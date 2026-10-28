Червоний, антивампірський та пекельний. Сім супів на Геловін, які зігрівають у страшну ніч 31 жовтня

Суп на Геловін у гарбузі (Фото: depositphotos.com/ Elena Schweitzer)
Вечеря на Геловін повинна бути частиною вечірки, а не просто чимось, що можна з'їсти перед цукерками. І суп ідеально підходить для цього завдання. Він булькає, парує, закручується і чудово набирає колір, що робить його однією з найпростіших страв, яку можна зробити моторошною, не ускладнюючи вечерю. Окрім того, його легко задекорувати і подати як просто затишну осінню страву на наступний день.
NV FOOD зібрав шість жахливо смачних супів на Геловін, які відповідають сезону. Деякі з них вершкові та затишні, як от суп у гарбузі чи з пекельним чилі. Деякі — рідкі та драматичні, як-от криваво-томатний та антивампірський із купою часнику. Найкраще те, що більшість можна приготувати заздалегідь, а потім прикрасити безпосередньо перед подачею. Подавайте перед переглядом геловінського фільму та насолоджуйтеся разом із друзями та родиною.
Томатний суп із сирними грінками: на Геловін і не лише
Гаряча ванна у томатного супу вашій тарілці паруватиме та трошки розм'якшить підсмажені грінки. Це поєднання надзвичайно домашнє, затишне, і трохи моторошне. Саме те, що потрібно до свята.