Не тільки паски. Що спекти на Великдень, коли хочеться додаткових смаколиків

Трохи набридли паски? Спечіть цього року ще й цю святкову випічку — зайці, жайворонки або баранчики. Це не лише смачно, а й по-великодньому красиво.

Віряни ПЦУ та УГКЦ Великодень у 2026 році відзначатимуть 12 квітня. Щоб мінімізувати стрес, особливо якщо ви працюєте весь тиждень, радимо придбати основні продукти ще на вихідних — за тиждень до Великодня. Звісно, це стосується лише тих харчів, що мають тривалий термін зберігання.

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Пекти такі смаколики можна в будь-якому випадку і на будь-яке свято чи й без приводу.

Булочки-зайці

Цей простий німецький рецепт для дріжджового тіста підійде для втілення будь-яких мотивів, від звичайних булочок до невеличких плетінок, новорічних свинок (символ везіння в Німеччині) або, як у цьому випадку, для великодніх зайців. Під час формування віддавайте перевагу максимально простим, але впізнаваним формам (підглянути ідеї ви можете в Мережі за відповідними запитами: «булочки на св. Миколая», «булочки-зайці на Великдень» тощо). Ця випічка простіша за традиційну українську паску як у виконанні, так і за смаком, тим не менш, вони дуже подобаються дітям, наприклад, зі склянкою молока. Тож зберігайте перевірений рецепт і неодмінно його випробуйте.

Булочки-зайці на Великдень (остерброт): універсальний німецький рецепт святкової випічки Рецепт цього тіста в Німеччині широко застосовують для простої сезонної випічки з настроєм: чи то фігурки св. Миколая, чи то юулочки у формі серця на день св. Валентина, чи то великодні зайці. Перейти до рецепту

Жайворонки з тіста

Пухні та золотисті пташки стануть чудовим символом приходу весни і порадують малечу. Жайворонків з тіста зовсім нескладно готувати, особливо коли у вас вже є готове тісто на паски чи іншу випічку з дріжджів. Рецептом поділилася фуд-блогерка Юлія Сенич в Інстаграмі. За бажанням до тіста додайте насіння чи мак, або ж улюблені спеції до аромату.

Жайворонки з тіста: рецепт смачної прикраси на Великдень Якщо у вас залишається тісто з пасок, приготуйте таких гарних пташок, які прикрасять будь-який великодній стіл та піднімуть настрій. Перейти до рецепту

Великодні баранчики готують не лише з тіста, а й з масла, яке також освячують у великодньому кошику. Баранчик — це символ Ісуса Христа, ягнятка Божого. Люди вірили, що покладений у кошичок баранчик гарантуватиме прихильність сил природи та оберігатиме від стихійного лиха.