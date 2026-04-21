«З моменту російського вторгнення в Україну, українці, які вже жили в Лондоні або переїхали сюди внаслідок війни, проводять тонку, але узгоджену гастрономічну кампанію на підтримку своєї країни», — пише Зої Стрімпел у своєму матеріалі для The Spectator. У тексті вона акцентує увагу на тому, у якому саме становищі перебуває українська гастрономія.

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Журналістка пояснює, що наша національна сцена їжі «не кричить про добро і зло, але вона займає позицію щодо цих питань». Зокрема, йдеться про українських лідерів у сфері їжі, таких, як Оля Геркулес, яка в Англії зібрала мільйони для своєї батьківщини через кулінарні «культурно-дипломатичні» місії. Як зазначила Стрімпел, це набагато майстерніша харчова політика, ніж інші воєнні кампанії.

Утім, в її статті є провокативна частина, яка вказує на єврейське коріння Зої Стрімпел. «Моє запитання, однак, як людини, яка зараз не може насолоджуватися багатьма чудовими ресторанами через антисемітизм їхніх шеф-кухарів, таке: чи був би смак української їжі ще кращим завдяки праведності справи? І чи вона взагалі добра? Хіба це не просто борщ і страшні шматки м’яса?» — пише вона.

Журналістка для з’ясування витоків української їжі в політичному світі відвідала заклад кримськотатарської кухні в Лондоні, Tatar Bunar, на Curtain Road у Шордічі. Як вона зазначила, цей заклад — внесок у лондонський постагресивний ландшафт. Зала велика і затишна одночасно, як Vogue-зйомка кухні української бабусі в хаті: горщики, каструлі, кошики, льон і тканина в натуральних тонах; грубозернисте дерево та книжкові полиці. Ресторан знаходиться під керівництвом Алекса Купера та Анни Андрієнко, які є обидвоє українськими міськими рестораторами.

«Андрієнко, яка є єврейкою, є біженкою — свого роду. Родом з Одеси, її сім'ї вдалося залишитися на місці, незважаючи на те, що вони євреї, протягом минулого століття. Вона керувала ресторанами в Україні раніше і часто повертається до Києва та Одеси, здійснюючи важку подорож через Польщу чи Молдову», — деталізує Стрімпел. Вона додає: «Є щось ізраїльське в українському підприємстві: народ-виживальник, технологічно блискучий, змушений впроваджувати інновації через негаразди».

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Згадавши про досягнення української гастрономії під час війни попри все, вона запропонувала підтримати наших місцевих виробників вина, чий продукт вона назвала чудовим. «Келих ігристого Bisser Kolonist був як медовий креман, але родзинкою був помаранчевий бленд Biologist з регіону Лісники, виготовлений з інтригуючого квартету винограду: шардоне, аліготе, трамінер і сухолиманський».

До її рекомендації також увійшли нові українські ресторани в Британії. Наприклад, у районі Ерлс-Корт є ресторан Mriya, який відкрився у 2022 році, а також заклад SiNo, яким керує Євген Корольов, шеф-кухар із Дніпра, який півтора року служив у бойовому підрозділі після вторгнення Росії. Його ресторан пропонує такі страви, як копчена картопля з ікрою щуки та кремом із сіна, вареники з квашеною капустою та BBQ-сом у вишневій глазурі.

«Я воював на полі бою, — розповів їй Корольов, — але я відчув, що можу мати іншу місію. Кулінарія — це форма м’якої сили — я також працюю з нашим посольством і з Міністерством закордонних справ України, консультуючи з питань просування української харчової культури та кухні на міжнародному рівні».

Зої Стрампел також дійшла висновку, що їжа вже давно є м’якою силою. За її словами, нею агресивно жонглюють у близькосхідній сфері, а коли справа доходить до України, то якість продукції настільки висока, що підтримувати її майже занадто легко. Оля Геркулес також додає: «їжа, мабуть, є найбільш інтуїтивним і фундаментальним шляхом для культурної дипломатії, і ті, хто стоїть за просуванням української їжі, проводять непереборну, цікаву і, принаймні для цього жадібного відвідувача, дуже ефективну місію».