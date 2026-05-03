Створюють світові тренди. Девʼять українських кондитерів, яких варто знати

Авторка — засновниця і власниця кондитерської-кав'ярні Rafinad by Katerina Peskova, раніше працювала шеф-інструктором в кулінарній академії відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво, випускниця кулінарного шоу МастерШеф. Нині свої та творіння команди можна переглянути та брендовому магазинові в Instagram. Окрім елегантно прикрашених пасок до Великодня пропонує придбати мусові та шоколадні яйця-писанки.

Відома українська кулінарка, яка перемогла у телевізійному кулінарному шоу МастерШеф-2. Після того навчалась у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu де обрала бути кондитеркою і заснувала Кондитерську школу GL. Сьогодні Єлизавета авторка кулінарних книг та ведуча на телебаченні, лауреатка Чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 у Парижі та суддя телевізійного кулінарного шоу МастерШеф.

На сторінці в Інстаграм вона ділиться простими домашніми рецептами та особливу увагу приділяє рецептам десертів, на яких спеціалізується. У блозі вона розповідає як просто ви можете приготувати кондитерські вироби вдома.

4. Євгенія Періг