Не сало, і не вареники. ТОП-5 рецептів страв на День незалежності від українських шефів та гастроінфлюенсерів

Українські гастроінфлюєнсери розповіли, що б поставили на свій стіл на День незалежності (Фото: NV Food via Chat GPT All)

24 серпня, у День Незалежності України, відомі шефи, гастроексперти та популяризатори української кухні готуватимуть свої улюблені страви. Розповідаємо, які саме і ділимось рецептами.

Попри стереотипи про те, що українська кухня дуже калорійна і складається лише із сала, вареників та борщу, насправді вона набагато багатша й різноманітніша. У ній є безліч вегетаріанських страв, десятки видів пирогів, м’ясних і рибних страв, а також унікальна регіональна гастрономічна спадщина. Ці та інші стереотипи вправно розвіюють українські шеф-кухарі та гастроінфлюенсери. Вони також поділилися рецептами страв української кухні, які хочуть бачити на святковому столі на День Незалежності.

Реклама

ТОП-5 страв на День незалежності від українських шефів та гастроінфлюенсерів

1. Борщ без картоплі від Савви Лібкіна

Відомий одеський ресторатор та популяризатор південного гастрономічного спадку Савва Лібкін поділився рецептом страви, яку планує приготувати на День незалежності.

На свій стіл ресторатор поставив би одеську версію українського червоного борщу: «Для мене це одна з найважливіших страв української кухні. Водночас навіть борщ у різних регіонах України готують по-різному. Саме в цьому я і бачу силу української гастрономії — у різномаїтті традицій, а не в одному „правильному“ рецепті».

Без картоплі: рецепт червоного одеського борщу від Савви Лібкіна Українська кухня настільки різноманітна, що навіть борщ у різних регіонах України готують по-різному. Перейти до рецепту

2. Ікра із «синеньких» від Едуарда Насірова за сімейним рецептом подруги з Одеси

Едд Насіров, фуд-фотограф, кухар, мандрівник, адепт вегетаріанства, автор блогу про вегетаріанську їжу MY HAPPYFOOD також розповів, що хотів би поставити на стіл на свято. Оскільки це літній сезон — то це б могла бути мізерія, турсу, кабачкові оладки, холодник і обов’язково ікра із «синеньких» за сімейним рецептом подруги з Одеси.

По-одеськи: рецепт ікри з «синеньких», яку їдять ложками Веганським рецептом баклажанів, який готує подруга з Одеси, поділився український фуд-блогер. Перейти до рецепту

3. Яворівський пиріг від Всеволода Поліщука

Журналіст, письменник та ресторанний маркетолог Всеволод Поліщук також поділився власними вподобаннями у їжі на День незалежності.

«Мені дуже подобається ініціатива Пиріг Незалежності від Олени Брайченко, Лариси Латипової і ще групи колег. Я підтримував її торік і цього року теж, сподіваюся, зможу. Ідеально було б спекти яворівський пиріг (з Яворівщини, Львівщина, походить родина моєї дружини). Начинку (зважаючи на те, що я народився на Поділлі) і кубете (з поваги до кримських татар). А в реальності побачимо, на що вистачить здоров’я», — зазначив письменник.

Реклама:

Візитівка Розточчя: сімейний рецепт яворівського пирога Ця ситна випічка ідеально смакуватиме як окрема страва, так і як альтернатива хліба до основної страви Перейти до рецепту

4. Котлета по-київськи від Миколи Олексіва

Рецепт котлети по-київськи

Котлета по-київськи може стати візитівкою української кухні / Фото: Надано Миколою Олексівом

Микола Олексів, ресторатор із Тернопільщини, який понад десять років керує рестораном Анастасія в італійській провінції Неаполь, на своєму столі на День незалежності хоче бачити котлету по-київськи.

Для приготування знадобляться куряче філе, вершкове масло, свіжа петрушка, кріп, часник, сіль, перець, борошно, яйця та панірувальні сухарі.

У вершкове масло додаємо дрібно нарізану зелень і трохи часнику, формуємо невеликі брусочки та охолоджуємо. Куряче філе тонко відбиваємо, загортаємо в середині ароматне масло й формуємо котлету. Далі паніруємо її в борошні, яйці та сухарях двічі, щоб під час змаження масло не витікало. Обсмажуємо до золотистої скоринки, а потім доводимо до готовності в духовці.

«Найголовніше — якісне вершкове масло та правильне панірування. Саме тоді при розрізанні котлети з’являється той самий ароматний вершковий соус, який люблять по всьому світу. Це українська класика, яка заслуговує бути візитівкою нашої гастрономії», — наголошує шеф.

5. Пиріг від переможниці ініціативи Пиріг незалежності 2025 року

Одна з переможниць конкурсу, Оксана Ярош з Луцька, поділилась рецептом випічки і власним секретом приготування. Авторами проєкту виступили дослідниця гастрономічної культури та засновниця проєкту Їжакультура Олена Брайченко, «реставраторка» стародавньої української кухні Лариса Латипова та шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко. Переможницями стали: Світлана Жахалова з Київа, Марія Шевченко з Чернігівщини та Оксана Ярош з Луцька.