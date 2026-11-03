Винна не вага і не цукор. Вчені знайшли в мозку механізм, який може підвищувати артеріальний тиск

Артеріальний тиск підвищується не лише через зайву вагу, надлишок солі чи стрес. Нове дослідження вказує ще на один можливий механізм — крихітну ділянку стовбура мозку, яка пов'язує дихання з роботою симпатичної нервової системи та звуженням кровоносних судин.

Йдеться про латеральну парафаціальну ділянку (lateral parafacial region, pFL) — групу нейронів у нижній частині стовбура мозку, що бере участь у так званому активному видиху. Він виникає, наприклад, коли людина кашляє, сміється або інтенсивно видихає під час фізичного навантаження. Дослідження в Circulation Research показало, що ці самі нейрони можуть одночасно посилювати активність нервових шляхів, які звужують судини й підвищують артеріальний тиск.

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Але сенсаційний висновок про те, що вчені нарешті знайшли «справжню причину» гіпертонії, був би передчасним. Експеримент проводили на щурах із конкретною формою нейрогенної гіпертензії, пов’язаною з хронічною переривчастою гіпоксією. У людей ще потрібно перевірити, наскільки важливим є цей механізм і для кого саме він має значення.

Що відбувається в мозку

Артеріальний тиск — це не просто показник роботи серця. Його постійно регулює складна система сигналів між мозком, серцем, кровоносними судинами та іншими органами. Одну з ключових ролей тут відіграє симпатична нервова система: коли її активність посилюється, серце може працювати інтенсивніше, а судини — звужуватися, через що тиск зростає.

Дослідники з Університету Сан-Паулу в Бразилії та Університету Окленда в Новій Зеландії вирішили перевірити, чи може в цьому процесі брати участь латеральна парафаціальна ділянка стовбура мозку. Для цього вони за допомогою оптогенетичних і фармакогенетичних методів могли штучно активувати або пригнічувати її нейрони у щурів і водночас вимірювати дихання, активність симпатичних нервів та артеріальний тиск.

Результат виявився цікавим: активація pFL запускала активний видих і водночас посилювала симпатичну активність. Це супроводжувалося підвищенням артеріального тиску. Коли ж нейрони пригнічували у тварин із гіпертензією, пов’язана з видихом симпатична активність зникала, а тиск повертався до нормальних значень.

Інакше кажучи, вчені виявили своєрідний нервовий міст між диханням і кровоносними судинами. Нейрони, які допомагають організму здійснювати сильний видих, можуть одночасно «підштовхувати» симпатичну нервову систему, змушуючи судини звужуватися.

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Чому це може бути пов'язано з апное сну

Особливо цікаво, що модель гіпертензії у цьому експерименті створювали за допомогою хронічної переривчастої гіпоксії — стану, коли організм багаторазово переживає епізоди недостатнього надходження кисню. Саме такий механізм характерний для обструктивного апное сну, коли під час сну дихання періодично припиняється або стає недостатнім.

Це не означає, що кожна людина з високим тиском має апное сну. Однак зв’язок між апное та гіпертензією вже добре відомий, а нове дослідження допомагає краще зрозуміти, як зміни дихання можуть впливати на нервову систему та судини. Автори роботи припускають, що pFL може бути частиною цього механізму

Саме тому відкриття потенційно цікаве не лише для нейробіології. Якщо подальші дослідження на людях підтвердять цей ланцюжок, він може стати початком для нових методів лікування так званої нейрогенної гіпертензії.

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Це не означає, що мозок «винен» у всьому

Гіпертензія — не одна хвороба з однією причиною. На її розвиток впливають генетика, вік, харчування, рівень фізичної активності, надмірна маса тіла, алкоголь, куріння, деякі захворювання, медикаменти та інші фактори. CDC також зазначає серед факторів ризику надлишок натрію та недостатнє споживання калію, малорухливість, ожиріння, тривалий стрес і сімейну історію гіпертонії. Тому нове відкриття не скасовує ні рекомендацій щодо харчування, ні фізичної активності, ні необхідності контролювати вагу, ні призначених лікарем препаратів. Воно радше додає ще одну деталь до складної картини регуляції артеріального тиску.

Що це означає для людей із високим тиском

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Поки що — значно менше, ніж може здатися з гучних заголовків. Нове дослідження не дає лікарям тесту, за допомогою якого можна визначити: «ваша гіпертонія виникла через латеральну парафаціальну ділянку мозку». Воно також не пропонує пацієнтам нової терапії.

Натомість учені отримали потенційно важливу мішень для майбутніх досліджень. Якщо в людини буде підтверджено аналогічний механізм, можна буде шукати спосіб впливати на нього не безпосередньо через мозок, а, наприклад, через сигнали, які надходять до цієї ділянки від периферичної нервової системи.

Поки що ж головне залишається незмінним: високий тиск потрібно вимірювати, а не намагатися визначити за самопочуттям. Гіпертензія часто взагалі не має помітних симптомів.