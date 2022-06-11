Зображенням цього орнаменту на великодніх яйцях люди висловлювали радість від настання довгожданої весни та великі очікування на майбутній урожай. Символ сонця вважався уособленням бога на землі, єдності та впорядкованості всесвіту.



На писанках сонце могло зображуватись як кола, крапки з прямими чи хвилястими променями або у вигляді триноги — три закручених в один бік промені, що виходять з однієї точки.