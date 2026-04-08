Великдень — один із тих моментів, коли традиції проявляються найсильніше. У багатьох країнах сир займає важливе місце на святковому столі — як частина обряду, як окрема страва або як інгредієнт складних рецептів.

Оксана Чернова Дипломована сирна експертка, суддя міжнародного конкурсу World Cheese Awards, співзасновниця фестивалю та конкурсу сирного мистецтва ProCheese Awards, засновниця ProCheese Академії

Українська сирна культура ще формується, але якщо подивитися на досвід інших країн, можна знайти багато ідей, які органічно вписуються і в наш контекст.

Сир у великодньому кошику

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У країнах Центральної та Східної Європи — Україні, Польщі, Словаччині — сир традиційно кладуть у великодній кошик і несуть до церкви на освячення. Він символізує достаток, помірність і завершення посту. Саме тому сир стає частиною першого святкового сніданку.

Одна з найхарактерніших страв — «яєчний сир» (hrudka, cirak), який готують із молока та яєць. Його подають разом із шинкою, буряком, хріном або хлібом. Це сезонний продукт, який готують переважно саме на Великдень. В українських традиціях також є сирні паски — ще один приклад того, як сир інтегрується у святкову кухню.

До вашого кошика: рецепт солоної великодньої грудки Сирна грудка має м'який вершковий смак, ніжну яєчну текстуру і чудово смакуватиме на хлібі чи на великодній пасці у свято. Перейти до рецепту

Сир як десерт і випічка

У Східній Європі готують paskha — солодкий кисломолочний сир із додаванням вершкового масла, яєць і сухофруктів або цукатів. Його формують у спеціальні форми, часто пірамідальні, і подають разом із паскою. Ця страва добре нам знайома та називається «сирна паска». У Румунії поширена pasca — пиріг із сирною начинкою. В Угорщині — sárgatúró, солодкий сир із молока та яєць, який подають із шинкою та яйцями.

У цих рецептах сир виступає як основа страви і формує її смак і текстуру. В Італії сир активно використовують у великодній випічці. Casatiello — солоний хліб із сиром і м’ясом, який готують на Великдень у південних регіонах. Pizza di Pasqua — сирний хліб або кекс, який подають разом із яйцями та м’ясом.

Сир тут інтегрований у страву як ключовий інгредієнт.

США: адаптовані традиції

У США великодні сирні традиції формувалися під впливом європейської міграції. У різних спільнотах готують egg cheese, роблять butter lamb — символічне «масляне ягня». Такі елементи зберігаються на рівні локальних традицій.

Є й неочевидні поєднання. Наприклад, у південних штатах популярна страва pineapple casserole — солодко-солона запіканка з гострим чедером і консервованими ананасами, яку подають до святкового столу.

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Ягня з вершкового масла / Фото: NV Food via Chat GPT

Світовий день Фондю

Цього року Великдень припадає на період, коли в горах ще триває сезон фондю, а 11-го квітня святкують Міжнародний день цієї страви — і це також можливість додати у святковий стіл новий формат споживання сиру. Не обовʼязково слідувати класичним рецептам, можна приготувати його із залишків сиру та скуштувати великодні страви під акомпанемент розплавленого тягучого сиру.

Сирне фондю від Оксани Чернової / Фото: надане власниками

Що можна взяти для себе

Великдень — гарний момент, щоб подивитися на сир ширше і спробувати нові формати.

Це може бути:

— яєчний сир як альтернатива звичним стравам

— святкове масло у формі ягняти та із додаванням трав або інших смакових додатків

— сир як частина гарячих страв або випічки

Українська сирна культура активно розвивається. І саме через такі моменти — коли традиції поєднуються з новими ідеями — вона стає глибшою і цікавішою.