Більше кальцію, ніж у сирі. Яка популярна спеція зміцнює кістки і чим ще вона корисна

Сушений розмарин — це не лише ароматна приправа, а й джерело кальцію, магнію, калію та антиоксидантів. За вмістом деяких мінералів він перевершує звичні продукти, зокрема твердий сир.

У 100 г сушеного розмарину міститься близько 1280 мг кальцію, необхідного для здоров’я кісток і зубів. Крім того, ця приправа багата на калій (955 мг), магній (220 мг), залізо (29,3 мг) та клітковину (42,6 г).

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Утім, ці показники розраховані на 100 г продукту, тоді як до страв зазвичай додають лише кілька грамів спеції, зазначає Planeta.

Чим корисний розмарин

Розмарин містить розмаринову та карнозову кислоти — природні антиоксиданти, що допомагають захищати клітини від окисного стресу.

Деякі сполуки цієї рослини виявляють протизапальні властивості в лабораторних дослідженнях. Крім того, розмарин традиційно використовують для покращення травлення та зменшення відчуття важкості після їди.

Окремі дослідження припускають, що аромат рослини може позитивно впливати на пам’ять і концентрацію уваги, однак ці ефекти потребують додаткового підтвердження.

Як вживати розмарин

Сушений розмарин додають до м’яса, риби, картоплі, овочів, супів і соусів. Він добре поєднується з часником, лимоном та оливковою олією. Завдяки насиченому аромату ця приправа дозволяє зменшити кількість солі в стравах.

З розмарину також можна приготувати настій: залити чайну ложку сушеного листя гарячою водою і залишити на 5−10 хвилин.

Кому варто бути обережним

Надмірне вживання розмарину може спричинити подразнення шлунка. Вагітним жінкам і тим, хто годує груддю, не рекомендується вживати його у великих кількостях або у вигляді концентрованих препаратів без консультації з лікарем.

Ефірну олію розмарину не можна вживати всередину через ризик токсичного впливу.

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