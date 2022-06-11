Українська писанка — не лише один з головних атрибутів Великодня, а й важлива частина культури, що відображає традиції та історію різних регіонів країни. В Україні сформувалося багато способів декорування великодніх яєць, якими українці послуговувались в давнину, та які збереглись до наших часів. З’явилися і більш сучасні методи розпису та прикрашання одного з основних великодніх атрибутів.
Археологічні знахідки підтверджують, що традиції писанкарства сформувались на території України ще багато століть тому. Так, наприклад, у 2013 році під час археологічних робіт у центрі Львова, у дерев’яному водозбірнику, було знайдено розписане гусяче яйце датоване XV–XVI століттями — нині це найдавніша подібна знахідка. Того ж року на Рівненщині було виявлено повністю вцілілу глиняну писанку, котрій більш як 950 років — це єдина старовинна писанка, що збереглась настільки добре.
У грудні 2024 року ЮНЕСКО додало
українську писанку до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини людства.