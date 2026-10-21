Дуже часто відключення електрики застають нас у найнезручніший момент. Утім, якщо є можливість до них підготуватися, спробуйте приготувати наперед ці страви.

Перевірка графіків відключень світла стала для українців, на жаль, буденною справою. Коли вдається наперед дізнатися про години блекауту, можна встигнути подбати про себе та родину. Наприклад, підготувати ліхтарі, свічки, пледи, якщо прохолодно, а також їжу. Це мають бути страви, що довго не псуються, смакують навіть краще із часом та зручні для розігріву на газовій плиті. Ба більше, у цьому «вікні» зі світлом можна одночасно приготувати безліч страв, якщо наперед підготувати інгредієнти. Які саме продукти варто придбати та як їх заготовити наперед, NV FOOD розповів у попередньому матеріалі.

Реклама

Планування страв на кілька днів потребує високої організації, тому записи будуть дуже помічними. Щоб підготуватися до тижня відключень, спробуйте почати з простого, а саме плану того, що ви хочете приготувати, і які продукти вам будуть потрібні. А вже у самому «вікні» зі світлом можна одночасно приготувати безліч страв. Наприклад, одночасно можна:

— поставити варитися бульйон або суп

— запекти м’ясо з овочами в духовці

— зварити крупи і яйця

— розкласти частину їжі в морозилку порціями

У випадку, коли частина їжі вже з'їдена, серед тижня запасіться додатковими нарізаними свіжими овочами та підготуйте консерви. Якщо світла довго немає, готуйте холодні страви: салати, лаваші з начинками, нарізки та каші, які можна запарювати. Про меню під час блекаутів, яке можна готувати без світла, ми розповідали у матеріалі NV FOOD раніше.

Таким чином, навіть тривале відключення не залишить вас без повноцінного та збалансованого раціону. Пропонуємо вам 10 ситних та недорогих рецептів страв, що чудово підійдуть для зберігання протягом кількох днів і добре наситять.

Домашній і рідний: рецепт борщу з часниковими пампушками Українська кулінарка та переможниця МастерШеф Ліза Глінська розповіла, як готує борщ із пампушками за рецептом своєї прабабусі Варвари із Запоріжжя. Перейти до рецепту

Можна їсти і на наступний день холодним: рецепт грецького бурека зі шпинатом і фетою Це ситна страва, яку легко приготувати вдома без зайвих клопотів. Ділимося зірковим рецептом, який стане в пригоді й під час відключень світла: бурек смакує не лише гарячим, а й наступного дня без розігрівання. Перейти до рецепту

Розсипчастий: рецепт плову зі свининою та спеціями Аромат, текстура, смак - в цьому плові добре все. Спеції перетворять рис на шедевр, а м'ясо додасть ситості та насолоди. Не забудьте про головку часнику! Це зробить плов зіркою вечері. Перейти до рецепту

Курячий суп із сирними кульками: рецепт з прозорим бульйоном Страва смакує неймовірно збалансовано: легкий бульйон чудово доповнюється насиченістю сиру та ніжністю овочів, створюючи ідеальний обід для всієї родини. Перейти до рецепту

Макарони з мʼясом: проста та вишукана вечеря буднього дня за 15 хвилин Макарони з м'ясом можуть бути не нудними, а розкішними та смачними завдяки правильному поєднанню. Перейти до рецепту

Котлети без яєць: перевірений домашній рецепт Ці котлети готуються зі свинячого ошийку, і тому надзвичайно соковиті, адже мають ідеальний баланс м'яса та жиру Перейти до рецепту

Найлінивіші: рецепт швидких пиріжків з картоплі до вечері чи перекусу впродовж дня Якщо потрібна дуже швидка, ситна і смачна вечеря, то швидко чистіть картоплю і готуйте ці пиріжки. Перейти до рецепту

Ті самі французькі млинці: рецепт від П'єра Ерме Відомий французький шеф хоч і знаний своїми надзвичайними десертами, утім його млинці - це просто, по-домашньому і смачно. Перейти до рецепту

Лінива вечеря: запечена в духовці гречка з фрикадельками Що може бути краще, ніж гаряча та швидка вечеря у холодний зимовий день? Її можна приготувати навіть без світла у газовій духовці. Перейти до рецепту

Котлети з квасолі з хрусткою скоринкою: бюджетний рецепт до посту Пісні котлети часто здаються людям не дуже апетитними, оскільки вони не такі насичені за смаком, як мʼясо. Утім, цей пропрацьований рецепт від Клопотенка різко змінить таку думку. Перейти до рецепту

А поки готуються ці основні страви, підготуйте наперед помиті та нарізані овочі, складіть їх у контейнери і подавайте до обідів та вечерь. Млинці стануть чудовим сніданком навіть у холодному варіанті. Їх подавайте зі сметаною, фруктами, різними солодкими та солоними начинками. Навіть під час блекаутів варто харчуватися збалансовано та додавати свіжі продукти до раціону.