Не стануть м’якими й водянистими. Простий спосіб зберігати огірки до тижня
Як зберегти огірки свіжими та хрусткими (Фото: Ka_Q/pixabay)
Свіжі огірки швидко втрачають щільність: овоч, який ще нещодавно був пружним, за кілька днів може стати м’яким, водянистим і майже непридатним для салату.
Однак термін зберігання можна помітно подовжити, якщо захистити огірки від двох головних чинників — надлишку вологи та перепадів температури.
Оптимальним місцем для тривалого зберігання залишається холодильник. Однак просто покласти огірки до шухляди для овочів недостатньо. Важливе значення мають упаковка, розміщення на полиці й навіть те, наскільки сухими були овочі перед зберіганням.
Де краще зберігати огірки
Огірки чутливі як до пересихання, так і до підвищеної вологості. Шеф-кухар Хірант Джаясінгхе пояснює: необхідно зберегти всередині овоча достатньо вологи, але водночас не допустити утворення конденсату, через який поверхня стає слизькою, а м’якоть — м’якою.
Крім того, огірки погано реагують на різкі перепади температури. Тому їх рекомендують зберігати у відносно теплій частині холодильника, наприклад на верхній полиці, де забезпечено нормальну циркуляцію повітря.
Якщо ви плануєте з'їсти огірки протягом найближчих дня-двох, їх можна залишити за кімнатної температури. Для цього підійде прохолодне сухе місце подалі від прямих сонячних променів.
Простий спосіб подовжити свіжість
Один із найдоступніших варіантів не потребує спеціальних контейнерів. Шеф-кухарка та викладачка Інституту кулінарної освіти Олівія Рожковські радить перед тим, як покласти огірки в холодильник, загорнути їх у тканину або звичайний паперовий рушник.
Матеріал вбиратиме зайву вологу та запобігатиме утворенню конденсату. Після цього овочі можна покласти в пакет або контейнер, не укладаючи їх надто щільно.
Ще один варіант — застелити дно контейнера спеціальною поглинальною серветкою для овочів і фруктів, а огірки викласти зверху в один шар. Такий прийом може подовжити термін їхнього зберігання ще на кілька днів.
Дрібні перські огірки не обов’язково виймати з оригінальної упаковки. Якщо вона не пошкоджена, поєднання пластикового покриття та картонного лотка допомагає підтримувати необхідний рівень вологості.
Незвичайний трюк із металевою ложкою
Є й менш очевидний спосіб. Джаясінгхе радить покласти в пакет з огірками звичайну металеву ложку. Вважається, що метал допомагає зменшити вплив температурних коливань, які виникають через часте відчинення дверцят холодильника.
Однак цей лайфхак радше можна розглядати як додатковий прийом. Для збереження огірків набагато важливіше не залишати їх мокрими й не допускати накопичення конденсату.
Скільки зберігаються огірки без холодильника
На кухонному столі овочі можуть залишатися свіжими приблизно два дні. Їх слід тримати подалі від сонця та джерел тепла.
Фахівчиня з безпеки харчових продуктів Карла Л. Шван рекомендує класти огірки в пакет, що «дихає», або нещільно загортати їх у паперовий рушник. Надмірна вологість за кімнатної температури особливо швидко призводить до псування.
Як зберігати розрізаний огірок
Після нарізання термін зберігання скорочується. Половинку огірка або скибочки слід перекласти в герметичний контейнер чи пакет і помістити в холодильник.
Всередину варто покласти паперовий рушник, який убере вологу, що виділяється. Такий продукт бажано спожити протягом одного-двох днів.
Додатково в контейнер можна покласти кілька скибочок лимона або лайма. Кисле середовище допомагає довше зберегти колір і щільність овоча.
Чи варто заморожувати огірки
Огірки можна заморозити, проте після розморожування вони майже неминуче втратять свою звичну хрусткість. Уся річ у складі цього овоча: він приблизно на 90% складається з води.
Під час заморожування рідина перетворюється на кристали льоду й пошкоджує структуру клітин. Після розморожування м’якоть стає значно м’якшою і виділяє багато рідини.
Тому заморожування має сенс, якщо огірки починають псуватися і використати їх вчасно не вдається. Згодом їх можна додавати до смузі, холодних супів або соусів — страв, у яких щільна текстура не має принципового значення.
Скільки зберігаються свіжі огірки
У середньому огірки можуть зберігати свіжість у холодильнику близько чотирьох-семи днів. Точний термін залежить від сорту, стану овочів на момент купівлі та умов зберігання.
Огірки з товстішою шкіркою зазвичай зберігаються довше, оскільки повільніше втрачають вологу. Англійські сорти часто додатково захищені індивідуальною плівкою. Огірки сорту Кірбі мають досить щільну шкірку, а невеликі перські сорти вирізняються щільною м’якоттю і також добре переносять зберігання.
Як зрозуміти, що огірки час викидати
Одна з перших ознак псування — втрата пружності. Огірок стає м’яким і в’ялим, іноді на поверхні з’являється слиз або вологі ділянки. Смак також може змінитися й стати виразно гірким.
Невелику розм’якшену ділянку іноді можна видалити, якщо решта плоду залишається твердою і не має ознак псування. Однак поява цвілі — це однозначний сигнал, що овоч слід викинути.
Щоб огірки якомога довше залишалися хрусткими, достатньо дотримуватися кількох умов: не мити їх безпосередньо перед зберіганням, видалити зайву вологу, загорнути в паперовий рушник і тримати в холодильнику подалі від найхолодніших зон.