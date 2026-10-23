Готував свинину з бузиною та копченою грушею. Українець переміг у британському конкурсі молодих шефів

Британський фінал конкурсу S.Pellegrino Young Chef Academy відбувся в кулінарній школі Le Cordon Bleu у лондонському Блумсбері 14 жовтня. Під час нього 10 фіналістів мали приготувати по 10 тарілок своєї фірмової страви за п’ять годин. Змагання кухарів принесли перемогу старшому су-шефу українського ресторану SINO Василю Фисюку на регіональному фіналі S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026−27. Далі українець представить Велику Британію на престижному Гранд-фіналі в Мілані у 2027 році.

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На конкурсі кухарі представили свої фірмові страви журі, до складу якого входили мішленівські шефи Емілі Ру, Анджело Сато, Саллі Абе, Вілл Мюррей, Шантель Ніколсон та Стюарт Ралстон. Після дня змагань Василь вразив суддів своєю стравою Становлення, донині…, що включала вирізку, глазуровану бузиною та копченою грушею, з капустою, буряком, яблуками та квашеною капустою. Британські медіа зазначають, що страва продемонструвала його виняткову технічну майстерність, креативність та чітке бачення майбутнього гастрономії.

Василь Фисюк прокоментував подію: «Перемога в регіональному фіналі Великої Британії - це неймовірне відчуття, і я все ще намагаюся усвідомити це. Я надзвичайно вдячний S.Pellegrino Young Chef Academy за надання молодим шеф-кухарям, таким як я, можливості ділитися нашими історіями та кулінарією на такій чудовій платформі…Моя страва, Становлення, донині…, дуже особиста для мене. Вона про те, звідки я родом, про досвід, який сформував мене, і про те, як я продовжую розвиватися як шеф-кухар. Я хотів взяти традиції, з якими я виріс, і переосмислити їх через все, що я дізнався, завжди виявляючи повагу до інгредієнтів».

Перед Гранд-фіналом він тісно співпрацюватиме з наставником Томом Філліпсом, виконавчим шеф-кухарем ресторану Story, відзначеного двома зірками Мішлен, який надаватиме керівництво, підтримку та досвід. Разом вони вдосконалять фірмову страву шеф-кухаря, розвинуть його кулінарну філософію та підготують українця до міжнародної сцени.