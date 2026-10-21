Що приготувати перед відключенням — рецепти бюджетних та ситних страв
Приготування борщу на кілька днів (Фото: depositphotos.com/serezniy)
Дуже часто відключення електрики застають нас у найнезручніший момент. Утім, якщо є можливість до них підготуватися, спробуйте приготувати наперед ці страви.
Перевірка графіків відключень світла стала для українців, на жаль, буденною справою. Коли вдається наперед дізнатися про години блекауту, можна встигнути подбати про себе та родину. Наприклад, підготувати ліхтарі, свічки, пледи, якщо прохолодно, а також їжу. Це мають бути страви, що довго не псуються, смакують навіть краще із часом та зручні для розігріву на газовій плиті. Ба більше, у цьому «вікні» зі світлом можна одночасно приготувати безліч страв, якщо наперед підготувати інгредієнти. Які саме продукти варто придбати та як їх заготовити наперед, NV FOOD розповів у попередньому матеріалі.
Планування страв на кілька днів потребує високої організації, тому записи будуть дуже помічними. Щоб підготуватися до тижня відключень, спробуйте почати з простого, а саме плану того, що ви хочете приготувати, і які продукти вам будуть потрібні. А вже у самому «вікні» зі світлом можна одночасно приготувати безліч страв. Наприклад, одночасно можна:
— поставити варитися бульйон або суп
— запекти м’ясо з овочами в духовці
— зварити крупи і яйця
— розкласти частину їжі в морозилку порціями
У випадку, коли частина їжі вже з'їдена, серед тижня запасіться додатковими нарізаними свіжими овочами та підготуйте консерви. Якщо світла довго немає, готуйте холодні страви: салати, лаваші з начинками, нарізки та каші, які можна запарювати. Про меню під час блекаутів, яке можна готувати без світла, ми розповідали у матеріалі NV FOOD раніше.
Таким чином, навіть тривале відключення не залишить вас без повноцінного та збалансованого раціону. Пропонуємо вам 10 ситних та недорогих рецептів страв, що чудово підійдуть для зберігання протягом кількох днів і добре наситять.
Домашній і рідний: рецепт борщу з часниковими пампушками
Можна їсти і на наступний день холодним: рецепт грецького бурека зі шпинатом і фетою
Розсипчастий: рецепт плову зі свининою та спеціями
Курячий суп із сирними кульками: рецепт з прозорим бульйоном
Макарони з мʼясом: проста та вишукана вечеря буднього дня за 15 хвилин
Котлети без яєць: перевірений домашній рецепт
Найлінивіші: рецепт швидких пиріжків з картоплі до вечері чи перекусу впродовж дня
Ті самі французькі млинці: рецепт від П'єра Ерме
Лінива вечеря: запечена в духовці гречка з фрикадельками
Котлети з квасолі з хрусткою скоринкою: бюджетний рецепт до посту
А поки готуються ці основні страви, підготуйте наперед помиті та нарізані овочі, складіть їх у контейнери і подавайте до обідів та вечерь. Млинці стануть чудовим сніданком навіть у холодному варіанті. Їх подавайте зі сметаною, фруктами, різними солодкими та солоними начинками. Навіть під час блекаутів варто харчуватися збалансовано та додавати свіжі продукти до раціону.