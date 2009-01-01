Готуйте на Великдень класичні українські паски, вигадливі крафіни, італійські панетоне або коломби, польські бабки чи грецькі цурекі - вибір за вами. Розповідаємо про традиції святкової випічки різних країн - надихайтеся та обирайте рецепт, який вам до душі.
Пропонуємо подивитися на окремі традиції деяких країн Європи, адже вони надзвичайно різноманітні, хоча й схожі в чомусь між собою та у порівнянні з українськими.
1. Випікання паски — магічний ритуал українців крізь століття
2. “Підвісити” паску — нова традиція, що обʼєднує українців. Як це працює?
Євген Клопотенко пропонує обʼєднатися і подарувати цим людям свято. Заради цього він разом із інклюзивною пекарнею Good Bread та брендом українських дріжджів Духмяна Хата пече паски, які можна “підвісити” на благодійність.
Доценко Тетяна
маркетинг менеджер
бренду дріжджів Духмяна Хата
“З самого свого початку, наш бренд опікується українськими традиціями і плекає збереження національної ідентичності, яка об’єднує українців. Великдень уособлює не тільки надію на краще. Ця свято, яке, перш за все, дарує відчуття радості та єдності. Коли всі рідні та близькі збираються за святковим столом, щоб розділити великодній хліб. На жаль, наразі багато українців на прифронтових територіях позбавлені цієї можливості. Тому нам важливо підтримати їх і показати, що вони не самотні”.
Наталя Шадріна
директорка пекарні Good Bread
“Ця ініціатива про єднання, і про диво. Звісно, кожен самостійно приймає рішення, чи долучатися до нас, чи ні. Але потрібно розуміти, що натискаючи на кнопку “підвісити”, ви підтримуєте одразу дві верстви населення. По-перше, людей з інвалідністю, які працюють у нашій пекарні. А по-друге, людей, які знаходяться в надскладних умовах на прифронтових територіях. Впевнена, що багато українців з радістю відгукнуться на цей заклик щоб подарувати турботу і радість тим, кому цього зараз дуже не вистачає. Давайте зробимо це разом”.
Євген Клопотенко
шеф-кухар
“Паска — це символ Великодня, який народжується з любові та турботи про близьких. Коли ти береш створюєш щось прекрасне навіть коли твій сусід чинить потворне. Бо ми нація, яка про велику силу серця та душі. Й саме це дозволяє нам усвідомити чужий біль і висловити свою підтримку. Українці неймовірні, тому я певен, що вони створять свято не тільки для себе, а й для оточуючих. Адже саме це і є україновічуття”.
3. Поділись теплом Великодня від Клопотенка, Духмяна Хата та Good Bread — Контент з візиту пекарні
Рецепт благодійної паски від Євгена Клопотенко, Good Bread та дріжджів Духмяна Хата
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