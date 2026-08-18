Не лише влітку. Три рецепти консервації зі шпарагівки для холодної пори року

Стручкова квасоля — не лише універсальний продукт для безлічі страв, а й цінне джерело корисних речовин. Нею можна насолоджуватися влітку та смакувати взимку.

Стручкову квасолю люблять у всьому світі і використовують у багатьох делікатесах. Її користь підтверджують численні дослідження. Вживання шпарагівки може знизити ризик деяких видів раку, покращити зір, допомогти запобігти деяким вродженим вадам розвитку та знизити ризик серцево-судинних захворювань. Все це можна пояснити лютеїном і зеаксантином, потужними сполуками, що містяться у квасолі.

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Спаржеву квасолю дуже легко добавити в раціон. Замочіть квасолю на ніч, щоб розм’якшити її та скоротити час приготування. Злийте воду і промийте. Доведіть квасолю до кипіння у великій кількості свіжої води, варіть щонайменше 10 хвилин, потім варіть на повільному вогні, поки вона не стане м’якою. Консервована квасоля попередньо вариться. Люди можуть додавати їх до різноманітних страв без додаткової підготовки.

Спробуйте додавати квасолю замість м’яса в супи, запіканки та макаронні страви. Квасоля смачна і ситна як основний інгредієнт салату або як гарнір до інших салатів. Додавання квасолі до зернових може перетворити неповноцінний білок на повноцінний. Це корисно для людей, які дотримуються рослинної дієти.

Спаржеву квасолю можна їсти влітку, втім це цілком реально і взимку. Щоб мати змогу насолоджуватися цим суперфудом в холодну пору року, подбайте про рецепти консервації.

Як консервувати спаржеву квасолю на зиму

Цей рецепт шпарагівки (стручкова квасоля) — справжня знахідка. Готується легко із простих інгредієнтів, а взимку доповнить святковий і буденний стіл. Смакує, як самостійна страва і може доповнювати гарніри, закуски. Це дуже смачна страва. Якщо ви ще не готували, обов’язково спробуйте, не пошкодуєте. В результаті вийде гарна закуска, яка може бути чудовим доповненням як до святкового столу, так і до буденного меню. Квасоля для маринування має бути неперестигла. Для перевірки розламайте стручок. Всередині має бути напівзеленкувате зернятко. Таку квасолю можна просто їсти з шматком хліба, також можна додати до неї трохи часнику і майонезу, тоді вийде така повноцінна страва.

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Для здоров'я і насолоди: простий рецепт консервованої спаржевої квасолі Така квасоля стане справжньою знахідкою взимку. Ідеально смакуватиме з хлібом чи як гарнір до м'яса, риби, картоплю чи каш. Перейти до рецепту

Стручкову квасолю люблять у всьому світі і використовують у багатьох делікатесах. Її користь підтверджують численні дослідження. Вживання шпарагівки може знизити ризик деяких видів раку, покращити зір, допомогти запобігти деяким вродженим вадам розвитку та знизити ризик серцево-судинних захворювань. Все це можна пояснити лютеїном і зеаксантином, потужними сполуками, що містяться у квасолі.

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