Новий рекорд. Світові ціни на м’ясо стрімко зросли

Світові ціни на м’ясо у квітні 2026 року встановили новий рекорд — найбільше подорожчала яловичина. Зростання вартості вже позначається на споживачах у всьому світі та може вплинути на харчові звички мільйонів людей.

Про це свідчать оновлені дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), пише Ukragroconsult. Загальний індекс цін на м’ясо зріс на 1,2% порівняно з березнем і на 6,4% упродовж року. Збільшилися ціни на усі види м’яса, крім баранини.

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Цінові рекорди встановила яловичина. Причина — високі експортні котирування в Бразилії та обмежена пропозиція худоби для забою. Це пов’язано з відновленням поголів'я після попередніх скорочень. Додатковий тиск створює високий попит з боку Китаю, який активно заповнює імпортні квоти в межах нової торговельної політики.

Яловиччина стрімко здорожчала у квітні / Фото: depositphotos/АІ

На ринку свинини ситуація є неоднозначною. У країнах ЄС спостерігається зростання цін через сезонне підвищення попиту. Водночас у Бразилії фіксується протилежна тенденція — надлишок пропозиції призводить до певного здешевлення. Таким чином, глобальний ринок свинини демонструє різноспрямовану динаміку залежно від регіону.

Ціни на м’ясо птиці також продовжили рости. У Бразилії цьому сприяв підвищений попит з боку африканських країн, що стимулювало експортні поставки. Однак на Близькому Сході виникли логістичні труднощі, зокрема перебої з транспортуванням через морські маршрути, що змусило постачальників змінювати логістичні ланцюги.

Баранина залишається єдиною категорією, де суттєвих змін цін не зафіксовано. В Австралії спостерігається зростання вартості через обмежені експортні запаси, проте це компенсується зниженням цін у Новій Зеландії. Там попит з боку Китаю, ключового ринку збуту, дещо ослаб, що вплинуло на загальний баланс пропозиції.

Загальне підвищення цін на м’ясо вже відчутно впливає на споживачів у різних країнах. Зростання витрат на харчові продукти особливо болісне для населення держав із середнім і низьким рівнем доходів. На тлі інфляційного тиску це може погіршити ситуацію з продовольчою доступністю.

Водночас виробники м’ясної продукції отримують вигоду від високих цін, що стимулює інвестиції у тваринництво та модернізацію виробництва. Однак експерти попереджають: якщо тенденція зростання збережеться, частина споживачів може поступово переходити на дешевші альтернативи, зокрема рослинні білки, що змінить структуру світового продовольчого ринку.

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