Хтось скаже, що для ідеального бутерброда потрібні хліб, ковбаса і сир. Але є ще дещо — продукт, який ви бачили, але використовували не весь його потенціал.

От-от розпочнеться сезон помідорів: домашніх, соковитих, солодких та повних аромату. Таких не придбати в магазині, тож очікування високі. Цей овоч, чи ягода, високо цінується у гастрономічному світі і не дарма. Він одночасно виконує роль овочу в салатах, фрукта у вареннях, основи соусу для піци та спеції для всього.

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Помідор також відносять до тих продуктів, які мають смак умамі, але також солодкість, кислість і навіть легку гірчинку. У стравах помідор працює як елемент гармонізації: він «перекриває» жирність, і їжа здається легшою, навіть якщо її калорійність не змінюється; додає свіжості і кислинки до солодкого. На відміну від багатьох овочів, томати не втрачають і не сильно змінюють свої смакові властивості від термічної обробки. Усе це в купі робить помідор ідеальним складником сендвіча, а точніше бутерброда.

Помідор та хліб / Фото: azerbaijan_stockers \ magnific

Справжній томатний сендвіч — це настільки проста страва, що її смак не сприймається вийнятково. Ті, хто сумнівається, чи достатньо помідора для головної ролі в сендвічі, ймовірно, ніколи не їли справді смачного помідора. Томатний сендвіч навмисно спрощений, щоб підкреслити красу свіжих, високоякісних інгредієнтів. Саме такі помідори можна знайти на грядці і з'їсти просто так, навіть не соливши. Або ж відправитися на кухню за хлібом і соусом, щоб приготувати простий і водночас розкішний бутерброд.

Мистецтво, закладене за цим сендвічем, пропагує правильні елементи для цієї страви: кілька скибочок свіжого, стиглого помідора; сіль і перець, білий хліб і справжній майонез. Для цього рецепту не потрібні ковбаса, салат або сир.

Гарний, пухкий помідор є обов’язковим. Найкращий сорт для томатного сендвіча — це реліктовий, вільнозапилюваний і негібридний. Вони особливі через їх обмежене вікно збору — найкраще ці томати смакують наприкінці літа та на початку осені, що робить томатні сендвічі ще більш цінним способом їх демонстрації. Вирощені з насіння найкращих помідорів кожного врожаю, реліктові помідори надзвичайно соковиті та мають інтенсивний смак. Ідеальні сорти для сендвічів включають Бичаче серце, Біф-томати, Сан-Марцано чи Рожеві великоплідні. Краще не брати:

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Окрім самого помідора, приділіть трохи уваги кільком іншим елементам, щоб уникнути помилок, які зіпсують томатний сендвіч. Обов’язково потрібен якісний білий хліб. Деякі віддають перевагу свіжоспеченому, крафтовому хлібу, тоді як інші люблять магазинні батони з солодким присмаком. Обирайте собі до смаку, але врахуйте, щоб хліб добре тримав форму і не кришився. Щоб хліб у томатному сендвічі не розмок — його можна підсмажити у тостері.

Помідор наріжте товстими скибочками. Приготуйте домашній майонез (або замість нього полийте хліб оливковою олією), візьміть сіль і перець. Залишається лише поєднати і насолодитися.