Торти замість паски? Чому в Україні всі купують панетоне з кремом, і чи загрожує це традиційній пасці

Український Великдень з кожним роком все більше віддаляється від святкування гучними родинними застіллями, коли столи ломляться від наїдків, як-от ковбаса, домашня буженина, юшка, картопляна товченка, рагу, холодець, безліч видів печива та пляцків, різновиди крашанок та салатів у тазиках.

До Великодня раніше зарізали свиню, щоб зробити зі свіжого м’яса розкішні страви «по-багатому». Але оскільки більшість українців нині живе у містах, без власного господарства, то й стіл стає не те щоб біднішим, а меншим, хоч і розкішним. Господині та господарі все так само прагнуть показати заможність та достаток родини пасками. Утім, якщо раніше ще наші бабусі хизувалися висотою, пишнотою, кольором своїх пасок, то сьогодні панянки та панове показують у соцмережах власні витвори кондитерського мистецтва. Ріки крему, ошатні прикраси висотою у пів метра, пакування, яке кричить про те, що всередині — не просто паска: там неокласика задоволення.

За даними дослідження Poster, у великодній тиждень 2025 року українські заклади продали 456 тисяч пасок на 65 мільйонів гривень, а найчастіше покупці обирали саме класичний варіант. На другому місці була сирна випічка, тоді як експериментальні смаки — дубайська, «снікерс», суші-паска — радше працювали як гучні новинки, а не як нова норма.

Але чи відбулася підміна понять, коли українці почали готувати та купувати паски з начинками? Спробуємо розібратися.

Микола Пимоненко. Великодня заутреня / Фото: Сайт Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

Варто почати з того, що Великдень — не єдине свято, яке сьогодні відзначають нетрадиційно. Релігія та церква перестали мати суттєвий вплив на суспільство, тож ті важливі для християн дати на кштал Різдва, Водохреща, Спасів та того ж Великодня перестали бути єдиним часом відпочити та подумати про святе. І це характерно далеко не лише для України. Релігійна ідентичність згасає в багатьох країнах. З 2010 по 2020 рік частка населення, яка належала до будь-якої релігії, зменшилася щонайменше на 5 відсоткових пунктів у 35 країнах, згідно з нещодавнім дослідженням Pew Research Center. Власне тому дотримання релігійних традицій, на кшталт випікання священого хліба, також змінило своє значення. Паска перестала бути духовним елементом, а набула значення десерту.

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Олена Брайченко, кандидатка історичних наук, засновниця проєкту Їжакультура, розповіла про вигляд паски раніше: «У минулому випікали не менше 7−12 пасок, а то й більше. Тому що піч велика. Паска була більше схожа на паляницю або хліб кругло-овальної форми, випечений з білого пшеничного борошна, а не така, як зараз ми звикли купувати». Вона додала, що тоді цей хліб був простіший, навіть не завжди солодкий, але його розкіш була саме у тому, що борошно — біле: дорожче, рідкісніше, для особливих подій.

А от іншу функцію мали великодні бабки — вид випічки, до тіста яких додавали родзинки, шафран, імбир, і вони теж не були обов’язково солодкими. Але — з великою кількістю яєць, жиру, присмаків: гвоздика, кориця, імбир, інші прянощі. Зі зникненням практик домашнього хлібопечення під паскою все більше почали розуміти саме здобний, пухкий, солодкий хліб.

Староукраїнська паска з шафраном: так готували заможні українці минулих століть Це рецепт староукраїнської паски із прянощами, яку у 18 столітті могли дозволити собі лише церковні або політичні еліти, а сьогодні цю пухку випічку можете приготувати й ви. Перейти до рецепту

Різноманітні додатки до паски на кшталт спецій та сухофруктів вважалися справжньою розкішшю. Заможність родини могла визначатися наявністю в пасці шафрану, досі найдорожчої у світі спеції. Родини служителів церкви та чиновників робили спеціальні замовлення на привезення спецій та використання їх у пасках. Це було свого роду добре хизування перед друзями, гостями та іншими верставами. Гарну та оздоблену коштовними прянощами паску у XVIII столітті могла дозволити собі не кожна родина. Заможне козацтво клало до пасок мускатний горіх, шафран для кольору та аромату, корицю, імбир та, пізніше у ХІХ столітті, гвоздику.

Водночас Микола Маркевич у своїй праці за 1860 рік описав рецепт паски: біле борошно, молоко, дріжджі, мед (еліта додавала цукор), багато яєць (50 жовтків), велика кількість вершкового масла".

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Великдень в селищі Ясіня на Рахівщині. / Фото: Листівка 1930-х років

Утім, тут не вказаний важливий елемент паски, яка сьогодні вважається традиційною — родзинки. Українці, здається, діляться на два типи: ті, хто любить їх і їсть, або ті, хто терпіти їх не може. Родзинки також додавали до бабок, а пізніше й до пасок. У 18-му сторіччі в архівних матеріалах є згадки, що, до прикладу, до Софіївського монастиря замовляли родзинки та спеції спеціально до Великодня, аби випікати паски. Вони не були обов’язковим елементом, але також були доволі поширеними інгредієнтами, що давали солодкість тісту.

Прикрашені паски були гордістю господарів — з пташками, косами, квітами, візерунками. На широкій пасці можна було зобразити будь-які сюжети за допомогою тіста. Чи не нагадує це сьогоднішні «паски»? Гнізда яєць, шоколадні кролики, хатинки, квіти із зефіру чи мармеладу, прикраса печивом… можливо, українська паска лишилася тою ж, лише створена іншими засобами?

Просто колись достаток означав 50 жовтків і дороге біле борошно, а тепер — фісташковий крем, ганаш, маракуя, авторський декор і лімітований набір від модного бренду. У 2026 році київські заклади пропонують паски-квіти з манговою начинкою, манговим мармеладом і молочним шоколадом, або з фісташковою начинкою, вишневим мармеладом та вишнею мараскіно; Milk Bar продає паски Три молока, шоколадну з кремом, кокосову й навіть паску з назвою Victoria’s Secret; у Завертайло є круапаска — гібрид паски й круасана; PAUL подає до пасок окремі баночки з соусами — солоною карамеллю, конфітюром, ганашем чи лимонним курдом. Це вже не просто випічка до кошика, а досвід, giftable-продукт і фотогенічний об'єкт одночасно.