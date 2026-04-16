Забудьте про котлети. 18 рецептів з фаршу, які не лише ситні, а корисні

Якщо рука знову тягнеться приготувати з фрашу, який щойно був принесений з магазину котлети — подумайте ще раз. Адже з нього можна приготувати безліч варіантів страв з чудовими смаковими поєднаннями.

Ми лише кілька місяців у 2026 році, і панування високобілкових страв у соціальних мережах триває. Вже кілька років протеїнові рецепти збирають перегляди у соцмережах, і їх шукають не лише спортсмени. Зараз існує новий тренд максимізації споживання білка, який став особливо популярним серед чоловіків покоління Z, і він натхненний кормом для собак.

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З лютого соціальні мережі заполонили люди, які готують те, що охрестили «хлопчачим кормом» або boy kibble. Багато страв дуже прості, приготовані з прісного рису та яловичого фаршу, і вони дуже схожі на те, що кладуть у миску собакам. До тарілок у яких будь-який вид м’ясного фаршу та вуглевод, такий як рис, картопля або бобові, як основа, іноді додають овочі та основні приправи. Складно сказати, що ці тарілки є новим популярним трендом, але точно склали концепцію харчування для тих, хто шукає швидкий, дешевий і насичений поживними речовинами спосіб наростити м’язову масу.

#HighProteinMeals #MealPrepIdeas #GroundBeefRecipe @svenddiesel “Boy Kibble” is trending on social media, but it’s nothing new and always delicious. Simple. Cheap(ish). High protein. And stupid good. Today I leveled it up with Snake River Farms American Wagyu ground beef, hit it with Spiceology Black Magic Cajun, and served it over a bowl of rice and broccoli. Then the finishing move… Bachan’s Hot & Spicy Japanese BBQ sauce. That’s it. No fancy technique. No complicated recipe. Just beef, rice, veggies, and flavor that you could eat every single day. Keep is basic with just Beef and Rice, add an egg, or whatever you want. Pro tip: hit the pan with a paper towel to soak up the extra grease before building your bowl. I don’t know who named it Boy Kibble… but I know I’ve already had it 4 times this week. #BoyKibble #mealprep @Made In Cookware @SPICEOLOGY @Snake River Farms ♬ original sound - Svenddiesel

І попри усі порівняння у соцмережах, страви у яких в складі фарш дійсно є поживними та смачними з правильними рецептами. NV FOOD пропонує власну добірку домашніх і простих рецептів, які допоможуть використати порцію фаршу з холодильника та не набриднуть.

Рецепти з яловичим фаршем

Рагу аля Болоньєзе: рецепт соусу до пасти зі свининою та яловичиною Багатий смак рагу болоньєзе наповнює кожен шматочок, створюючи теплий, м’який м’ясний соус, який ідеально підходить для зайнятих сімей, які прагнуть домашньої їжі. Глибока, ситна текстура та пікантний смак роблять цю італійську класику справжнім сімейним улюбленцем, особливо для тих, хто потребує швидких рішень та варіантів приготування страв. Перейти до рецепту

Соковиті турецькі кюфте в аерогрилі: рецепт котлет з соусом та цибулею Той самий стріт-фуд, але вдома — швидко, просто і нереально смачно. Ці кюфте захочеться приготувати ще. Перейти до рецепту

Швидка вечеря для всієї сім'ї: ситна страва з яловичиною та картоплею на сковороді У цій здоровій страві з однієї сковороди яловичий фарш і картопля поєднуються з різнокольоровими овочами, включаючи капусту кейл, помідори та перець. Перейти до рецепту

Хрусткі тако з пряною яловичиною до вечері і не тільки Ця закуска стане справжньою знахідкою у будні чи хітом вечірки у вихідні. Експерементуйте та насолоджуйтесь смаками мекисканської кухні. Перейти до рецепту

Фарширований перець з сиром на грилі: рецепт для пікніка на природі Цей нетрадиційний спосіб приготування фаршированого перцю стане новою традицією у вашому домі, щойно ви розпалите гриль і приготуєте партію. Перейти до рецепту

Під сирною гіркою: рецепт канелоні з яловичим фаршем Канелоні з яловичим рагу — це ідеальна страва, яку можна приготувати заздалегідь, і яка має насичений смак та ситну текстуру, адже в ній ідеальне італійське тріо: паста, рагу та бешамель. Перейти до рецепту

Рецепти з курячим фаршем

Французька класика: кіш з куркою та грибами Готові на нову кулінарну подорож? Цього разу вирушаємо до Франції, куштувати кіш, відкритий пиріг з пісочного тіста. Перейти до рецепту

Ситна вечеря з фаршу за 20 хвилин: равлики з лавашу на пательні Загорніть фарш у лаваш, щоб отримати цікавий варіант вечері. А подача на смажених овочах зробить таку страву соуовитою та ароматною. Перейти до рецепту

Чікенбургер з моцарелою на грилі: домашня альтернатива фастфуду Такий бургер легко приготувати вдома — смачно, поживно й корисно. А з картоплею в духовці чи на грилі він стає повноцінною стравою для обіду чи вечері. Перейти до рецепту

Наші, домашні: рецепт бендериків із м'ясом та сиром Приготувавши ці бендерики, одразу подавайте гарячими зі сметаною та зеленню. З'їдяться в мить! Перейти до рецепту

Голубці з молодої капусти: страва, яку не можна пропустити навесні Ніжні листочки омлодої капусти допоможуть отримати соковиті, м'які та ароматні голубці з куркою. Перейти до рецепту

Рецепти зі свинячим фаршем

Тартіфлет: рецепт класичної французької запіканки Тартіфлет - класична французька запіканка з альпійського регіону Верхня Савойя. Тут картопля поєднується з сиром, що створює ідеальну пару, які ніколи не захочеться розлучати. Перейти до рецепту

Запечений рулет-голубець за рецептом фуд-блогерки Пропонуємо спробувати альтернативу популярній українській страві. Такий варіант підійде усім, хто не має можливості довго стояти біля плити. Перейти до рецепту

Заливний пиріг з мʼясом: рецепт-знахідка від Клопотенка Заливні пироги то справжня знахідка, коли хочеться домашньої їжі без зайвої мороки. Перейти до рецепту

Рецепт швидких чебуреків з лаваша Така хрустка закуска стане чудовою швидкою альтернативою класичної страви. Лаваш замість тіста не лише допоможе зберегти час, а й ні чим не гірший на смак. Перейти до рецепту

Рецепт локшини з бобовою пастою: ситно і надзвичайно смачно Приготуйте цю страву до святкування Китайського Нового року, що якраз триває та насолоджуйтеся неповторним смаком. Перейти до рецепту