Мед цінувався століттями: від вирощування бджіл у глиняних глечиках у Стародавньому Єгипті до вирізання вуликів у деревах середньовічними ченцями.

Сьогодні його популярність знову стрімко зростає, оскільки люди все частіше міняють рафінований цукор на природні альтернативи. Дослідження підтверджують, що регулярне та помірне споживання меду може покращувати травлення, уповільнювати процеси старіння, полегшувати симптоми застуди, а також сприяти контролю ваги та профілактиці онкологічних захворювань.

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Що входить до складу меду та чому це все одно цукор

Мед майже повністю складається із цукрів (переважно фруктози та глюкози), які швидко засвоюються під час травлення. Одна столова ложка меду (близько 20 грамів) містить приблизно 61 калорію, тому цей продукт вимагає суворого дозування. Перебір із кількістю може призвести до набору ваги та підвищити ризик розвитку ожиріння, гіпертонії й серцево-судинних захворювань. Попри природне походження, мед залишається «рідким цукром». Офіційні медичні рекомендації щодо харчування зазначають:

У США: Гранична норма доданого цукру становить до 50 грамів на день (при раціоні у 2000 ккал) — це трохи менше трьох столових ложок меду.

Гранична норма доданого цукру становить до (при раціоні у 2000 ккал) — це трохи менше трьох столових ложок меду. У Великій Британії: Норма становить до 30 грамів на день для дорослих.

Головна відмінність меду від звичайного білого цукру — це наявність біологічно активних сполук, які надають йому оздоровчих властивостей.

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Вплив на здоров'я кишківника та антиоксидантний захист

На відміну від рафінованого цукру, мед містить мікродози вітамінів, мінералів та потужних антиоксидантів (поліфенолів і флавоноїдів). Ці речовини нейтралізують вільні радикали, які ушкоджують клітини та прискорюють старіння, а також зменшують хронічні запалення. Одна столова ложка меду містить близько 17 грамів вуглеводів, які забезпечують триваліше відчуття ситості порівняно зі звичайним цукром. Крім того, мед діє як пребіотик:

Він містить олігосахариди — складні цукри, які не розщеплюються ферментами шлунка. Вони доходять до кишківника та слугують поживним середовищем для корисної мікрофлори.

Дослідження 2022 року підтверджує, що цей процес стимулює ріст «добрих» бактерій.

Дослідження 2024 року довело, що додавання меду до йогурту підвищує виживаність пробіотичних бактерій під час травлення, підсилюючи їхню користь.

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Як мед допомагає підтримувати здорову вагу

За умови заміни звичайного цукру на мед, його унікальна молекулярна структура змінює спосіб, у який організм засвоює енергію. Під час клінічного випробування учасники із зайвою вагою споживали щодня 70 грамів звичайного цукру або 70 грамів меду. Через місяць у групі, яка вживала мед, спостерігалося:

Зниження загальної маси тіла на 1,3% ;

; Зменшення жирової тканини на 1,1% ;

; Зниження індексу маси тіла (ІМТ) на 1,2%.

У групі, що споживала звичайний цукор, спостерігався набір ваги. Мед може позитивно впливати на гормони голоду й ситості, зменшуючи тягу до солодкого. Оскільки він розщеплюється повільніше за рафінований цукор, це запобігає різким стрибкам глюкози в крові та раптовим нападам голоду.

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Протипухлинні властивості та боротьба із застудою

Лабораторні дослідження показують, що мед здатний сповільнювати ріст деяких типів ракових клітин. Окрім цього, він полегшує побічні ефекти під час терапії: дослідження за участю пацієнтів, які проходили променеву терапію, показало, що споживання меду суттєво зменшує больовий синдром завдяки його протизапальним властивостям. Ці ж властивості роблять мед ефективним засобом від застуди. Аналіз досліджень Оксфордського університету (Oxford University) довів, що мед зменшує вираженість симптомів та скорочує тривалість інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Чому вибір типу меду має вирішальне значення

Більшість магазинного меду проходить пастеризацію — термічну обробку для видалення зайвої вологи та запобігання кристалізації. Оскільки мед має високу природну кислотність, патогени в ньому не розмножуються, тому пастеризація потрібна лише для товарного вигляду. Проте нагрівання суттєво руйнує антиоксиданти та корисні ферменти.

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Сирий (непастеризований) мед: Зберігає максимальну кількість біологічно активних речовин.

Зберігає максимальну кількість біологічно активних речовин. Темні сорти меду: Зазвичай містять вищу концентрацію антиоксидантів та мікроелементів.

Головна помилка при вживанні: Додавання меду в окропи або гарячий чай (понад 40−50 °C) поступово знижує активність його ферментів і частини антиоксидантів. Чим вища температура та довший час нагрівання, тим більшими є втрати біологічно активних речовин. Саме тому мед рекомендують додавати до теплого, а не окропу.