Заслуговують на забуття. Вісім міфів про харчування, у які варто припинити вірити

Здорове харчування — це не лише вибір правильних продуктів, а й уміння орієнтуватися серед міфів та дезінформації, які можуть псувати стосунки з їжею.

Деякі з цих оман можуть навіть нашкодити здоров’ю, тому важливо розуміти їхню суть і спиратися на наукові факти.

1. Вуглеводи шкодять здоров’ю

Вуглеводи отримали негативну репутацію через популярні обмежувальні дієти. Проте саме вони є основним джерелом енергії для організму, зокрема для мозку та внутрішніх органів. За їхньої нестачі з’являються млявість, швидка втомлюваність та відчуття «туману» в голові. Важливо враховувати якість вуглеводів:

Реклама

Складні (цільні злаки, овочі, фрукти, бобові) багаті на клітковину та антиоксиданти. Вони засвоюються поступово і забезпечують тривалу ситість.

(цільні злаки, овочі, фрукти, бобові) багаті на клітковину та антиоксиданти. Вони засвоюються поступово і забезпечують тривалу ситість. Прості (рафіновані) (білий хліб, випічка, солодощі) швидко піднімають рівень цукру в крові та містять мало поживних речовин, тому їхній обсяг у раціоні варто обмежувати.

Домашній хліб на заквасці - альтернатива покупному Домашній хліб на заквасці — це справжній маленький ритуал, який вимагає терпіння, але щедро винагороджує за нього. Перейти до рецепту

2. Здорове харчування — це завжди дорого

Хоча фінансові обмеження можуть ускладнювати вибір, здоровий раціон цілком можливо зробити бюджетним:

Купуйте сезонні овочі та фрукти: Під час збору врожаю вони коштують дешевше та мають найкращі смакові якості.

Під час збору врожаю вони коштують дешевше та мають найкращі смакові якості. Використовуйте заморожені та консервовані продукти: Заморожені чи консервовані овочі, фрукти та бобові часто дешевші за свіжі, мають тривалий термін зберігання і не поступаються їм за поживною цінністю.

Заморожені чи консервовані овочі, фрукти та бобові часто дешевші за свіжі, мають тривалий термін зберігання і не поступаються їм за поживною цінністю. Плануйте меню: Орієнтуйтеся на акційні пропозиції та базові цілісні продукти (крупи, бобові, сезонні коренеплоди).

"З'їли миттю": рецепт галети з вишнями та смородиновим варенням Ольга Сумська приготувала солодку галету на сирному тісті, яка ідеально смакуватиме літнім вечором до кави. Перейти до рецепту

3. Рослинні олії з насіння шкідливі

Існує думка, що олії з насіння (соняшникова, кукурудзяна, ріпакова тощо) провокують запалення через вміст омега-6 жирних кислот. Через це деякі люди помилково вважають тваринні жири (вершкове масло, смалець) кориснішими, ігноруючи високий вміст насичених жирів у останніх.

Тут важливий баланс: олії з насіння також містять омега-3 жирні кислоти, які мають протизапальні властивості. Саме їхнє співвідношення дає користь організму. Олії є доступним джерелом незамінних жирних кислот, і їхнє помірне вживання пов’язане зі сприятливими показниками здоров’я.

Ви такого ще не куштували. Кекс на оливковій олії з сицилійським червоним апельсином Цей пиріг є симфонією простих смаків. Перейти до рецепту

4. Ультраоброблені продукти слід повністю виключити

Ультраоброблені продукти (заморожені готові страви, напівфабрикати) зазвичай асоціюються з високим вмістом натрію, цукру, насичених жирів та високою калорійністю. Проте вони також є доступними, зручними та економлять час. Замість повної відмови та демонізації таких продуктів краще підвищувати загальну поживну цінність прийому їжі:

Реклама:

До замороженої піци можна додати свіжий зелений салат чи овочеву нарізку.

Зверху на готову страву можна додати додаткові овочі або джерело нежирного білка (наприклад, запечене куряче філе).

Кукурудзяна піца на деку з кімчі та сосисками: домашній вдалий рецепт Один із ключів до хрусткої скоринки - готувати піцу якомога ближче до дна духовки та нагрівального елементу, щоб нижня частина пропеклася, а сир розплавився. Перейти до рецепту

5. Сире молоко корисніше за пастеризоване

Прихильники сирого молока стверджують, що пастеризація знищує вітаміни та мінерали. Проте, за даними Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), пастеризація не змінює суттєво поживну цінність молока, але є життєво необхідною для безпеки.

Під час пастеризації використовується висока температура для знищення небезпечних бактерій та патогенів. Сире молоко може містити збудників тяжких харчових отруєнь, таких як Salmonella, E. coli, Campylobacter та Listeria. Ризик особливо високий для вагітних, дітей, літніх людей та осіб із послабленим імунітетом.

Веган-рецепт лляної каші із кокосовим молоком і смородиною Це чудовий варіант сніданку, що наситить ваш організм корисними жирами, клітковиною та антиоксидантами. Перейти до рецепту

6. Пропуск прийомів їжі допомагає схуднути

Думка про те, що відмова від сніданку чи обіду прискорює схуднення за рахунок зменшення калорій, є помилковою. Пропуск їжі викликає сильний голод, що часто призводить до переїдання під час наступного прийому їжі або ввечері.

Крім того, така звичка уповільнює метаболізм, ускладнюючи контроль ваги. Для здорового схуднення чи підтримки форми важливо харчуватися регулярно, обираючи ситні страви, багаті на білок та клітковину.

Варені яйця в аерогрилі: ідеально на сніданок Варити яйця можна не лише у посуді з водою, а й на аерогрилі. Пропонуємо простий рецепт улюбленого швидкого сніданку. Перейти до рецепту

7. Безглютенова дієта корисніша для кожного

Існує міф, що глютен викликає запалення, набір ваги, головний біль та втому у всіх людей без винятку. Покращення самопочуття при відмові від глютену зазвичай пов’язане з тим, що люди просто починають їсти менше рафінованої випічки та оброблених продуктів.

Безглютенова дієта необхідна лише за наявності медичних показань — целіакії, алергії на пшеницю або підтвердженої чутливості до глютену. Сам по собі вилучений глютен не робить продукт автоматично кориснішим, а безглютенові альтернативи часто містять більше крохмалю, цукру та коштують дорожче.

Реклама:

Без глютену та цукру: дуже шоколадний сирний кетобрауні з шоколадом Без доданих цукрів, абсолютно корисний і високобілковий десерт, який вам точно сподобається. Особливо, якщо ви шанувальник брауні. Перейти до рецепту

8. Усі калорії однакові

З точки зору фізики та вимірювання енергії, одна калорія завжди дорівнює іншій. Проте з точки зору фізіології та поживної цінності калорії з різних джерел діють на організм по-різному. Сто калорій з авокадо, курячого філе чи морозива матимуть абсолютно різний вплив:

В авокадо калорії надходять із корисних для серця ненасичених жирів та клітковини.

калорії надходять із корисних для серця ненасичених жирів та клітковини. У курячому філе — з повноцінного білка, що насичує та підтримує м’язи.

— з повноцінного білка, що насичує та підтримує м’язи. У морозиві — переважно з доданого цукру та насичених жирів.

Різні нутрієнти по-різному впливають на відчуття ситості, рівень цукру в крові та метаболізм, що важливо враховувати при формуванні збалансованого раціону.