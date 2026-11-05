Звичайна кухонна сіль може мати альтернативу, яка не лише додає стравам смаку, а й допомагає контролювати артеріальний тиск. Ідеться про сіль зі зниженим вмістом натрію та додаванням калію.

За оцінками міжнародної команди науковців, якби її використовували замість звичайної солі в усьому світі, це могло б щороку запобігати майже трьом мільйонам смертей від серцево-судинних і хронічних захворювань нирок.

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Результати дослідження опублікували 4 листопада 2026 року в журналі Nature Health. Дослідники змоделювали наслідки переходу на збагачену калієм сіль у 193 країнах і територіях. За їхніми розрахунками, така заміна могла б щороку запобігати приблизно 2,96 млн смертей і 10,17 млн нових випадків серцево-судинних та хронічних захворювань нирок.

Чим особлива сіль із калієм

Звичайна кухонна сіль складається переважно з хлориду натрію. Саме надмірне споживання натрію пов’язане з підвищенням артеріального тиску: він сприяє затримці рідини в організмі, через що зростає навантаження на судини. Тривала гіпертензія підвищує ризик інсульту, інфаркту та ураження нирок.

У солі зі зниженим вмістом натрію частину хлориду натрію замінюють хлоридом калію. Таким чином людина отримує менше натрію, але зберігає звичний солоний смак їжі. Калій також відіграє важливу роль у регуляції артеріального тиску: він допомагає організму виводити натрій і підтримує нормальну роботу м’язів та нервової системи.

Користь такої заміни підтверджують і попередні клінічні дослідження. Зокрема, масштабне дослідження Salt Substitute and Stroke Study, опубліковане в New England Journal of Medicine, показало, що використання солі, у якій частину натрію замінили калієм, зменшувало ризик інсульту, серйозних серцево-судинних подій і смерті серед людей із підвищеним ризиком.

Всесвітня організація охорони здоров’я також розглядає такі продукти як один зі способів скорочення споживання натрію. У рекомендаціях 2025 року ВООЗ умовно радить дорослим із загальної популяції замінювати звичайну кухонну сіль на альтернативи зі зниженим вмістом натрію та додаванням калію. Водночас організація наголошує: це не замінює загальної стратегії зменшення кількості солі в раціоні.

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Де ефект може бути найбільшим

За результатами моделювання, найбільшу кількість потенційно відвернених смертей отримали Китай та Індія. Це пояснюється не лише чисельністю населення, а й значним споживанням солі та високим тягарем серцево-судинних захворювань.

Окремо науковці розглянули сценарій, за якого замінюють лише сіль, яку люди додають під час приготування їжі або за столом. Навіть такий крок, за розрахунками, міг би запобігати приблизно 1,85 млн смертей у світі щороку. Тобто значну частину потенційної користі можна отримати без повної перебудови харчового виробництва.

Для України ці результати також мають практичне значення. Артеріальна гіпертензія залишається одним із важливих факторів ризику серцево-судинних захворювань, а надмірне споживання солі може сприяти її розвитку. Водночас оцінювати, скільки саме смертей або випадків хвороб могла б відвернути така заміна в Україні, за наведеними результатами дослідження неможливо: для цього потрібне окреме моделювання з урахуванням українських даних про харчування, поширеність гіпертензії та захворювань нирок.

Важливо також, що результат залежить від того, звідки люди отримують натрій. Його джерелом є не лише сільничка на кухні, а й хліб, сири, ковбаси, соуси та інші готові продукти. Тому заміна домашньої солі може бути корисним кроком, але не розв’язує проблему надмірного споживання натрію повністю.

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Кому не варто переходити на таку сіль самостійно

Попри потенційну користь, сіль із хлоридом калію підходить не всім. Особливої обережності потребують люди з хронічними захворюваннями нирок. Якщо нирки працюють недостатньо ефективно, вони можуть не встигати виводити надлишок калію. Його накопичення в крові — стан, відомий як гіперкаліємія, — здатне порушувати серцевий ритм і становити серйозну загрозу здоров’ю.

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Ризик також може бути підвищеним у людей, які приймають певні препарати від гіпертензії та серцево-судинних захворювань, зокрема ліки, що впливають на рівень калію. До таких засобів належать деякі інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину та калійзберігальні діуретики. Рекомендації ВООЗ також не призначені для дітей і вагітних жінок, оскільки доказів безпеки для цих груп недостатньо. Отже, збагачена калієм сіль може бути корисним інструментом для зменшення споживання натрію та контролю артеріального тиску, але не є універсальним продуктом для всіх.