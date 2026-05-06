«Покажи свій кусь». В Україні стартує Тиждень здорового ланчбокса для школярів

Ця ініціатива пропонує подивитися на ланчбокс по-новому — як на частину культури здорового харчування дітей і навіть як на спосіб самовираження.

Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь — ініціатива, до якої запрошують доєднатися всі заклади освіти з 11 травня до 15 травня. Її мета — допомогти дітям і батькам по-новому подивитися на перекуси та зробити їх більш збалансованими.

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Протягом тижня дітей і їхніх батьків заохочують готувати поживні ланчбокси і ділитися своїм «кусем» — власним варіантом корисного перекусу. Це можуть бути сезонні фрукти, морква з хумусом, сендвіч або інша проста та здорова їжа, яку зручно взяти із собою.

Чому саме перекус? В школі є можливість з'їсти гарячий обід, а про вечерю подбають батьки. Натомість перекус діти зазвичай купують самостійно у магазинах чи кіосках. Саме тоді у раціоні дітей найчастіше з’являються продукти з надмірним вмістом солі та цукру, що шкодить їхньому здоровʼю.

Покажи свій кусь / Фото: надано організаторами

Переосмислення ролі перекусів вкрай важливе для формування здорової харчової поведінки дітей. Водночас варто памʼятати, що перекуси не замінюють повноцінного гарячого харчування, а лише доповнюють його — допомагають дитині залишатися енергійною та ситою протягом довгого дня, особливо якщо вона відвідує гуртки або секції.

Сьогодні в Україні триває реформа шкільного харчування, яка впроваджується за ініціативи Олени Зеленської. Завдяки їй вже понад 2 мільйони дітей та підлітків отримують безкоштовне гаряче харчування у школі, що є важливим кроком до формування здорових харчових звичок на національному рівні. Починаючи з вересня 2026 року, програма охопить усіх учнів — і загалом якісним шкільним харчуванням буде забезпечено близько 3 мільйонів дітей.

Чому саме сіль і цукор в фокусі уваги?

Нездорове харчування залишається одним із ключових факторів, що може спричиняти ризики для здоров’я, зокрема сприяти виникненню надмірної ваги та ожиріння. Це може бути тривалим процесом, який формується через щоденні звички, особливу роль у яких відіграють продукти, які містять надмірну кількість солі і цукру. Саме вони сприяють формуванню звички вибирати більш калорійну їжу.

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За оцінками фахівців, надлишкове споживання солі щороку призводить до майже 1,9 мільйона смертей у світі. В Україні воно майже вдвічі перевищує рекомендовану ВООЗ норму. Водночас разом із сіллю діти споживають багато доданого цукру — у батончиках, йогуртах, вафлях та інших популярних перекусах. У майбутньому це може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2-го типу — неінфекційних захворювань (НІЗ), які є однією з основних причин смертності в Україні.

У відповідь на ці загрози в українських закладах освіти запровадили нові норми харчування. Серед них — приведення до стандартів ВООЗ кількості доданої солі та цукру, які використовуються для приготування їжі в шкільних їдальнях.

«Звичка харчуватися здорово має закладатися ще в дитинстві. Для цього ми хочемо показати альтернативи надто солодким або солоним перекусам і продемонструвати, що корисне харчування — це свідомий вибір, якого варто вчитися ще з дитинства. Приготований заздалегідь здоровий перекус може бути смачним, доступним та зручним для щоденного раціону», — ділиться Ірина Скорбун, координаторка напрямку Здорова школа українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров’я.

Перекус як вдалий старт

Основу дитячих перекусів часто складають перероблені та шкідливі продукти. Це:

чипси, снеки, сухарики;

бургери, картопля фрі;

ковбасні вироби, сирки, булочки;

солодка випічка, цукерки, шоколадні батончики та вафлі;

солодкі газовані напої та навіть енергетики.

Що натомість пропонують обирати нутриціологи для перекусу дітей:

фрукти та ягоди;

овочі ( огірки, моркву, селеру та ін.);

огірки, моркву, селеру та ін.); горіхи та сухофрукти;

йогурти без цукру ( або з фруктами);

або з фруктами); бобові, салати;

бутерброди з відварним м’ясом чи сиром;

вода, вода з лимоном та м’ятою, чай без цукру.

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Покажи свій кусь / Фото: надано організаторами

Перевагами таких перекусів є простота, доступність, мінімальна обробка, а також можливість зберігати їх у ланчбоксі. Так діти звикнуть, що здорово харчуватися можна щодня — і це допомагає бути ситим і повним енергії.

«Для щоденних перекусів дітям не потрібні складні рецепти чи спеціальні продукти. Найкраще працюють прості варіанти, які зручно взяти з собою. Оптимальний перекус — це комбінація „енергія + ситість“: фрукт або овочі, джерело білка (йогурт / яйце / хумус / нежирне мʼясо) і цільнозерновий продукт (наприклад, хлібець або лаваш). Саме такий підхід допомагає формувати звичку здорово харчуватися, адже такий перекус завжди під рукою і чудово тамує голод», — пояснює лікар-ендокринолог, дієтолог Анастасія Соколова.

Ланчбокс як елемент самовираження

Для дітей кожна дія — це елемент самовираження, їжа також є складовою цього процесу. Кампанія Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь демонструє, що здорові перекуси можуть бути не лише корисними, а й стильними та привабливими. Тож акцентом у кампанії є ланчбокс, який кожна дитина може стилізувати та зробити унікальним, тим самим проявляючи власний стиль та характер.

Також ланчбокс може бути інструментом, який дає дитині можливість самостійно обрати здорові продукти. Саме через такі рішення формується розуміння їжі та властивостей продуктів, що значно впливає на формування здорових звичок в майбутньому.

Корисні матеріали для батьків та вчителів щодо організації Тижня здорового ланчбокса: Покажи свій кусь розміщені на платформі Znaimo.

Заклади освіти — учасники кампанії Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь можуть взяти участь у розіграші і мають шанс виграти корисний приз — портативний мультимедійний проєктор. Тиждень здорового ланчбокса: Покажи свій кусь реалізується в межах українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров’я за фінансової підтримки Швейцарії.

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Для довідки: Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров’я спрямований на зменшення факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) із метою покращення загального добробуту та збільшення тривалості життя чоловіків і жінок в Україні. Проєкт впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).