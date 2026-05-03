Створюють світові тренди. Девʼять українських кондитерів, яких варто знати
Український День кондитера (Фото: Instagram @evgenia_perig)
В Україні 3 травня відзначають день кондитера. NV Food зібрав для вас 10 акаунтів справжніх художників і майстрів своєї справи, чия робота варта вашої уваги.
Українська кондитерська справа — надзвичайно широка та недосліджена галузь, про яку ми знаємо лише фрагментарно. Кондитери невпинно продовжують розповідати про секрети та показувати свої невимовно красиві творіння у Мережі.
1. Наталія Лупич
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