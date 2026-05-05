Зменшують урожай. Ці рослини заважають росту помідорів

З чим не можна садити помідори (Фото: Couleur/pixabay)

Навіть доглянуті грядки з томатами не гарантують багатий урожай. Виною можуть бути не заморозки і не посуха, а банальне сусідство.

Деякі культури буквально «висмоктують» ресурси з ґрунту або стають переносниками хвороб, залишаючи помідори без шансів на нормальний розвиток.

Урожай під загрозою: хто заважає томатам рости

Реклама

Картопля

Головний ризик — спільне «сімейство». Томати і картопля належать до пасльонових, а отже — хворіють однаково. Фітофтороз у такій зв’язці поширюється стрімко: спочатку страждає листя, потім — плоди. У підсумку можна втратити весь урожай за лічені тижні.

Перець і баклажани

Схожі умови вирощування не роблять їх хорошими сусідами. Навпаки — рослини конкурують за живлення і вологу, а також легко заражають одна одну інфекціями. Підсумок — слабкі кущі та мінімальна кількість плодів.

Капуста

Агресивний «споживач» ресурсів. Капуста швидко витягує вологу і поживні речовини, залишаючи томати в дефіциті. Плюс — затінення: велике листя заважає нормальному доступу світла.

Огірки

Класична помилка дачників. Огірки вимагають вологого повітря, томати — сухого. У результаті створюється мікроклімат, у якому активно розвиваються грибкові захворювання. Урожайність падає, а рослини хворіють.

З ким томати « дружать»

Є і вдалі комбінації. Наприклад:

базилік — може покращувати смак плодів і відлякувати шкідників;

часник і цибуля — знижують ризик грибкових захворювань;

морква — не конкурує за харчування і спокійно сусідить.

Спагеті аматричана: рецепт з беконом і томатами Спагеті аль'аматричана – одна з найсмачніших, найпопулярніших та найароматніших страв у всій італійській кулінарній традиції. Типова страва з Аматріче , що в провінції Рієті, своєю простотою підкорила не лише Італію, а й багато інших країн світу. Тут ідеальне поєднання: томатна м’якоть , бекон гуанчіале та пекоріно романо , а також , звичайно ж, спагетті . Перейти до рецепту

Рецепт ідеальних фрикадельок: секрет мітболів в томатному соусі від американської бабусі Готуйте ці прості, вишукані та неймовірно ароматні мітболи і насолоджуйтеся ніжним смаком, як у дитинстві. Головне — пам'ятайте про це просте правило. Перейти до рецепту