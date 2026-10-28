Червоний, антивампірський та пекельний. Сім супів на Геловін, які зігрівають у страшну ніч 31 жовтня

28 жовтня, 17:11
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Суп на Геловін у гарбузі (Фото: depositphotos.com/ Elena Schweitzer)

Суп на Геловін у гарбузі (Фото: depositphotos.com/ Elena Schweitzer)

Вечеря на Геловін повинна бути частиною вечірки, а не просто чимось, що можна з'їсти перед цукерками. І суп ідеально підходить для цього завдання. Він булькає, парує, закручується і чудово набирає колір, що робить його однією з найпростіших страв, яку можна зробити моторошною, не ускладнюючи вечерю. Окрім того, його легко задекорувати і подати як просто затишну осінню страву на наступний день.

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NV FOOD зібрав шість жахливо смачних супів на Геловін, які відповідають сезону. Деякі з них вершкові та затишні, як от суп у гарбузі чи з пекельним чилі. Деякі — рідкі та драматичні, як-от криваво-томатний та антивампірський із купою часнику. Найкраще те, що більшість можна приготувати заздалегідь, а потім прикрасити безпосередньо перед подачею. Подавайте перед переглядом геловінського фільму та насолоджуйтеся разом із друзями та родиною.

Томатний суп із сирними грінками: на Геловін і не лише

Гаряча ванна у томатного супу вашій тарілці паруватиме та трошки розм'якшить підсмажені грінки. Це поєднання надзвичайно домашнє, затишне, і трохи моторошне. Саме те, що потрібно до свята.
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Гострий курячий рамен: ароматний суп для холодних днів

Імпровізуйте без страху: змінюйте м’ясо, додавайте овочі чи зелень. Цей суп кожного разу відкривається по-новому — але завжди залишається таким же зігріваючим.
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Суп у гарбузі: рецепт з куркою та без води

Цей суп натхненний кулінарною книгою середини 18 століття, і для нього не потрібна каструля, додаткова вода та лише один гігантський гарбуз.
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Гарбузовий чилі: рецепт гострого супу на осінь та зиму

Густий, зігрівальний чилі з індичкою та гарбузом — ідеальна страва для затишного осіннього обіду.
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«Антивампірський» суп: оригінальний рецепт осінньої першої страви без картоплі

Фішка цієї зупи — велика кількість часнику: що його більше, то насиченішим виходить смак. Страва чудово зігріває в холодну пору та неодмінно сподобається любителям часнику.
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Осінній настрій на столі: крем-суп із гарбуза та сочевиці

Ось як використати гарбуз, який ви купили на Геловін, та його насіння.
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Редактор: Анастасія Конорчук

Теги:   Суп рецепт Геловін

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