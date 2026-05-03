Створюють світові тренди. Девʼять українських кондитерів, яких варто знати

3 травня, 12:51
Український День кондитера (Фото: Instagram @evgenia_perig)

Український День кондитера (Фото: Instagram @evgenia_perig)

В Україні 3 травня відзначають день кондитера. NV Food зібрав для вас 10 акаунтів справжніх художників і майстрів своєї справи, чия робота варта вашої уваги.

Українська кондитерська справа — надзвичайно широка та недосліджена галузь, про яку ми знаємо лише фрагментарно. Кондитери невпинно продовжують розповідати про секрети та показувати свої невимовно красиві творіння у Мережі.

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1. Наталія Лупич

Золота призерка Міжнародного кондитерського конкурсу. Її цукрові квіти підкорили мережу своєю реалістичністю. Сама майстриня коментує, що її творіння дуже часто плутають зі справжніми квітами та ягодами. З фотографій на фоні зелені та природи важко визначити, що вони цукрові. Вона веде відео майстер-класи по цукровій флористиці і ділиться успіхами своїх учнів у Інстаграмі

2. Катерина Пєскова

Авторка — засновниця і власниця кондитерської-кав'ярні Rafinad by Katerina Peskova, раніше працювала шеф-інструктором в кулінарній академії відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво, випускниця кулінарного шоу МастерШеф. Нині свої та творіння команди можна переглянути та брендовому магазинові в Instagram. Окрім елегантно прикрашених пасок до Великодня пропонує придбати мусові та шоколадні яйця-писанки.

3. Єлизавета Глінська

Відома українська кулінарка, яка перемогла у телевізійному кулінарному шоу МастерШеф-2. Після того навчалась у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu де обрала бути кондитеркою і заснувала Кондитерську школу GL. Сьогодні Єлизавета авторка кулінарних книг та ведуча на телебаченні, лауреатка Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 у Парижі та суддя телевізійного кулінарного шоу МастерШеф.

На сторінці в Інстаграм вона ділиться простими домашніми рецептами та особливу увагу приділяє рецептам десертів, на яких спеціалізується. У блозі вона розповідає як просто ви можете приготувати кондитерські вироби вдома.

4. Євгенія Періг

Кондитерка-практик, яка має свою Кондитерська La Crème у Львові студію та проводить майстер-класи. Завдяки цьому, вона змогла закохати у мистецтво десертів більше 10 000 людей. В Instagram показує як Євгенії вдається створювати свої приголомшливі десерти з допомогою різноманітних кондитерських технік. Багатьом вона навчилася у кращих професіоналів Франції під час своїх подорожей туди. Її сторінка наповнена не лише відео та фото апетитних тістечок, віртуозних тортів тощо, а й життям Євгенії, яке вона фільмує під час поїздок по світу.

5. Христина Дольник

https://www.instagram.com/dolnyk.art.cake/p/CqLoImuPuFC/?hidecaption=true

Мисткиня, яка створює гіперреалістичні арт-торти настільки гарні, що про неї зняла сюжет інформаційна служба Reuters, підхопили Jerusalem Post та інші видання. Саме вона, кондитерка-самоук, винайшла та запустила тренд на водні торти по всьому світу. Христина першою відкрила відеокурс по шоколадній скульптурній ліпці. Вона продовжує ділитися набутими практикою знаннями на своїх відеоуроках. Творіннями, які справді надихають творити, вона ділиться в Instagram. Проживає в Штатах, де продає свої вироби на замовлення.

6. Maкс Пустовіт

Учасник майстер шеф, який сьогодні проводить кондитерські майстер-класи по Україні та розвиває свої соцмережі. Тут він публікує фото своїх десертів високої кухні. Зокрема Макс просуває веганську кондитерку, адже має немало майстеркласів з виготовлення таких ласощів. Сторінка Макса має розмай фото, які викликають слинки лише від перегляду. Помітно, що коронним десертом для нього є макарон, публікацій про які найбільше.

7. Іоанна Дарійчук

Кондитерка, яка веде особистий блог і на своїй сторінці показує приготовані десерти з найякіснішої сировини в естетичному оформленні. Вона продає крафтові торти та десерти на замовлення. Зокрема ви можете знайти в неї трендові веганські кейки-батончики з корисним складом. Нині Іоанна відкрила свій власний заклад з кавою та усіма своїми десертами. Також вона проводить активні майстер-класи та вчить мистецтву десертів.

8. Олександр Трофіменков

Ягідна паска від Олександра Трофіменкова (Фото: Inst @oleksandr_trofimenkov)
Ягідна паска від Олександра Трофіменкова / Фото: Inst @oleksandr_trofimenkov

Пекар та кондитер-експериментатор, співзасновник кондитерського YouTube-каналу Food Hackers і також учасник Мастер Шеф. Він ділиться в Instagram фото своїх популярних десертів, авторськи покращених чи модифікованих. Він є амбасадором ванілі, проводить професійні навчання і разом з майстринею сніданків Дарією розробляє нові десерти та випічку. За кар'єру кондитера він попрацював у міжнародних проєктах, запустив не один кондитерській заклад в Україні та взяв участь у Taste of Ukraine. Нині Олександр відкриває нові смаки і можливості локальних продуктів.

9. Аліна Прокопенко

Мультидисциплінарна шеф-кондитерка, креативна директорка і співзасновниця фудбюро у Франції. Для неї їжа та мистецтво — це одне ціле. Свою Instagram сторінку вона веде у особливому стилі. Десерти, які вона демонструє, вражають своєю оригінальністю та підходом. Наприклад, ласощі з французькою атмосферою як от попільничка з лимонним сиром, сигаретами з безе, поганою кавою та буряковою помадою. Її творчість надихає скуштувати кожен десерт і йти творити щось самому.

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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Кондитер Кондитерські вироби Кав'ярня Солодощі Шоколад

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