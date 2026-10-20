Вчені виявили зв’язок між пізньою вечерею та хворобою печінки
Чому не варто пізно вечеряти (Фото: magnific/magnific)
Їжа пізно ввечері може бути пов’язана з підвищеним ризиком метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки (MASLD) та цирозу.
Такого висновку дійшли американські дослідники, проаналізувавши дані майже 200 тисяч людей, яких спостерігали впродовж у середньому 16 років. Учасниками були люди без захворювань печінки на початку спостереження. Серед них зафіксували 4492 нові випадки MASLD і 315 випадків цирозу. Ті, хто регулярно їв пізно ввечері або вночі, мали приблизно на 36% вищий ризик розвитку MASLD і на 28% вищий ризик цирозу після врахування інших факторів.
Водночас це спостережне дослідження, тому воно не доводить, що саме пізня їжа спричиняє захворювання. На результати можуть впливати інші особливості способу життя, зокрема режим сну, фізична активність, загальний раціон і робота у нічні зміни.
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Це важливе уточнення, оскільки наукові дані про час прийомів їжі та здоров’я печінки поки що обмежені. Систематичний огляд 2026 року, який охопив 24 незалежні джерела про циркадні ритми та MASLD, також виявив зв’язок між деякими особливостями харчування за часом доби та хворобою, але назвав докази щодо пізнього прийому їжі обмеженими й неоднорідними. Автори наголошують, що наявні дослідження не дають змоги робити висновки про причинно-наслідковий зв’язок.
Інші дослідження дають підстави вважати, що час прийому їжі може мати значення для метаболізму: ранніше споживання їжі та обмеження періоду харчування в окремих дослідженнях пов’язували з кращими показниками ваги, рівня глюкози та інших метаболічних параметрів. Однак це не означає, що кожна пізня вечеря шкодить печінці або що всім потрібно припиняти їсти за кілька годин до сну.
Тож наразі пізні прийоми їжі варто розглядати не як доведену причину цирозу, а як одну з особливостей режиму харчування, яка може бути пов’язана з метаболічним здоров’ям. Для профілактики MASLD значно важливішими залишаються загальна якість раціону, маса тіла, фізична активність та контроль метаболічних факторів ризику.
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