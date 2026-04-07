Яка картопля не боїться фітофтори та інших захворювань: найкращі сорти для посадки 2026 року
Топ сортів картоплі, які дають стабільний урожай (Фото: MarkoPaak/pixabay)
Фітофтора для картоплі - один із найнебезпечніших сценаріїв сезону: у дощове літо вона здатна знищити значну частину врожаю всього за кілька тижнів.
Саме тому досвідчені городники все частіше роблять ставку не на регулярні хімічні обробки, а на більш стратегічний підхід — вибір сортів з високою природною стійкістю до хвороби. Сучасна селекція вже пропонує чимало таких варіантів, які добре адаптовані до українського клімату і дають змогу існувати в Україні
Топ стійких сортів
Ці сорти вирізняються високою стійкістю до фітофтори та комплексу захворювань, підтвердженою тестами селекціонерів і фермерів.
Скарб: Надійний лідер з імунітетом до фітофторозу та інших грибкових інфекцій; дає стабільний урожай навіть у вологих умовах.
Лабелла: Сучасний сорт із сильним імунітетом, великими рівними бульбами і високою врожайністю.
Алует: Європейська селекція для прохолодного клімату, спеціально стійка до фітофтори.
Вектор: Витривалий до хвороб і вологості, забезпечує надійний урожай.
Сарпо Миру: Пізньостиглий чемпіон з опору фітофторозу в дощові сезони, з відмінною лежкістю.
Сорая: Стійкий до нематоди, парші, вірусів і гнилі; посухостійкий і добре зберігається.
Чому ці сорти ефективні
Стійкість досягається селекцією: наприклад, Скарб і Вектор показують стійкість на рівні 7−8 балів за шкалою ВНДІКГ, мінімізуючи втрати до 15−20% навіть у разі зараження. В Україні та Росії 2026 року їх рекомендовано для регіонів із високою вологістю, як-от Дніпро, де фітофтора активізується влітку. Додатково ротація культур і сидерати посилюють захист, знижуючи хімію на 40%.svoefermerstvo+2
Поради щодо посадки у 2026 році
Садіть у квітні-травні на пухкий ґрунт із pH 5,5−6,5, дотримуючись схеми 30×70 см. Протруюйте насіннєвий матеріал і мульчуйте для профілактики. Для України вибирайте сорти на кшталт Лабелла або Сорай, адаптовані до місцевого клімату. Очікуваний урожай — до 45−50 т/га.