Трьох шефів спитали, яку страву приготувати з консервованої квасолі - вони зійшлися у думці
Рагу з квасолею та овочами (Фото: depositphotos.com/lenyvavsha)
Є продукти, які ми недооцінюємо. Консервовані бобові — серед них. Достатньо додати порцію до ваших повсякденних обідів, і ті перетворяться на страви ресторанного рівня.
Коли справа доходить до продуктів тривалого зберігання, немає нічого більш універсального, ніж скромна банка квасолі. Вона багата на клітковину та білок, зазвичай досить дешева, і здебільшого вимагає лише кількох додаткових інгредієнтів, щоб зробити ситну та смачну страву. І варіанти справді безмежні. Чи додаєте ви квасолю до борщу чи кладете консервовану просто до тарілку до яєчні, чи додаєте їх у салат з різними іншими овочами — не існує неправильного способу її використання. Утім, три відомих американських шеф кухарі зійшлися на одній страві, яку вони готують з консервованої квасолі.
Медіа Parade запитало шеф-кухаря Паті Джиніча, автора бестселерів за версією New York Times і лауреата премії Джеймса Бірда, шеф-кухаря Річард Сандовала світого піонера сучасної латиноамериканської кухні та шеф-кухарку Джессіку Райс, менеджерку з розробки рецептів. Кожний з них назвав головними стравами для використання квасолі супи та рагу.
Уже приготована, вона легко вбирає смак та гарно доповнює консистенцію. Ви можете покласти квасолю пінто в чилі, приготувати касуле з білою квасолею або використовувати її прямо з банки в салаті в середземноморському стилі. Які ще варіанти пропонують шефи?
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1. Швидкий і легкий гарнір
Мабуть, найпростіший спосіб використання консервованих бобів — це розігріти їх з ароматними інгредієнтами, як це роблять Паті та Річард. Додайте «жменю смаку» з цибулею, часником, чилі та спеціями, перш ніж класти боби, даючи їм настоятися ароматами. Завершіть страву соком лайма та свіжою кінзою, і ви отримаєте швидкий і легкий гарнір з мінімальними зусиллями.
2. Білкова добавка або заміна
Шеф-кухарі також рекомендують використовувати банку бобів для збагачення таких страв, як тако та тамале, або як повну заміну м’яса. Ви можете перетворити консервовані боби на вегетаріанський бургер або розім'яти їх і використовувати як начинку для лазаньї.
3. Популярні доповнення до рецептів
Якщо ви все ще шукаєте натхнення щодо того, що робити з банкою нуту або білої квасолі, що залишилася в шафці чи холодильнику, пропонуємо ще кілька схвалених шеф-кухарями рецептів, які ви можете спробувати.