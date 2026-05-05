Зменшують урожай. Ці рослини заважають росту помідорів

5 травня, 18:01
З чим не можна садити помідори (Фото: Couleur/pixabay)

З чим не можна садити помідори (Фото: Couleur/pixabay)

Навіть доглянуті грядки з томатами не гарантують багатий урожай. Виною можуть бути не заморозки і не посуха, а банальне сусідство.

Деякі культури буквально «висмоктують» ресурси з ґрунту або стають переносниками хвороб, залишаючи помідори без шансів на нормальний розвиток.

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Урожай під загрозою: хто заважає томатам рости

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Картопля

Головний ризик — спільне «сімейство». Томати і картопля належать до пасльонових, а отже — хворіють однаково. Фітофтороз у такій зв’язці поширюється стрімко: спочатку страждає листя, потім — плоди. У підсумку можна втратити весь урожай за лічені тижні.

Перець і баклажани

Схожі умови вирощування не роблять їх хорошими сусідами. Навпаки — рослини конкурують за живлення і вологу, а також легко заражають одна одну інфекціями. Підсумок — слабкі кущі та мінімальна кількість плодів.

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Капуста

Агресивний «споживач» ресурсів. Капуста швидко витягує вологу і поживні речовини, залишаючи томати в дефіциті. Плюс — затінення: велике листя заважає нормальному доступу світла.

Огірки

Класична помилка дачників. Огірки вимагають вологого повітря, томати — сухого. У результаті створюється мікроклімат, у якому активно розвиваються грибкові захворювання. Урожайність падає, а рослини хворіють.

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З ким томати «дружать»

Є і вдалі комбінації. Наприклад:

  • базилік — може покращувати смак плодів і відлякувати шкідників;

  • часник і цибуля — знижують ризик грибкових захворювань;

  • морква — не конкурує за харчування і спокійно сусідить.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Томати Помідор Саджанці

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