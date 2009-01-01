Великдень — це не просто день у календарі, це свято, яке зберігає нашу національну ДНК. З особливим трепетом, як і колись наші предки, ми готуємо паски і особливо гостро відчуваємо зв'язок з нашим родом, з тими, хто жив до нас і хто буде згодом. Це свято нагадує про наше коріння, про силу нашої єдності, про те, що ми – один народ з багатою історією та унікальною культурою.



Сама паска є не лише смачним символом Великодня, але й символом об’єднання родини та спільноти. Звичай її випікання сягає глибини століть, збагачуючись з часом новими деталями й нюансами, залежно від регіону. Ось декілька цікавих традицій випікання пасок в Україні:



Київське Полісся: В цій місцевості першу паску пекли для поминання померлих. Тісто для Великоднього хліба замішували з молитвою, а пекли в печі, розпаленій дровами. Готову паску прикрашали глазур'ю та різнокольоровою присипкою.



Бойківщина: Щоб дізнатися, смачною буде паска чи ні, господиня спочатку пекла з тіста паляницю. Цікаво, що в тісто додавали тертий мак і родзинки. Паску освячували в церкві та потім ділилися нею з рідними та близькими.



Гуцульщина: В цьому регіоні у Чистий четвер діти та дружина співали пісні про Великдень. У піч клали гілки торішньої верби, освяченої в Вербну неділю. Господар стріляв з пістолета, коли господиня клала солодкий хліб у піч. Щоб паска добре виростала, діти й господар повинні були високо стрибати! За повір'ям — тріснута паска могла передбачати лихо або втрати в родині.



Слобожанщина: За традицією, Великодню випічку освячували вербою, додавали у тісто м'який сир і цукати. Паску прикрашали гілочками верби та фарбованими яйцями.



Прикарпаття: Категорично заборонялося сидіти під час випічки. За повір'ям, господиня весь час приготування Великоднього хлібу була "на ногах", щоб паска не "сіла". Для гарного підйому тіста, діти та господар повинні були стрибати якомога вище!

Українці дуже шанують традиції та обряди, особливо коли це стосується рідних та близьких, які відійшли у вічність... Хліб для небіжчиків також відомий як "паска", але готується за зміненим рецептом й виходить світлішого кольору та не таким здобним. Випікають його тільки на Проводи, кладуть на могили та обов'язково пригадають добрим словом людину, яку прийшли пом'янути.



Окрім регіональних особливостей, існували й інші традиції, пов'язані з випіканням пасок. Незалежно від регіону процес приготування тіста (з житнього чи пшеничного борошна), супроводжувався магічними діями, які були спрямовані на те, щоб паска добре виросла, не потріскалась. Коли господиня пекла паску, господареві не можна було заглядати у діжу, він не міг також заглядати у піч, тому що в нього посивіли б вуса. Іноді жінка просто зачиняла двері й не дозволяла нікому ходити біля печі.