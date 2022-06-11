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Таємниці писанок

Символіка та техніки декорування великодніх яєць
Українська писанка — не лише один з головних атрибутів Великодня, а й важлива частина культури, що відображає традиції та історію різних регіонів країни. В Україні сформувалося багато способів декорування великодніх яєць, якими українці послуговувались в давнину, та які збереглись до наших часів. З’явилися і більш сучасні методи розпису та прикрашання одного з основних великодніх атрибутів.

Археологічні знахідки підтверджують, що традиції писанкарства сформувались на території України ще багато століть тому. Так, наприклад, у 2013 році під час археологічних робіт у центрі Львова, у дерев’яному водозбірнику, було знайдено розписане гусяче яйце датоване XV–XVI століттями — нині це найдавніша подібна знахідка. Того ж року на Рівненщині було виявлено повністю вцілілу глиняну писанку, котрій більш як 950 років — це єдина старовинна писанка, що збереглась настільки добре.

У грудні 2024 року ЮНЕСКО додало українську писанку до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини людства.
Автор: Аліна Пигида

Картинки писанок із книги Українські писанки Ераста Біняшевського

ОРНАМЕНТИ ТА СИМВОЛІЗМ

Що означають основні орнаменти українських великодніх яєць

Сонце

Зображенням цього орнаменту на великодніх яйцях люди висловлювали радість від настання довгожданої весни та великі очікування на майбутній урожай. Символ сонця вважався уособленням бога на землі, єдності та впорядкованості всесвіту.

На писанках сонце могло зображуватись як кола, крапки з прямими чи хвилястими променями або у вигляді триноги — три закручених в один бік промені, що виходять з однієї точки.

Кривулька

Має ще кілька назв, які використовувались залежно від регіону проживання — безконечник, меандр або чорне море. Кривулька символізує воду як начало всього живого, вічність та водночас плинність людського життя.

На великодніх яйцях цей орнамент відповідно зображували у вигляді хвилястих замкнених ліній без початку та кінця.

Зірка

Цей орнамент має декілька варіацій назви — ружа, зоря або розета. Символізує сонце, світло, щедрість, досконалість та незмінну любов. Саме тому подарована писанка, розписана ружами, прирівнювалась до освідчення в коханні.

Зірка на писанках могла зображуватись з 5-8 променями, повною, пустою всередині або половинчастою.

Клинці

Геометричний орнамент з трикутників, що наносяться на всю поверхню яйця та вважаються уособленням Святої Трійці.

Кількість фігур може варіюватися від 40 до 60. Втім, найпоширеніший мотив цього орнаменту — сорокаклинка, адже це число символізує 40 днів Великого посту, 40 тижнів виношування дитини та 40 років пошуків Землі Обітованої.

Сосонка

Зображення гілок соснових дерев на писанках символізує весняне відродження, вічну молодість та здоров’я. Цей орнамент найчастіше використовувався на території українських хвойних лісів — на Закарпатті.

Хрест

Хрест як великодній орнамент має ще кілька назв — ламаний хрест, чотириніг, свастя або сварга.

Вважається символом світотворення. Вертикальна лінія є уособленням неба, чоловічої сили та вогню, горизонтальна — землі, жіночої сили та води. На перетині ліній з’являється третя сила — життя.

Чотири кінці хрестів символізують вічність і час, початок і кінець, 4 сторони світу, стихії та пори року.

Спіраль

S-подібний сонячний знак, що схематично відображає еволюцію всесвіту та символізує родючість і вічність життя. Орнамент спіраль ще носить назву змій, трипільська спіраль або меандр.

Грабельки

Орнамент грабельки символізує воду та хмари. Його наносили на великодні яйця в посушливі періоди, адже вважалось, що в такий спосіб можна було закликати бажаний дощ для гарного врожаю. Цей орнамент також може мати назву гребінці або трикутники з гребінцями.

Дерево життя

Дерево життя зображують у вигляді гілочок, заквітчаного деревця або квітки з листями у вазоні, що символізує розвиток роду, єдність світу та вічного оновлення природи. Зазвичай орнамент мав умовне розділення на три частини, кожна з яких має певне значення — батько, мати, дитина; небесний, земний і підземний світи; сонце, місяць і дощ.

Дубове листя

Зображення цього орнаменту на великодніх яйцях символізує силу, міць і довголіття. Іноді дубове листя зображували в поєднанні з жолудями, що разом набувало нового значення — фізична та духовна зрілість.

Кінь, олень

Зображення цих тварин на великодніх яйцях пов’язують з сонцем. Кінь символізує постійний рух і невпинність небесного світила, а також швидкість, смерть і воскресіння сонячного божества.

Олень вважався провідником душ і помічником людей, що на своїх рогах возить сонце на небо. Окрім цього, він символізує знання, ремесла та землеробство.

Птахи

Птахи на великодніх яйцях є уособленням нового життя, достатку та родючості. Окрім цього, птах вважається провідником людської душі між небом і землею, тому цей орнамент також є символом вознесіння до Бога.

Квіти

Традиційно орнаменти квітів ототожнювали з людською душею, а саме з дитячою. Тому вважалося, що жінкам, які прагнуть завагітніти, варто розмалювати писанку квітами та подарувати дитині.

Схеми малюнків

Один і той самий орнамент може мати різні варіації.

Зірка

Сонце

Триріг

Спіраль

Олень-кінь

Квадрат

Сварга

Півень

Церква

Хрест

Берегиня

Безкінечник

Дуб

Грабельки

Дерево життя

ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРІВ

Червоний

Найдавніший у використанні для великодніх яєць колір, що уособлює жертовність та пролиту кров Христа заради людей. Окрім цього, червоний ототожнюють з життєвою силою, відродженням, любов’ю та надією закоханих на вдалий шлюб.

Чорний

Колір, що є уособленням кількох протилежностей — незвідане потойбіччя, ніч та смерть, а також нескінченність життя та зв’язок із землею. Традиційно чорний колір використовували як тло для збільшення сили інших кольорів на великодніх яйцях.

Жовтий

Жовтий є кольором сонця, символізує радість, тепло небесних світил і вдалий врожай. Його наносили на великодні яйця для залучення щастя та повного достатку в будинок.

Білий

Вважається втіленням істинної чистоти, духовності та вирію душ померлих. Білий колір на писанках сповіщав про прагнення людини до сімейного щастя та успіху.

Блакитний

Блакитний зазвичай асоціювався з небом та двома стихіями — повітрям та водою як основ життя всіх істот на землі.

Зелений

Символізує воскресіння всього живого після зими, пробудження природи, вдячність за її багатство, щедрість і родючість. Зелений колір на писанках висловлював бажання та надію на нове життя.

Коричневий

Цей колір традиційно вважався уособленням прихованої життєдайної сили землі та дарів, що вона може подарувати людям.

ТЕХНІКИ СТВОРЕННЯ ВЕЛИКОДНІХ ЯЄЦЬ

Писанка

На сире або видуте яйце за допомогою розплавленого воску наносять певний візерунок та фарбують у декілька етапів після кожного нового шару орнаментів. Писанки мають найбагатший символічний зміст і зазвичай використовувались як обереги.

Інструменти:
  • писачок
  • віск
  • свічка
  • фарби
Складність виконання:

Травленка

Різновид писанки. Для нанесення візерунку також використовується віск, що наноситься в декілька етапів, а колір шкаралупи поступово витравлюється оцтом — так на поверхні з’являються рельєфні градієнтні орнаменти. Для створення писанки в такій техніці найкраще використовувати коричневе нефарбоване яйце.

Інструменти:
  • писачок
  • віск
  • свічка
  • оцет
Складність виконання:

Карбовані яйця

Ще один різновид писанок. На поверхню сирих яєць наносили візерунок розплавленим воском в один шар. Після цього їх відварювали в цибулевому лушпинні та очищали від залишків воску.

Інструменти:
  • писачок
  • віск
  • свічка
  • цибулеве лушпиння
Складність виконання:

Крашанка

Найпростіше у виконанні одноколірне великоднє яйце, що зазвичай фарбували цибулевому лушпинні для забарвлення у червоний або теракотовий.

Інструменти:
  • барвник
Складність виконання:

Натурально-листкова техніка

Для цієї техніки створення великодніх яєць використовуються лише природні матеріали. На поверхні сирого яйця викладається композиція з листя або квітів, після чого обмотується тканиною та закріплюється нитками. Для створення відбитку на шкаралупі яйце відварюється разом з цибулевим лушпинням та набуває червоного або теракотового кольору.

Інструменти:
  • листя або квітки
  • тканина
  • нитка
  • цибулеве лушпиння
Складність виконання:

Крапанки

На яйце в декілька шарів воском наносяться крапочки або сльозинки різного розміру. Після кожного шару візерунків яйце фарбується у певний колір, від темного до світлого, та знімається восковий шар — у такий спосіб фарбування досягається “мерехтливий ефект” на поверхні.

Інструменти:
  • писачок
  • віск
  • свічка
  • барвник
Складність виконання:

Дряпанка

На шкаралупі крашанки гострим предметом видряпують детальний орнамент. Для цього зазвичай використовували голки, ножі або шпильки. Найяскравіше білі візерунки виконані в такій техніці виглядають на темному фоні. У різних регіонах України такі великодні яйця мають різні назви — скрябанки, різьбянки та рисованки.
 
Інструменти:
  • гострий предмет
  • барвник
Складність виконання:

Мальованка

Розписане за допомогою пензля та фарб дерев’яне або керамічне яйце. Така техніка виконання не передбачає використання воску та дозволяє створювати складні, детальні малюнки, квіткові та біблійні композиції, відтворювати картини. Для нанесення візерунку можуть використовуватись олійні, воскові, клейові або акварельні фарби.
 
Інструменти:
  • пензлі
  • губки
  • фарби
  • барвник
  • лак
  • олівець
Складність виконання:

Декупаж

На варене або штучне яйце за допомогою крохмалю чи збитого яєчного білка приклеюються вирізані з верхнього шару паперової серветки малюнки або спеціальні серветки для декупажу. Після кожного нанесеного шару композиція покривається клейстером та має певний час просохнути.
 
Інструменти:
  • клейстер
  • пензлик
  • паперові серветки з малюнком
Складність виконання:

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