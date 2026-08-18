Смак незалежності. П’ять українських фільмів, які варто подивитись з нагоди Дня незалежності

24 серпня Україна відзначає День незалежності — привід не лише згадати історію боротьби за свободу, а й ще раз придивитися до того, з чого складається українська ідентичність сьогодні.

Іноді найкоротший шлях до розуміння культури лежить не через підручники, а через кіно — і, як не дивно, через їжу. У багатьох сучасних українських фільмах саме страви, застілля та домашні рецепти стають мовчазними, але дуже промовистими розповідачами про традиції, побут і незламність людей. Пропонуємо добірку з п’яти стрічок, де українська кухня — не просто фон, а частина смислу.

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Смак свободи (2023)

Мабуть, найбільш «смачний» український фільм останніх років. Головна героїня Варя — молода кухарка, яка мріє дорости до шеф-кухарки, — випадково натрапляє на кулінарну книгу Ольги Франко 1929 року. Старовинні рецепти перевертають її уявлення про те, якою може бути українська кухня, і допомагають зрозуміти просту річ: справжня гастрономія — це не тільки модні тренди, а й глибока спадщина поколінь. На екрані з’являються галицький борщ, вергуни, андрути, домашня випічка та десерти зі старої книги, переосмислені у сучасному прочитанні. У цьому фільмі їжа фактично стає окремим персонажем — вона розповідає про українську культуру не менше, ніж репліки героїв.

Мої думки тихі (2019)

Трагікомедія Антоніо Лукіча — історія про звукорежисера Вадима, який разом із мамою вирушає Закарпаттям, щоб записати голос рідкісного птаха. Поступово подорож перетворюється на щось більше — на історію про стосунки матері й сина, дорослішання та пошук власного шляху. Їжа тут не в центрі сюжету, але саме через неї режисер створює настрій та атмосферу карпатського краю: домашні застілля, місцеві ковбаси, копченості, сир, чай і прості страви додають розповіді тепла й достовірності.

Люксембург, Люксембург (2022)

У центрі сюжету — брати-близнюки з Лубен, які їдуть до Люксембургу, щоб побачити батька, якого не бачили роками. Дорога змушує їх переглянути власне життя й сімейні стосунки. У фільмі багато побутових сцен, тож глядач опиняється разом із героями за звичайним столом: домашні обіди, бутерброди, шашлик, перекуси в дорозі, фастфуд. І саме ця буденна, невигадлива їжа робить персонажів такими впізнаваними — майже як сусіди чи родичі.

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Памфір (2022)

Кримінальна драма Дмитра Сухолиткого-Собчука розгортається на Буковині напередодні традиційної Маланки. Головний герой повертається додому, але обставини знову затягують його у світ контрабанди. Попри напружений і подекуди тривожний сюжет, важливе місце у стрічці посідають сімейні застілля — домашній хліб, ковбаси, запечене м’ясо, святкові буковинські страви, домашні напої. Через ці сцени режисер показує не лише побут, а й силу родинних традицій, які тримаються навіть тоді, коли все навколо йде не так.

Клондайк (2022)

Драма Марини Ер Горбач переносить глядача на Донбас, у літо 2014 року — на тлі війни та катастрофи рейсу MH17 молода родина намагається жити звичайним життям і готується до народження дитини. У таких обставинах навіть найпростіша їжа набуває символічного значення: домашній хліб, молоко, овочі з городу, чай, звичайні сільські страви. Ці епізоди нагадують про головне — навіть посеред війни люди прагнуть зберегти дім, родину і звичний уклад життя.