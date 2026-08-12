Томати плодоноситимуть активніше: яке добриво приготувати власноруч

У період активного плодоношення томати особливо потребують поживних речовин. Одним із ключових елементів є калій — він бере участь у формуванні плодів, впливає на їхню якість і допомагає рослинам нормально розвиватися.

Тому влітку самих лише регулярних поливів для кущів може бути недостатньо.

Для підживлення не обов’язково купувати готові мінеральні суміші. Досвідчені городники використовують натуральні добрива, які можна приготувати самостійно. Одним із таких засобів вважається настій живокосту.

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Порадою поділилися учасники спільноти Allotment Hints & Tips у Facebook. Обговорення розпочалося після запитання садівниці Деві Лестарі про те, як покращити смак домашніх помідорів. Допис зібрав понад 200 коментарів, а одним із найпопулярніших варіантів виявилося підживлення живокостом.

Садівник Дес Бредлі розповів, що використовує таке добриво приблизно раз на тиждень після початку плодоношення. Інші учасники обговорення також зазначили, що живокіст добре підходить для томатів завдяки високому вмісту калію.

Чому живокіст використовують для помідорів

Живокіст — швидкоросла багаторічна рослина з потужною та глибокою кореневою системою. Вона дає змогу рослині отримувати поживні речовини з глибших шарів ґрунту. Значна частина цих елементів накопичується в листі.

Саме тому із зеленої маси живокосту готують концентроване рідке добриво. Його особливо цінують за вміст калію, необхідного томатам під час цвітіння та формування врожаю.

При цьому не варто обмежуватися лише підживленням. На смак і якість помідорів також впливають сорт, кількість сонячного світла та правильний полив. Надлишок добрив теж може зашкодити рослинам.

Як приготувати добриво з живокосту

Для підживлення знадобляться дорослі листки живокосту. Квітки та грубі стебла краще видалити, а зелень подрібнити й щільно вкласти у водонепроникну ємність.

У процесі розкладання листя почне виділяти темну рідину з різким запахом. Цей процес триває кілька тижнів. Отриманий концентрат можна зібрати й зберігати в прохолодному темному місці.

Перед використанням засіб обов’язково розводять водою — приблизно у співвідношенні 1:10. Готовим розчином підживлюють томати в період цвітіння та плодоношення.

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Деякі городники також радять висаджувати поруч із помідорами базилік. Проте головною умовою гарного врожаю залишається комплексний догляд: достатня кількість сонця, регулярний полив і своєчасне підживлення рослин.

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