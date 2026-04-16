Забудьте про котлети. 18 рецептів з фаршу, які не лише ситні, а корисні
16 квітня, 11:48
Страви з фаршу (Фото: Klaus Nielsen\ Pexels)
Якщо рука знову тягнеться приготувати з фрашу, який щойно був принесений з магазину котлети — подумайте ще раз. Адже з нього можна приготувати безліч варіантів страв з чудовими смаковими поєднаннями.
Ми лише кілька місяців у 2026 році, і панування високобілкових страв у соціальних мережах триває. Вже кілька років протеїнові рецепти збирають перегляди у соцмережах, і їх шукають не лише спортсмени. Зараз існує новий тренд максимізації споживання білка, який став особливо популярним серед чоловіків покоління Z, і він натхненний кормом для собак.
З лютого соціальні мережі заполонили люди, які готують те, що охрестили«хлопчачим кормом» або boy kibble. Багато страв дуже прості, приготовані з прісного рису та яловичого фаршу, і вони дуже схожі на те, що кладуть у миску собакам. До тарілок у яких будь-який вид м’ясного фаршу та вуглевод, такий як рис, картопля або бобові, як основа, іноді додають овочі та основні приправи. Складно сказати, що ці тарілки є новим популярним трендом, але точно склали концепцію харчування для тих, хто шукає швидкий, дешевий і насичений поживними речовинами спосіб наростити м’язову масу.
@svenddiesel “Boy Kibble” is trending on social media, but it’s nothing new and always delicious. Simple. Cheap(ish). High protein. And stupid good. Today I leveled it up with Snake River Farms American Wagyu ground beef, hit it with Spiceology Black Magic Cajun, and served it over a bowl of rice and broccoli. Then the finishing move… Bachan’s Hot & Spicy Japanese BBQ sauce. That’s it. No fancy technique. No complicated recipe. Just beef, rice, veggies, and flavor that you could eat every single day. Keep is basic with just Beef and Rice, add an egg, or whatever you want. Pro tip: hit the pan with a paper towel to soak up the extra grease before building your bowl. I don’t know who named it Boy Kibble… but I know I’ve already had it 4 times this week. #BoyKibble#HighProteinMeals#MealPrepIdeas#GroundBeefRecipe#mealprep @Made In Cookware @SPICEOLOGY @Snake River Farms ♬ original sound - Svenddiesel
І попри усі порівняння у соцмережах, страви у яких в складі фарш дійсно є поживними та смачними з правильними рецептами. NV FOOD пропонує власну добірку домашніх і простих рецептів, які допоможуть використати порцію фаршу з холодильника та не набриднуть.
Рецепти з яловичим фаршем
Рагу аля Болоньєзе: рецепт соусу до пасти зі свининою та яловичиною
Багатий смак рагу болоньєзе наповнює кожен шматочок, створюючи теплий, м’який м’ясний соус, який ідеально підходить для зайнятих сімей, які прагнуть домашньої їжі. Глибока, ситна текстура та пікантний смак роблять цю італійську класику справжнім сімейним улюбленцем, особливо для тих, хто потребує швидких рішень та варіантів приготування страв.
Це спрощена версія традиційної класичної страви, що не потребує довгого процесу загортання начинки в капустяне листя. Усе готується значно швидше, але смак залишається таким самим затишним і апетитним.