Благодійний фонд Повернись живим і кондитерська Номер Дому створили томатний шоколад на підтримку Дронопаду для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА.

Томати кидають — донати кидають. Цю просту асоціацію команди перетворили на продукт, завдяки якому до Дронопаду можна долучитися буквально, купивши плитку шоколаду.

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Новинка від Номер Дому — чорний томатний шоколад на мадагаскарських какао-бобах із перцями та додаванням копченої солі. Він не про класичну шоколадну солодкість: томати додають кислинки, спеції — пряності, а поєднання смаків створює той самий «вибух», заради якого шоколад хочеться спробувати хоча б із цікавості.

100% коштів за продаж шоколаду з томатами буде перераховано на блогодійність / Фото: Надано PR-менеджером VIVID

Та цього разу експериментальний смак отримав ще одну задачу. Кожна придбана плитка стає внеском у Дронопад. 100% прибутку з продажу благодійного шоколаду Номер Дому передаватиме фонду Повернись живим на проєкт, спрямований на знищення ворожих розвідувальних та ударних безпілотників.

Так і з’явилася механіка колаборації: тримати томат і підтримувати Дронопад.

«Це томатний шоколад і, здається, цього вже достатньо, щоб захотіти його спробувати. Але нам хотілося, щоб за незвичним продуктом стояло щось більше. Колись у поганців кидали томати, сьогодні ми можемо робити це значно ефективніше — донатами. Тому разом із Повернись живим ми перетворили нашу нову плитку на простий спосіб долучитися до Дронопаду: спробувати щось нове й одночасно підтримати знищення ворожих дронів», — каже Марічка Тимошенко, власниця кондитерської Номер Дому.