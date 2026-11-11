Смачний і корисний? Сполука в темному шоколаді може бути пов’язана з повільнішим старінням: що з’ясували вчені

Темний шоколад давно привертає увагу дослідників не лише через смак, а й завдяки рослинним сполукам у складі какао. Тепер науковці виявили ще один привід придивитися до нього уважніше: речовина теобромін, яка природно міститься в какао-бобах, виявилася пов’язаною з повільнішим біологічним старінням.

Роботу опублікували в журналі Aging. Учені проаналізували дані 1669 людей із двох європейських дослідницьких груп: 509 учасників британського проєкту TwinsUK і 1160 учасників німецького дослідження KORA. Середній вік учасників становив близько 60 років. Науковці зіставили концентрацію теоброміну в крові з біологічними маркерами старіння. Результати виявилися подібними в обох групах: вищий рівень цієї сполуки асоціювався з повільнішим епігенетичним старінням.

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Що таке біологічний вік і як його вимірюють

Календарний вік показує, скільки років минуло від народження. Біологічний — умовна оцінка стану організму, яку науковці намагаються визначити за різними показниками: від фізіологічних характеристик до змін у ДНК. Двоє людей одного віку можуть мати різні біологічні маркери, адже на них впливають спадковість, спосіб життя, довкілля та стан здоров’я.

У новому дослідженні використовували два типи показників. Перший — епігенетичні зміни, зокрема метилювання ДНК. Це хімічні позначки, які впливають на активність генів, не змінюючи самої послідовності ДНК. За характером таких змін спеціальні алгоритми оцінюють темп біологічного старіння. Другий показник пов’язаний із теломерами — ділянками на кінцях хромосом, які захищають їх від пошкоджень. Під час поділу клітин теломери зазвичай коротшають, тому їхню довжину використовують як один із маркерів старіння. Утім, це не універсальний лічильник віку: на довжину теломер впливають різні біологічні процеси, а її значення не варто трактувати окремо від інших показників.

Дослідники виявили зв’язок між вищим рівнем теоброміну та сприятливішими результатами за обома використаними маркерами. Вони також перевірили, чи подібну залежність демонструють інші метаболіти какао й кави. Після такого аналізу зв’язок виявився специфічним саме для теоброміну. Проте механізм, який міг би пояснити це спостереження, поки залишається нез’ясованим.

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Чим цікавий теобромін

Теобромін — природний алкалоїд із групи метилксантинів. Він міститься в какао-бобах і надає несолодкому шоколаду характерної гіркоти. Ця сполука споріднена з кофеїном, хоча має інші властивості та діє на організм не так само. Учені припускають, що рослинні сполуки можуть впливати на процеси старіння через механізми, які регулюють активність генів. Зокрема, вони здатні взаємодіяти з клітинними системами, що контролюють запальні реакції, обмін речовин та інші процеси. Однак поки що це лише можливе пояснення результатів, а не доведений механізм дії теоброміну в людському організмі.

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Крім того, теобромін не є унікальним компонентом шоколаду, який автоматично робить його корисним. У какао є й інші біологічно активні речовини, зокрема флаваноли — рослинні поліфеноли, які досліджують через їхній потенційний вплив на судини та когнітивні функції. Та результати досліджень какао або концентрованих екстрактів не можна безпосередньо переносити на звичайну шоколадну плитку.

Наприклад, систематичний огляд і метааналіз рандомізованих досліджень, опублікований у 2026 році, виявив, що споживання флаванолів какао може помірно знижувати артеріальний тиск. Але в цих роботах вивчали саме флаваноли, а не теобромін як засіб проти старіння, і результати не означають, що шоколад може замінити лікування чи профілактику серцево-судинних захворювань.

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Чи варто їсти більше темного шоколаду

Автори дослідження не закликають збільшувати споживання шоколаду. І це слушне застереження: навіть темні плитки можуть містити чимало цукру та жиру, а отже, залишаються калорійним продуктом. Високий відсоток какао зазвичай означає більшу частку какао-продуктів у складі, але не гарантує конкретної кількості теоброміну чи флаванолів. Їхній вміст залежить від сировини та технології обробки.

У молочному шоколаді зазвичай менше какао-продуктів, а в білому шоколаді немає какао-сухих речовин — він виготовляється переважно з какао-масла, цукру та молочних компонентів. Тому білий шоколад не є джерелом теоброміну в тих кількостях, які характерні для виробів із какао-масою.

Є й причина не ділитися шоколадом із домашніми улюбленцями: теобромін токсичний для собак, оскільки їхній організм повільно його метаболізує. Для людини звичайні харчові кількості цієї сполуки не становлять такої самої загрози, але це не робить шоколад продуктом, який варто їсти без обмежень.

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Отже, нове дослідження додає цікаву деталь до наукової розмови про харчування та довголіття, але не перетворює темний шоколад на засіб проти старіння. Щоб з’ясувати, чи справді теобромін впливає на біологічний вік, потрібні подальші дослідження — зокрема ті, які допоможуть встановити механізм дії сполуки та перевірити, чи змінюється біологічне старіння, якщо люди цілеспрямовано отримують її з їжею.