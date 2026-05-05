Зменшують урожай. Ці рослини заважають росту помідорів
З чим не можна садити помідори (Фото: Couleur/pixabay)
Навіть доглянуті грядки з томатами не гарантують багатий урожай. Виною можуть бути не заморозки і не посуха, а банальне сусідство.
Деякі культури буквально «висмоктують» ресурси з ґрунту або стають переносниками хвороб, залишаючи помідори без шансів на нормальний розвиток.
Урожай під загрозою: хто заважає томатам рости
Картопля
Головний ризик — спільне «сімейство». Томати і картопля належать до пасльонових, а отже — хворіють однаково. Фітофтороз у такій зв’язці поширюється стрімко: спочатку страждає листя, потім — плоди. У підсумку можна втратити весь урожай за лічені тижні.
Перець і баклажани
Схожі умови вирощування не роблять їх хорошими сусідами. Навпаки — рослини конкурують за живлення і вологу, а також легко заражають одна одну інфекціями. Підсумок — слабкі кущі та мінімальна кількість плодів.
Капуста
Агресивний «споживач» ресурсів. Капуста швидко витягує вологу і поживні речовини, залишаючи томати в дефіциті. Плюс — затінення: велике листя заважає нормальному доступу світла.
Огірки
Класична помилка дачників. Огірки вимагають вологого повітря, томати — сухого. У результаті створюється мікроклімат, у якому активно розвиваються грибкові захворювання. Урожайність падає, а рослини хворіють.
З ким томати «дружать»
Є і вдалі комбінації. Наприклад:
базилік — може покращувати смак плодів і відлякувати шкідників;
часник і цибуля — знижують ризик грибкових захворювань;
морква — не конкурує за харчування і спокійно сусідить.