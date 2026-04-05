Навчання у топових ресторанах світу. Рейтинг The World’s 50 Best відкрив стипендію для шефів-початківців

The World’s 50 Best Restaurants оголосили прийом заявок на стипендію 2026 року у партнерстві з Parmigiano Reggiano.

Ця престижна програма надасть трьом фіналістам ексклюзивну поїздку на церемонію нагородження The World’s 50 Best Restaurants, де буде оголошено переможця. Переможці матимуть можливість пройти навчання у двох провідних ресторанах світу: The Fat Duck у Бреї, Велика Британія, та Salsify у Roundhouse у Кейптауні, Південна Африка.

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Програма, відкрита для шеф-кухарів з усього світу з досвідом роботи на професійній кухні менше трьох років, розроблена для розвитку та розвитку наступного покоління кулінарних талантів завдяки суворому процесу подання заявок та можливості вдосконалювати свою майстерність.

Інформація про умови конкурсу та як подати заявку на стипендію The World’s 50 Best Restaurants є тут.