Як підживлювати полуницю без хімії: органіка і народні методи

6 травня, 07:17
Щоб отримати багатий урожай, полуницю необхідно правильно підживлювати (Фото: magnific)

Щоб отримати багатий урожай, полуницю необхідно правильно підживлювати (Фото: magnific)

Удобрення важливе для підвищення врожайності полуниці. Адже ця ягода має дещо інші потреби в поживних речовинах, ніж інші культури у вашому саду, тому варто врахувати кілька нюансів.

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Полуниці потрібні переважно фосфор і калій, а також азот для гарного росту. Якщо її надмірно удобрювати азотом, вона стає більш схильною до хвороб, реагує надмірним ростом листя на шкоду утворенню квітів і плодів. Це не означає, що їй взагалі не потрібні азотні добрива, але лише в помірних кількостях. Набагато важливішими є такі поживні речовини, як калій і фосфор, які дуже важливі для розвитку квітів і плодів, а також якості плодів.

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Правильний час для удобрення: під час посадки та восени після останнього врожаю на другий рік; для сортів полуниці, що плодоносять, додатково удобрюйте кілька разів протягом вегетаційного періоду (приблизно кожні 4−6 тижнів).

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Як удобрювати полуницю органічним підживленням і народними методами

Окрім мінерального живлення, у догляді за полуницею важливо орієнтуватися й на органічні підживлення. Дачники часто використовують попіл, біогумус, курячий послід, коров’як, перегній, залишки заварного чаю, кавову гущу та іншу органіку. Іноді перевагу надають народним методам — зокрема розчинам дріжджів, йоду чи нашатирного спирту. Водночас варто пам’ятати, що лише такими засобами не завжди можна обійтися.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Полуниця Добрива Весна Кава

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