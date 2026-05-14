Нема городу, а помідори є. Експерти назвали шість сортів томатів, які можна вирощувати навіть на балконі

Навіть без великого городу можна отримати щедрий урожай томатів. Досвідчені садівники назвали найкращі сорти помідорів, які чудово ростуть у горщиках і контейнерах та тішать смачними плодами навіть у невеликих просторах.

Помідори є популярним овочем на багатьох присадибних ділянках, але часто для їх вирощування потрібно чимало місця. Тому тим, у кого обмежена площа, часто буває важко визначитися, який сорт садити, оскільки їх існує понад 10 000. Деякі з них можна вирощувати навіть на балконі. Про те, які томати найкраще ростуть у контейнерах, а також про всі поради та хитрощі, необхідні для догляду за ними та збору врожаю пише команда Марти Стюарт.

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Шість сортів томатів, які можна вирощувати навіть на балконі

1. Purple Reign ( Пурпурове царство)

Томати можна вирощувати навіть на балконі / Фото: depositphotos/АІ

Це справжній детермінантний томат, який добре росте в контейнерах і дає великі, ароматні фіолетові плоди. Він відомий своєю високою врожайністю та стійкістю до хвороб, і хоча це справжній «кущовий» сорт, вам все одно знадобиться клітка для томатів, щоб утримувати його в струні. «Він залишається досить компактним і не розростається, — каже Луай Гафарі, творець і розробник рецептів у Urban Farm and Kitchen. — Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати якість старовинних томатів, але не має місця для більш традиційних старовинних сортів, які здебільшого є індетермінантними».

Гафарі рекомендує використовувати горщик об'ємом щонайменше 37 літрів, але можна і більше. Як і з будь-якими помідорами, вирощеними в контейнерах, полив буде ключовим. «Я рекомендую використовувати систему крапельного зрошення з таймером, щоб ваші горщики з томатами були належним чином политі, — каже Гафарі. — Оскільки рослини в контейнері можуть отримати обмежену кількість поживних речовин, я також рекомендую використовувати рідке органічне добриво принаймні двічі протягом вегетаційного періоду».

2. Bush Early Girl ( Кущова рання дівчина)

Деякі сорти томатів можна висаджувати на балконі / Фото: magnific

Цей сорт дуже схожий на традиційні, але має компактніший розмір. «З нього чудово виходить томатний соус, — каже Анна Олер, власниця розплідника рослин Брайт Лейн Гарденс. — Я рекомендую цей сорт садівникам, які хочуть помідори середнього розміру, але мають обмежений простір для вирощування».

Оскільки помідори потребують постійної вологи та швидше висихають у контейнерах, Олер рекомендує вибрати більший горщик. «Це дає садівникам певну гнучкість у спекотні сонячні літні дні, а також зможе розмістити коріння більшості сортів, придатних для контейнерів, — каже вона. — Звертайте увагу на ознаки в’янення листя або розтріскування плодів, щоб вказати, що ґрунт занадто сухий».

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3. Midnight Roma ( Опівнічний Рим)

Соковиті томати можна вирощувати не лише на городі / Фото: NV via Gemini

Це напівдетермінантний сорт, що означає, що він виросте високим, якщо дозволити, але все одно дасть значну кількість плодів. «Я вирощую його вже кілька років, і він у моєму списку обов’язкових для вирощування сортів, — каже Гафарі. — Смак неймовірно солодкий, м’якоть насичено-червона і соковита».

Гафарі додає трохи органічних добрив повільного вивільнення під час підготовки своїх контейнерів. Хоча цей сорт напівдетермінантний, він рекомендує використовувати клітку для помідорів або кілки, щоб підтримувати порядок та стримувати його.

4. Micro Tom ( Мікро Том)

Виростити ароматні томати на балконі простіше, ніж здається / Фото: depositphotos/АІ

Ідеально підходить для невеликих приміщень, підвіконь, патіо чи балконів, найнижча рослина помідора у світі виростає лише від 15 до 20 сантиметрів заввишки. «Мікро Том компенсує свій невеликий розмір своєю врожайністю, — каже Елізабет Джонс, бібліотекарка з питань насіння в публічній бібліотеці в Джефферсоні, штат Джорджія. — Він дає червоні плоди, схожі на вишню, лише за 50−60 днів. Мені подобається, як швидко він дозріває, що робить його чудовим для холодніших регіонів та наступної посадки».

5. Gourmandise Yellow ( Гурман жовтий)

Дрібні жовті томати можуть стати окрасою вашого балкону / Фото: depositphotos/АІ

Цей карликовий сорт має середню висоту близько 40 см, не потребує жердини та ідеально підходить для патіо, балконів, невеликих приміщень і навіть підвіконь. «Ви можете посадити його в квітковий горщик і перетворити на гарну центральну прикрасу, — каже Джонс. — Жовті плоди солодкі з легким натяком на кислуватість. Мені подобається колір і багатоцільове використання, яке дозволяє перетворити овочеву рослину на декор».

6. Martino’s Roma ( Рома)

Ароматні томати прикрасять будь-які балкони чи інші території / Фото: NV via Gemini

Ця компактна рослина дає більш традиційний червоний помідор сливоподібної форми з дуже малою кількістю насіння. Через свій невеликий розмір вона не потребує багато підв'язування, а також стійка до ранньої фітофторозу. «Рома від Мартіно чудово підходить для соусів, паст та вживання у свіжому вигляді, — каже Джонс. — Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, які ускладнюють вживання насіння помідорів, спробуйте цей помідор. У нього так мало насіння, тому він може бути гарним вибором».