Українські суперфуди. Які п’ять звичних продуктів радить їсти американська дієтологиня
Українська кухня багата на суперфуди (Фото: NV Food via Chat GPT All)
Традиційна українська кухня багата на поживні інгредієнти, що можуть бути важливою частиною здорового раціону. Розповідаємо, які ж саме продукти можуть носити звання суперфудів.
Маша Девіс, американська дієтологиня, назвала п’ять українських продуктів, які є справжніми суперфудами.
«Я люблю українську їжу. Вона нагадує мені дитинство. Українська кухня захоплива: вона розвивалася протягом століть і зазнавала впливу історії країни. Оскільки країна була окупована Польщею, Австрією та Росією, багато страв натхненні цими періодами в історії країни. Хоча багато страв було адаптовано з інших країн протягом багатьох років, українська їжа унікальна своїми методами приготування. Українська кухня в основному походить від селянських страв і зосереджена навколо регіональних зернових та овочів. Багато інгредієнтів, що використовуються в українській кухні, є таємними суперфудами», — зазначила дієтологиня.
Які п’ять звичних українських продуктів радить їсти американська дієтологиня
1. Буряк
Буряк — один із найпопулярніших інгредієнтів української кухні. Він також один із улюблених овочів дієтологині. Буряк — чудове джерело складних вуглеводів. Він також багатий на поживні речовини, такі як фолат, залізо та вітамін B6. І він навіть може допомогти знизити кров’яний тиск, якщо його вживати регулярно! Буряк має високу концентрацію нітратів. При вживанні в їжу харчові нітрати перетворюються на оксид азоту. Ця сполука допомагає розширювати кровоносні судини та знижує кров’яний тиск.
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2. Кріп
Кріп дуже популярний в українській кухні. Окрім того, що кріп є джерелом вітамінів А та С, він має антибактеріальні властивості, подібні до часнику чи імбиру. Крім того, кріп є вітрогінним засобом, а це означає, що він допомагає зменшити газоутворення. Кріп чудово впливає на травлення загалом: він покращує засвоєння поживних речовин, а завдяки антибактеріальним властивостям може бути корисним при проблемах зі шлунком.
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3. Гречка
Гречка — стародавнє зерно, яке стає все більш популярним у США, і в Україні використовується вже століттями. Гречка за своєю природою не містить глютену та має низький вміст калорій, але високий вміст білка. Завдяки низькому глікемічному індексу та високому вмісту клітковини, вона є чудовим джерелом енергії. Гречка — чудовий складний вуглевод для діабетиків, оскільки поживні речовини всмоктуються в кров повільніше, ніж деякі інші вуглеводи. Це запобігає стрибкам цукру та допомагає регулювати рівень цукру в крові протягом дня. І якщо цього недостатньо, щоб додати її до свого раціону, гречка також містить багато сполук, таких як ніацин, рибофлавін, тіамін та фолат, які корисні для здоров’я шкіри та волосся.
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4. Капуста
Капуста — справжня таємна суперзірка. Вона низькокалорійна, багата поживними речовинами та легкодоступна. Капуста багата на вітаміни С і К. Вона також містить потужні антиоксиданти, такі як сульфорафан або кемпферол, які, як доведено, зменшують запалення. Капуста багата на нерозчинну клітковину, яка підтримує здоров’я кишкової флори та сприяє регулярному випорожненню.
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5. Квашені овочі
Мариновані продукти популярні в українській кухні, здебільшого через географічні умови: раніше доступ до свіжих продуктів взимку був обмежений. Тож люди почали консервувати продукти на зиму, і сьогодні, хоча доступ до їжі легший цілий рік, ці продукти все ще є невід'ємною частиною багатьох страв. Квашені продукти багаті на пробіотики. Пробіотики чудово впливають на здоров’я кишечника та мають багато інших переваг, таких як зниження ризику серцево-судинних захворювань та сприяння здоров’ю шкіри.
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