагадує історію круасана, чи не так?

Бріош Муна

Франція
Хоча Великдень у Франції більше асоціюється з шоколадними яйцями, кроликами та іншими солодкими витворами, святковий хліб також має важливе значення і варіюється залежно від регіону країни. Так, ви могли чути про доволі відомий французький пасхальний бріош — Brioche de Pâques, хоча є й інші види святкової випічки з місцевими особливостями. Сам по собі бріош – це пухкий здобний хліб із багатим складом (яйця, масло, цукор), який закріпився як традиція Великодня.

У Провансі та на півдні популярна кругла форма зі «щитом» або отворами, що символізують сонце або вічне життя. У інших регіонах печуть бріоші у формах, які нагадують плетені вінки або кулі. У південних регіонах (зокрема в Провансі та Ніцці) традиційним великоднім хлібом є Mouna. Це велика здобна булка, подібна до італійської «панетоне», яка має нотки апельсина та анісового аромату.

За своїм походженням він інспірований алжирськими французами, які привезли рецепт у XIX столітті. Чимось нагадує історію круасана, чи не так?

Мазанець

Чехія
Хліби Великодня у цій країні можуть бути добре знайомі жителям Заходу України. Там популярні зокрема мазанець (Mazánec) і великодній плетений хліб (шодовка). Перший іноді порівнюють з іншими великодніми хлібами в Європі, як от італійською коломбою чи німецьким остерброт, а ще мазанець також посипають цукровою пудрою або горіхами, що додає йому святковості. Поверхню надрізають у формі хреста, а склад дуже нагадує українську паску. Чеський "плетений хліб" — це ще одна популярна великодня випічка. Його загадкова і витончена форма має як естетичне, так і сакральне значення. Також Чехія має свої позахлібні вподобання на Великдень. Це можуть бути яєчні хрустики Boží milosti, які посипають цукровою пудрою, і вони фактично є знайомими нам вергунами. Їх назва перекладається як "Божа милість". Також відомий козонак: святковий пиріг із дріжджового тіста, схожий на мазанець, але з начинкою з маку, горіхів чи марципану; та різні інші колачі з сирною, маковою чи сливовою начинкою, які мають сакральну інтерпретацію.

Великодня бабка

Польща
Поляки мають кілька регіональних видів великоднього хліба, найвідомішими з яких є бабка (babka wielkanocna) і мазурек (mazurek). Бабка – це найпопулярніший вид святкової випічки до Великодня в Польщі. Коріння можна прослідкувати саме з часу язичництва, адже можливо слова «баба» вказує на схожість форми випічки з традиційними жіночими образами (широка основа і вузька верхівка).

На Великдень її подають до сніданку або обіду, власне, як і в Україні. Її також можуть освячувати в кошику під час традиційного польського обряду święconka. Мазурек – ще один популярний вид великодньої випічки в Польщі, який відрізняється оригінальністю у прикрасах. Це свого роду святковий десертний хліб, що готується з пісочного тіста, а поверхню покривають джемом, шоколадом, карамеллю, марципаном або згущеним молоком. У південній Польщі (регіон Сілезія) випікають плетені вінки з тіста, які символізують єдність сім’ї та громади. У регіоні Подляшшя популярний простий дріжджовий хліб із маком чи горіхами.

Великодня бабка

Польща
Поляки мають кілька регіональних видів великоднього хліба, найвідомішими з яких є бабка (babka wielkanocna) і мазурек (mazurek). Бабка – це найпопулярніший вид святкової випічки до Великодня в Польщі. Коріння можна прослідкувати саме з часу язичництва, адже можливо слова «баба» вказує на схожість форми випічки з традиційними жіночими образами (широка основа і вузька верхівка).

На Великдень її подають до сніданку або обіду, власне, як і в Україні. Її також можуть освячувати в кошику під час традиційного польського обряду święconka. Мазурек – ще один популярний вид великодньої випічки в Польщі, який відрізняється оригінальністю у прикрасах. Це свого роду святковий десертний хліб, що готується з пісочного тіста, а поверхню покривають джемом, шоколадом, карамеллю, марципаном або згущеним молоком. У південній Польщі (регіон Сілезія) випікають плетені вінки з тіста, які символізують єдність сім’ї та громади. У регіоні Подляшшя популярний простий дріжджовий хліб із маком чи горіхами.

Остерфладен

Швейцарія
Тут святкування Великодня ще більш різноманітне, ніж кількість національних мов і культур — німецька, французька, італійська та ретороманська. Звичайно, такий  мікс також позначився на великодній випічці. Один із найпопулярніших великодніх хлібів у Швейцарії – Osterfladen. Це солодкий пиріг, схожий на відкритий пиріг із начинкою, популярний частіше у німецькомовних регіонах країни. Начинка складається з манної крупи, молока, яєць, родзинок, мигдалю і цукру, що робить пиріг надзвичайно ніжним. Іноді додаються лимонна цедра або ваніль для аромату. Є також особливий Zopf із дріжджового тіста, сплетений у витончену форму. Хоча Zopf часто печуть і в інші дні року, на Великдень він набуває особливого значення. У свято його випікають для всієї родини, і кожен член сім’ї бере участь у процесі. У франкомовних регіонах Швейцарії, таких як Женевський кантон, популярним великоднім хлібом є Cuchaule. Це здобний хліб, схожий на бріошу, з легким солодкуватим смаком та ароматом, який готується на основі дріжджового тіста, яке зазвичай ароматизують шафраном. Це додає характерний золотисто-жовтий колір, який естетично доповнюють густим джемом, медом або вершковим маслом. У італійськомовних кантонах Швейцарії, таких як Тічино, популярна Colomba di Pasqua, а в інших постійно святкують хрестовими булочками Hot Cross Buns.

Крафін

Австралія
Відомим став і крафін. Він з'явився відносно недавно — у 2013 році його винайшла, за популярною теорією, кондитерка з Австралії Кейт Рейд. Вона поєднала техніку приготування круасанів із формою мафіна, у результаті чого виникла ця нова та смачна випічка. Крафін швидко завоював популярність у пекарнях та кафе по всьому світу. А щодо приготування крафіна на Великдень, то це пов'язано з тим, що люди люблять експериментувати з новими смаками та формами під час свят, тож крафін став чудовою альтернативою традиційним паскам. Українські та європейські пекарі використовують вишукані начинки, такі як шоколадні яйця, фруктові джеми або креми з ароматом цитрусових, щоб додати цій випічці ще більш статечного вигляду. Тож крафін став значною частиною святкового столу, і його випікають у багатьох країнах під час Великодня як символ творчості і новаторства у це обрядово важливе свято.

Крафін

Австралія
Відомим став і крафін. Він з'явився відносно недавно — у 2013 році його винайшла, за популярною теорією, кондитерка з Австралії Кейт Рейд. Вона поєднала техніку приготування круасанів із формою мафіна, у результаті чого виникла ця нова та смачна випічка. Крафін швидко завоював популярність у пекарнях та кафе по всьому світу. А щодо приготування крафіна на Великдень, то це пов'язано з тим, що люди люблять експериментувати з новими смаками та формами під час свят, тож крафін став чудовою альтернативою традиційним паскам. Українські та європейські пекарі використовують вишукані начинки, такі як шоколадні яйця, фруктові джеми або креми з ароматом цитрусових, щоб додати цій випічці ще більш статечного вигляду. Тож крафін став значною частиною святкового столу, і його випікають у багатьох країнах під час Великодня як символ творчості і новаторства у це обрядово важливе свято.

Паска, Бабка

Україна
Та все ж, повернімося до того факту, що в Україні традиції регіонів можуть бути різні не лише за рецептурами, а й навіть за днями приготування: в одних місцях тісто замішують ще в Чистий четвер, в інших — у Страсну п’ятницю. На Тернопільщині, до прикладу, у Четвер завчасно готують паски та по-особливому оздоблюють білою глазур’ю та різноманітними фігурками, як от зайцями з шоколаду чи іншими декоративними.

Центр України
В центральній частині України, Поділлі (частини Вінницької, Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей) великодній хліб часто називають не паскою, а бабкою. Це також пишна здобна кругла випічка із візерунками з тіста, як от косички, зірки чи квіти, зроблені з того ж тіста. Тісто для бабки роблять здобним, і використовують яйця, масло, молоко, цукор і ванілін для аромату. Особливістю ж Поліського регіону, тобто  у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях, зберегли старовинні традиції замішування тіста. Є згадки про використання великих дерев’яних бочок, що накривалися вишитим рушником. На них кладуть гроші та гілочки верби, що приносить добробут і здоров’я. Цікавою особливістю є додавання відвареної картоплі, яка допомагає пасці залишатися м’якою довший час.

Схід України
На Сході України, зокрема у донецькому регіоні популярними є ванільні та сирні паски. Для їх приготування використовують кисломолочний сир, цедру, цукати, родзинки та багато яєць — більше десятка. Сирну паску готують у формі піраміди, щоб нагадує Гріб Господній.

Схід України
На Сході України, зокрема у донецькому регіоні популярними є ванільні та сирні паски. Для їх приготування використовують кисломолочний сир, цедру, цукати, родзинки та багато яєць — більше десятка. Сирну паску готують у формі піраміди, щоб нагадує Гріб Господній.

Південь України
На Одещині заведено приділяти увагу оздобленню: тут воно надзвичайно пишне та багате. На пасках помітні квіти, є фрукти, всередині креми, безе, та різні види шоколадів тощо.

Захід України
Зовсім інакшою у порівнянні буде закарпатська паска. Вона схожа на коровай, і фактично є як білим хлібом з високоякісного борошна, яке колись було розкішшю. Його колись називали «петльованим», тобто вищого ґатунку. На цих традиційних пасках немає глазурі, вона несолодка, але прикрашена майстерними завитками з тіста різних форм: від тварин до символів сонця і квітів.

Захід України
Зовсім інакшою у порівнянні буде закарпатська паска. Вона схожа на коровай, і фактично є як білим хлібом з високоякісного борошна, яке колись було розкішшю. Його колись називали «петльованим», тобто вищого ґатунку. На цих традиційних пасках немає глазурі, вона несолодка, але прикрашена майстерними завитками з тіста різних форм: від тварин до символів сонця і квітів.

Пропонуємо обрати свій рецепт. Кожний із них має різну складність та потребує різну кількість зусиль та інгредієнтів. Тому обирайте той рецепт, який вам до душі та до смаку, будь то французька випічка, українська вершкова паска чи пісна, та насолоджуйтеся як процесом готування, так і надзвичайним результатом.

Читайте також

Таємниці писанок: Символіка та техніки декорування великодніх яєць

Читати статтю

Пити й пишатися. 15 виноробень, які закохують в українське вино

Читати статтю

1. Випікання паски — магічний ритуал українців крізь століття

Великдень — це не просто день у календарі, це свято, яке зберігає нашу національну ДНК. З особливим трепетом, як і колись наші предки, ми готуємо паски і особливо гостро відчуваємо зв'язок з нашим родом, з тими, хто жив до нас і хто буде згодом. Це свято нагадує про наше коріння, про силу нашої єдності, про те, що ми – один народ з багатою історією та унікальною культурою.

Сама паска є не лише смачним символом Великодня, але й символом об’єднання родини та спільноти. Звичай її випікання сягає глибини століть, збагачуючись з часом новими деталями й нюансами, залежно від регіону. Ось декілька цікавих традицій випікання пасок в Україні:

Київське Полісся: В цій місцевості першу паску пекли для поминання померлих. Тісто для Великоднього хліба замішували з молитвою, а пекли в печі, розпаленій дровами. Готову паску прикрашали глазур'ю та різнокольоровою присипкою.

Бойківщина: Щоб дізнатися, смачною буде паска чи ні, господиня спочатку пекла з тіста паляницю. Цікаво, що в тісто додавали тертий мак і родзинки. Паску освячували в церкві та потім ділилися нею з рідними та близькими.

Гуцульщина: В цьому регіоні у Чистий четвер діти та дружина співали пісні про Великдень. У піч клали гілки торішньої верби, освяченої в Вербну неділю. Господар стріляв з пістолета, коли господиня клала солодкий хліб у піч. Щоб паска добре виростала, діти й господар повинні були високо стрибати! За повір'ям — тріснута паска могла передбачати лихо або втрати в родині.

Слобожанщина: За традицією, Великодню випічку освячували вербою, додавали у тісто м'який сир і цукати. Паску прикрашали гілочками верби та фарбованими яйцями.

Прикарпаття: Категорично заборонялося сидіти під час випічки. За повір'ям, господиня весь час приготування Великоднього хлібу була "на ногах", щоб паска не "сіла". Для гарного підйому тіста, діти та господар повинні були стрибати якомога вище!
Українці дуже шанують традиції та обряди, особливо коли це стосується рідних та близьких, які відійшли у вічність... Хліб для небіжчиків також відомий як "паска", але готується за зміненим рецептом й виходить світлішого кольору та не таким здобним. Випікають його тільки на Проводи, кладуть на могили та обов'язково пригадають добрим словом людину, яку прийшли пом'янути.

Окрім регіональних особливостей, існували й інші традиції, пов'язані з випіканням пасок. Незалежно від регіону процес приготування тіста (з житнього чи пшеничного борошна), супроводжувався магічними діями, які були спрямовані на те, щоб паска добре виросла, не потріскалась.  Коли господиня пекла паску, господареві не можна було заглядати у діжу, він не міг також заглядати у піч, тому що в нього посивіли б вуса. Іноді жінка просто зачиняла двері й не дозволяла нікому ходити біля печі.
Паску випікали лише із найкращого пшеничного борошна. Всі продукти могли бути лише найкращими — цього ж прагнемо і ми сьогодні. Тут нема дрібниць: особливе значення мають навіть дріжджі, адже від них залежить те, як підійде паска. Раніше люди вірили, що коли паски не вдалися, зокрема перша паска, це віщує нещастя. Паски виготовляють здебільшого у Великий четвер або Велику суботу перед Великоднем.

Святити у церквi годилося частину від кожної страви — «щоб господарство велося». Винятком була лише паска — її святили цілком і та, яку несли в церкву, була найважливішою. Серед її назв — худоб’їна паска, перша паска, пасчина сестра, посестра паски, віхопник, застільник, стільник.
У карпатських селах існував звичай: після освячення великоднього печива та їжі чимдуж бігти додому. Вважалося, що чим швидше господар опиниться в хаті, тим скоріше він упорається з польовими роботами. Існували інші тлумачення цього звичаю: щоб худоба брикала або швидко ріс хліб у полі.

Давніх українців відрізняло особливе шанобливе ставлення до свійської тварини, тому перед тим, як з’їсти свячене самому, господар йшов зі поміж худобу, христосувався з нею, сповіщав «Христос Воскрес!», а хтось із присутніх відповідав за худобу: «Воістину Воскрес!». Тоді господар торкався тричі свяченим кожної худобини і вимовляв: «Аби ся так не брало вівці (чи корови, чи чого), як ніщо не візьметься свяченої паски».

2. “Підвісити” паску — нова традиція, що обʼєднує українців. Як це працює?

У складні часи, коли Україна бореться за своє незалежне існування, важливо не лише згуртуватися, але й проявити щиру турботу про тих, хто найбільше її потребує. Саме цій єднальній та благодійній меті слугує проєкт Поділись теплом Великодня, ініційований шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, українським брендом живих дріжджів Духмяна Хата та інклюзивною пекарнею Good Bread. У сучасному світі, де панує швидкість, динамізм та інновації, традиції об'єднують нас, дають відчуття єднання та опори. Вони дають нам сили, віру в майбутнє, нагадують про те, що ми — єдиний народ.

Паска - це не просто обрядовий хліб, це символ домашнього затишку, тепла і любові. Її печуть всією родиною, надаючи додаткового значення — єднання, підтримки, доброти. Напередодні Великодня духмяні пахощі випічки запанують у більшості українських домівок. Водночас українці на прифронтових територіях не матимуть можливості самі себе порадувати найбільш мирною святковою випічкою — адже в них війна щодня, без вихідних.

Євген Клопотенко пропонує обʼєднатися і подарувати цим людям свято. Заради цього він разом із інклюзивною пекарнею Good Bread та брендом українських дріжджів Духмяна Хата пече паски, які можна “підвісити” на благодійність.

Як це зробити? Все просто: оплатіть “підвішену” паску на сайті Good Bread.

Команда волонтерів забере її та відвезе людям, які живуть під щоденними обстрілами. Цей простий, але щирий жест подарує тепло та радість тим, кому цього зараз так не вистачає, допоможе відчути піклування напередодні свята, стане символом єднання та підтримки українців у ці скрутні часи.

Паска, подарована з щирим серцем, може зігріти душу, подарувати відчуття єднання та надії. Нехай цей символ віри та тепла стане об'єднавчою силою, яка допоможе нам пережити складні часи та збудувати краще майбутнє.

Давайте разом збережемо та примножимо цю чудову традицію, щоб паска стала не просто святковим частуванням, а й символом єднання, добра та любові.

Доценко Тетяна

маркетинг менеджер
бренду дріжджів Духмяна Хата

“З самого свого початку, наш бренд опікується українськими традиціями і плекає збереження національної ідентичності, яка об’єднує українців. Великдень уособлює не тільки надію на краще. Ця свято, яке, перш за все, дарує відчуття радості та єдності. Коли всі рідні та близькі збираються за святковим столом, щоб розділити великодній хліб.  На жаль, наразі багато українців на прифронтових територіях позбавлені цієї можливості. Тому нам важливо підтримати їх і показати, що вони не  самотні”.

Наталя Шадріна

директорка пекарні Good Bread

“Ця ініціатива про єднання, і про диво. Звісно, кожен самостійно приймає рішення, чи долучатися до нас, чи ні. Але потрібно розуміти, що натискаючи на кнопку “підвісити”, ви підтримуєте одразу дві верстви населення. По-перше, людей з інвалідністю, які працюють у нашій пекарні. А по-друге, людей, які знаходяться в надскладних умовах на прифронтових територіях. Впевнена, що багато українців з радістю відгукнуться на цей заклик щоб подарувати турботу і радість тим, кому цього зараз дуже не вистачає. Давайте зробимо це разом”.

Євген Клопотенко

шеф-кухар

“Паска — це символ Великодня, який народжується з любові та турботи про близьких. Коли ти береш створюєш щось прекрасне навіть коли твій сусід чинить потворне. Бо ми нація, яка про велику силу серця та душі. Й саме це дозволяє нам усвідомити чужий біль і висловити свою підтримку. Українці неймовірні, тому я певен, що вони створять свято не тільки для себе, а й для оточуючих. Адже саме це і є україновічуття”.

3. Поділись теплом Великодня від Клопотенка, Духмяна Хата та Good Bread — Контент з візиту пекарні

Рецепт благодійної паски від Євгена Клопотенко, Good Bread та дріжджів Духмяна Хата

Сміливо випікайте ці пасочки, святіть, святкуйте. Якщо ви маєте можливість зробити на 1 чи 2 хлібини більше — робіть та діліться ними. З рідними та незнайомцями. Це не тільки підтримка себе через підтримку інших. Це про дуже добру енергію та життя, які наразі потрібно створювати та розповсюджувати.
ДИВИТИСЬ РЕЦЕПТ ПОВНІСТЮ

Як прикрасити паску: рецепти глазурі

Шоколадно-лимонна глазур

ДИВИТИСЬ РЕЦЕПТ ПОВНІСТЮ

Шоколадно-молочна глазур

ДИВИТИСЬ РЕЦЕПТ ПОВНІСТЮ

Поділись теплом - підвісь пасочку.
Цьом!


© ТОВ «ВИДАВНИЧІЙ ДІМ «МЕДІА-ДК». Всі права захищені.
E-mail редакції: news@nv.ua, відділ реклами: sales@nv.ua