Новий рекорд. Світові ціни на м’ясо стрімко зросли

13 травня, 15:51
Ціна на м’ясо стрімко зростають у світі (Фото: depositphotos/АІ)

Ціна на м’ясо стрімко зростають у світі (Фото: depositphotos/АІ)

Світові ціни на м’ясо у квітні 2026 року встановили новий рекорд — найбільше подорожчала яловичина. Зростання вартості вже позначається на споживачах у всьому світі та може вплинути на харчові звички мільйонів людей.

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Про це свідчать оновлені дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), пише Ukragroconsult. Загальний індекс цін на м’ясо зріс на 1,2% порівняно з березнем і на 6,4% упродовж року. Збільшилися ціни на усі види м’яса, крім баранини.

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Цінові рекорди встановила яловичина. Причина — високі експортні котирування в Бразилії та обмежена пропозиція худоби для забою. Це пов’язано з відновленням поголів'я після попередніх скорочень. Додатковий тиск створює високий попит з боку Китаю, який активно заповнює імпортні квоти в межах нової торговельної політики.

Яловиччина стрімко здорожчала у квітні (Фото: depositphotos/АІ)
Яловиччина стрімко здорожчала у квітні / Фото: depositphotos/АІ

На ринку свинини ситуація є неоднозначною. У країнах ЄС спостерігається зростання цін через сезонне підвищення попиту. Водночас у Бразилії фіксується протилежна тенденція — надлишок пропозиції призводить до певного здешевлення. Таким чином, глобальний ринок свинини демонструє різноспрямовану динаміку залежно від регіону.

Ціни на м’ясо птиці також продовжили рости. У Бразилії цьому сприяв підвищений попит з боку африканських країн, що стимулювало експортні поставки. Однак на Близькому Сході виникли логістичні труднощі, зокрема перебої з транспортуванням через морські маршрути, що змусило постачальників змінювати логістичні ланцюги.

Баранина залишається єдиною категорією, де суттєвих змін цін не зафіксовано. В Австралії спостерігається зростання вартості через обмежені експортні запаси, проте це компенсується зниженням цін у Новій Зеландії. Там попит з боку Китаю, ключового ринку збуту, дещо ослаб, що вплинуло на загальний баланс пропозиції.

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Загальне підвищення цін на м’ясо вже відчутно впливає на споживачів у різних країнах. Зростання витрат на харчові продукти особливо болісне для населення держав із середнім і низьким рівнем доходів. На тлі інфляційного тиску це може погіршити ситуацію з продовольчою доступністю.

Водночас виробники м’ясної продукції отримують вигоду від високих цін, що стимулює інвестиції у тваринництво та модернізацію виробництва. Однак експерти попереджають: якщо тенденція зростання збережеться, частина споживачів може поступово переходити на дешевші альтернативи, зокрема рослинні білки, що змінить структуру світового продовольчого ринку.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   М'ясо Ціна Яловичина Рекорд

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