Українська кухня допомагає розповідати світові про нашу культуру, історію та людей. У Києві відбулась зустріч із журналістами з африканських країн, де говорили про те, як через традиційні страви можна краще зрозуміти Україну та її спадщину.

Євген Клопотенко Кулінарний експерт і блогер, шеф-кухар, співвласник ресторану 100 років тому вперед, автор кулінарних книг і єдиний український кухар у списку 50 Next

Про це Євген Клопотенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Іноді здається, що про країну найкраще говорять політики. А я думаю, що ще дуже добре говорить і їжа. Мав честь приймати у ресторані 100 років тому вперед журналістів з Беніну, Демократичної Республіки Конго, Камеруну, Кот-д'Івуару, Мавританії, Сенегалу та Того. Вони приїхали до України в межах престуру, організованого Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine та European External Action Service — EEAS Разом з Оленою Брайченко та Алім Алієв говорили з ними про українську кухню.

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Їжа — це теж мова; через неї можна зрозуміти історію, людей і характер країни. Адже, куштуючи страву, ви знайомитеся не лише зі смаком, а й із культурою. Мені дуже подобається, що сьогодні Україна розповідає про себе світові не лише через новини про війну, а й через те, що ми створювали століттями: через нашу кухню, локальні продукти, традиції та людей, які їх вивчають і бережуть. Адже кожна така вечеря — це маленький крок до того, щоб у світі краще розуміли Україну", — зазначив шеф-кухар.

У Києві говорили про те, як через традиційні страви можна краще зрозуміти Україну / Фото: klopotenko.com

Коли куштуєш страву, то знайомишся не лише зі смаком, а й з культурою / Фото: klopotenko.com