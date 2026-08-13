“Мій улюблений томат у 2026 році помітно піднімається як в сезонному, так і в глобальному рейтингу інгредієнтів”, — написала на своїй сторінці ресторанна експертка Юлія Чеснокова.

Помідори — одні з найпростіших овочів, які можна уявити. У свій сезон аони з’являються на кухнях чи не найчастіше, оскільки не потребують приготування, щоб бути смачними. Достатньо одного смачного, домашнього, ароматного томата і щіпки солі, аби відчути усю палітру смаків — від ніжного солодкого до приємної кислинки та апетитного умамі.

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Блія Чеснокова — українська ресторанна експертка, яка на своєму Телеграм-каналі Chesnokova.Trends розповіла, що у кафе та ресторанах він стає головним героєм меню, а не гарніром. Наприклад, у липні нью-йоркська Breads Bakery запустила ціле меню навколо томатів: томатну галету з томатним джемом, халу з в’яленими томатами, фокачу, томатний хумус, гаспачо, салати та випічку.

У французькому ресторані Sevin/Прованс цього літа з’явилося окреме Menu Tout Tomates — тартар із кількох сортів томатів, рис із томатами, соус beurre blanc на томатній воді, фаршировані та конфітовані томати. Ось які вектори відокремила Юлія Чеснокова:

1) В ресторанах зростає інтерес до різних сортів і ступенів стиглості. Не просто помідор, а heirloom-сорти (історичні, які зберігаються поколіннями), зелений томат, чері, біфстейк, кольорові та солодкі сорти. Обговорюють нові сорти з фруктовими, тропічними та солодшими профілями, тобто один продукт дає різний колір, кислотність, солодкість, текстуру, безвідходність, візуал та сторителінг для ресторану.

2) Томат увійшов у коктейльну культуру. У Нью-Йорку наприклад, одночасно з’являються tomato martini, caprese martini та індійський тamatar martini. У Vogue це пов’язують із ширшим трендом на гастрономічні мартіні та коктейлі, що за смаком нагадують страви.

Найбільш актуальними, за словами експертки, стали такі формати:

Резюмуємо, найбільш актуальні формати:

освітлена томатна вода

томатний мартіні та капрезе мартіні

томатний хайбол або солоний спрітц

напої з зелених томатів

томат + фрукти: слива, полуниця, персик, кавун

томатні сорбети та граніти

томатний джем, ферментований томат, томатний консоме

терини з томатів

дегустації кількох сортів

сезонні томатні меню і томатні тижні

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Окрім того, що помідор завойовує кухні по всьому світу, він ще й корисний. Більше про переваги томатів для здоров’я ми раніше писали у матеріалі NV FOOD. А зараз пропонуємо розкрити увесь помідорний потенціал простими сезонними рецептами.

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