Яка картопля не боїться фітофтори та інших захворювань: найкращі сорти для посадки 2026 року

Фітофтора для картоплі - один із найнебезпечніших сценаріїв сезону: у дощове літо вона здатна знищити значну частину врожаю всього за кілька тижнів.

Саме тому досвідчені городники все частіше роблять ставку не на регулярні хімічні обробки, а на більш стратегічний підхід — вибір сортів з високою природною стійкістю до хвороби. Сучасна селекція вже пропонує чимало таких варіантів, які добре адаптовані до українського клімату і дають змогу існувати в Україні

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Топ стійких сортів

Ці сорти вирізняються високою стійкістю до фітофтори та комплексу захворювань, підтвердженою тестами селекціонерів і фермерів.

Скарб: Надійний лідер з імунітетом до фітофторозу та інших грибкових інфекцій; дає стабільний урожай навіть у вологих умовах.

Лабелла: Сучасний сорт із сильним імунітетом, великими рівними бульбами і високою врожайністю.

Алует: Європейська селекція для прохолодного клімату, спеціально стійка до фітофтори.

Вектор: Витривалий до хвороб і вологості, забезпечує надійний урожай.

Сарпо Миру: Пізньостиглий чемпіон з опору фітофторозу в дощові сезони, з відмінною лежкістю.

Сорая: Стійкий до нематоди, парші, вірусів і гнилі; посухостійкий і добре зберігається.

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Чому ці сорти ефективні

Стійкість досягається селекцією: наприклад, Скарб і Вектор показують стійкість на рівні 7−8 балів за шкалою ВНДІКГ, мінімізуючи втрати до 15−20% навіть у разі зараження. В Україні та Росії 2026 року їх рекомендовано для регіонів із високою вологістю, як-от Дніпро, де фітофтора активізується влітку. Додатково ротація культур і сидерати посилюють захист, знижуючи хімію на 40%.svoefermerstvo+2

Поради щодо посадки у 2026 році

Садіть у квітні-травні на пухкий ґрунт із pH 5,5−6,5, дотримуючись схеми 30×70 см. Протруюйте насіннєвий матеріал і мульчуйте для профілактики. Для України вибирайте сорти на кшталт Лабелла або Сорай, адаптовані до місцевого клімату. Очікуваний урожай — до 45−50 т/га.

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